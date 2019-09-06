Нурмагомедов уложился в рамки весовой категории. Это ему далось сложнее, чем Порье

Действующий чемпион UFC в легком весе и хедлайнер шоу россиянин Хабиб Нурмагомедов вставал на весы два раза. Вначале он первым появился из бойцов.

После недолгого обсуждения команда и представители UFC сообщили, что это пока не официальный вес. Команда попросила подождать десять минут.

Позднее Нурмагомедову, который выглядел очень уставшим, пришлось закрыться полотенцем и взвеситься без одежды. В итоге, первому чемпиону UFC из России удалось уложиться в нужную категорию. Его соперник американец Дастин Порье выглядел куда более жизнерадостно – он уверенно и с улыбкой встал на весы, словно знал, что они покажут точно 70,3 килограммов. Однако, спускаясь со сцены, он издал громкий вздох облегчения.

Воспользоваться полотенцем пришлось и Майрбеку Тайсумову. Зубайра Тухугов, Омари Ахмедов, Ислам Махачев, Лиана Джоджуа, Муслим Салихов и Шамиль Абдурахимов показали нужный вес. Как говорят сами спортсмены, самый трудный этап подготовки к бою – сгон веса, закончен.

Турнир пройдет в Абу-Даби уже в субботу.