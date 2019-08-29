Дамир Исмагулов: Порье опаснее Макгрегора

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Боец компании UFC Дамир Исмагулов рассказал «Советскому спорту» о своем ближайшем поединке с бразильцем Тиаго Мозесом (31 августа в Китае), высоко оценил шансы Петра Яна на титул, а также дал прогноз на бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.

– Как уроженец села Ударное, была ли у вас возможность не заниматься единоборствами?

– А вы видели мою деревню?

– Не довелось.

– Посмотрите, на Ютубе есть. В этой деревне меньше 60 дворов. Нет интернета, света и газа. Размер нашего спортзала был 3 на 4 метра. Школа – 9 классов. Играли в основном в футбол на улице. Больше ничего.

– На кого ориентировали в начале карьеры, кого считали кумиром?

– Как таковых кумиров не было. Когда я узнал о таком виде спорта, как смешанные единоборства, был Федор Емельяненко. Возможно, он.

– Практически все чемпионы M-1 перешли в UFC после контракта, который подписали организации. Были ли у вас какие-то сомнения в том, а стоит ли переходить?

– Нет, сомнений не было. Время идет. Я понимал, что это возможность попробовать себя в сильнейшей лиге мира. Другой уровень.

– Какие чувства у вас были после победы в дебютном поединке в UFC над Алексом Горгисом? Сколько получили поздравлений?

– Наверное, это было максимальное количество поздравлений за мою карьеру. Было ощущение, что добился чего-то такого, к чему шел. Я был очень рад тому, что свершилось. Все переживания и ожидания закончились. Немного отпустило. Я расслабился. Почувствовал облегчение.

– А почувствовали разницу между UFC и предыдущим промоушеном?

– Единственная разница – в организации. Здесь совсем другой уровень, а по поводу поединков… Пока не знаю, в М-1 тоже приходилось драться с сильным соперниками. Возможно, следующий соперник будет сильнее.

– В Казахстане о вас вспомнили только после этой победы или и раньше к вам бы постоянный интерес оттуда?

– В Казахстане ко мне проявляли определенный интерес, когда я еще выступал в М-1, а когда попал в UFC, начался треш.

– В чем он проявился?

– За меня итак всегда болели, а сейчас, возможно, первый казах дерется в UFC – это огромное уважение. Поэтому за меня сильнее топят и переживают.

– Первым казахом был Жумабек Турсын, который вырос в Китае. Но вы стали первым казахом, одержавшим победу в UFC. С какой страной вы себя больше ассоциируете?

– Я родился и живу в России, а по национальности – казах.

– Закрывая тему Казахстана. Видели ли вы бои национального героя страны Геннадия Головкина и как думаете, он у него еще есть шансы победить Сауля Альвареса?

– Конечно, видел. Слежу, как он выступает и тренируется. Знаю, что недавно он сменил тренера. У него хорошая команда. Думаю, что будут какие-то изменения и надеюсь, что в лучшую сторону. Конечно, Геннадию будет очень тяжело с Альваресом, но шанс выиграть всегда есть.

– За неполный год вы уже готовитесь к третьему поединку в UFC. Насколько вам это удобно и можете ли вы как Петр Ян выдать пять боев за год?

– Все зависит от того, какие у меня будут поединки, и как они закончатся: травмы или нет. Я должен был выступить на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Я надеялся, и мы планировали, но травмы не позволили этого сделать.

– Вашим следующим соперником будет бразилец Тиаго Мойзес. Назовите его сильные стороны?

– Все говорят о его сильной борьбе: джиу-джитсу, грепплинге. Посмотрим, что он – физически очень крепкий парень и тренируется с хорошей командой в хорошем зале. У него грамотные тренеры. Интересно, что он предложит в поединке. Думаю, что, возможно, физически он будет сильнее меня.

– Изменилась ли ваша подготовка в последнее время? Может, другая страна или совершенно иные спарринг-партнеры?

– Вообще, я давно тренируюсь и совершенствую свои навыки. Во всяком случае, стараюсь это делать. Тренировки проходили в Таиланде – муай-тай. Были хорошие спарринг-партнеры. Например, Майрбек Тайсумов. Некоторые мои спарринг-партнеры были сильнее, чем соперники.

– В легком весе UFC огромная конкуренция и самые звездные бойцы. Является ли это для вас проблемой, ведь для того, чтобы войти в топ-10 нужно проделать невероятную работу?

– Да, в этом весе бешеная конкуренция. Но все возможно при желании и грамотном подходе. Думаю, что будет тяжело, но это возможно.

– С кем из топовых соперников вам бы хотелось провести бой?

– Я не знаю, кто сейчас в топ-10. Но допустим хотелось бы провести поединок против Кевина Ли, но знаю он перешел в категорию выше.

– У вас не ощущения, что мода на смешанные единоборства в России несколько упала в последние годы?

– Думаю, что интерес к смешанным единоборствам не упал. Наоборот. Интерес растет. Бойцов много, и все идут заниматься смешанными единоборствами. Это зрелищно. Российские организации сейчас имеют определенные проблемы, но они решаемы. Появятся новые бойцы, которые будут показывать яркие выступления, поэтому у этого вида спорта огромное будущее. Он будет развиваться на уровне профессионального бокса.

– Назовите российских бойцов, которые могут стать чемпионами UFC в ближайшие годы.

– В первую очередь, Петр Ян. Если бы не проблемы с визой, Тайсумов давно бы вошел в топ-10.

– Скажем, Забит Магомедшарипов или Александр Волков?

– Волков был в шаге от титульного поединка и потерпел досадное поражение от Деррика Льюиса. Думаю, что вернется гораздо более сильным. У Забита сейчас хороший соперник – Келвин Каттар. Думаю, наш боец победит и до титульного боя ему останется еще один поединок. Но на ближайшее время, поскольку чемпион Генри Сехудо травмирован, Петр Ян может провести бой за временный титул.

– Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье. Ваш прогноз.

– 60 на 40 в пользу Хабиба. У него борьба на другом уровне. Я думаю, он будет доминирвоать в этом аспекте и Порье не выдержит темпа.

– То есть, конкурентный бой. Значит, Порье опаснее Конора Макгрегора?

– Да. Он «голоден». У него хорошая команда. Он много тренируется, и Конору не уступает. Но борьба Хабиба все решит.

– А увидим ли мы когда-нибудь поединок Хабиба с Фергюсоном? Этот бой вам интересен?

– Будем надеяться, что этот поединок состоится. Конечно, он интересен, и мне, и всем фанатам, и всем спортсменам. Эта два сильнейших бойца в дивизионе.