Хабиб Нурмагомедов: Мы будем делать историю

Фанаты Хабиба Нурмагомедова, собравшиеся на церемониальное взвешивание спортсменов карда UFC 242 на арене Абу-Даби, не скрывали своих эмоций при появлении спортсмена на сцене. В едином порыве вся арена подскочила на ноги и стала скандировать «Хабиб! Хабиб! Хабиб!». Стоящий рябом с сыном Абдулманап Нурмагомедов не скрывал своей радости от происходящего – он с гордостью смотрел на сына и улыбкой отвечал на выкрики из первых рядов. За всю профессиональную карьеру Хабиба, 58-летний Абдулманап Магомедович ни разу не смог присутствовать на боях Хабиба в UFC и теперь с нескрываемой радостью наслаждался результатом многих лет кропотливой работы.

Первым на весы поднялся оппонент Нурмагомедова – Дастин Порье и в зале раздались свистки и улюлюканье. Поддержку Хабибу приехали оказать тысячи соотечественников со всего постсоветского пространства, некоторые гости специально приехали из соседних эмиратов. Ожидается также появления королевской семьи Абу-Даби и президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Под громкие одобрительные крики Хабиб надел папаху, ставшую традиционной для его появления в октагоне. После битвы взглядов Хабиб вернулся к отцу, не пожав протянутой руки Порье. Позднее он объяснил прессе, что сделал это неспециально – он просто не увидел этого жеста Дастина.

«Это было сумасшедшее время», – сказал Порье о подготовке к бою. «Завтра мы подойдем к самой вершине. Эта неделя в Абу-Даби была потрясающей: город очень красивый, и люди тоже прекрасные. Завтра я отсюда уйду как неоспоримый чемпион мира», – уверенно заявил он.

Хабиб обратился к зрителям вначале на английском, а затем на русском. Вначале он поблагодарил всех, кто собрался на церемониальное взвешивание и добавил: «Мой вес в норме, я в хорошей форме. Завтра мы будем делать историю. Спасибо всем, кто приехал на мой бой из России и других стран. Мы столько лет шли к этому, и сейчас мы здесь. Завтра я все сделаю для победы».

Судя по крикам в зале, вторым по популярности бойцом карда является Зубайра Тухугов, друг Хабиба. Несмотря на то, что он будет выступать в предварительном карде, болельщики встретили его появление громкими приветственными криками. В интервью Зубайра признался, что не может даже словами описать силу поддержки Нурмагомедова, благодаря которой он и выступает в этом карде.

Уверенно вышла на сцену и дебютантка UFC Лиана Джоджуа, в прошлом – чемпионка организации Fight Nights. Несмотря на то, что для широкой публики Джоджуа остается темной лошадкой, к ней стоит присмотреться – девушку взяли сразу в номерной ивент UFC. Она также является фаворитом у букмекеров на победу 7 сентября.

Церемониальное взвешивание стало частью так называемого FAN EXPERIENCE – уникального мероприятия для фанатов UFC, где они могли сфотографироваться с ринг-герлз в мини-октагоне, примерить на себя пояс UFC, подняться на сцену для пресс-конференции, измерить силу удара, лично встретиться с Хенри Сехудо, Валентиной Шевченко и Андреем Арловским.