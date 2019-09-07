Хабиб Нурмагомедов: План на бой – валить и бить - Советский спорт
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07 сентября 2019 15:15ММАЛео Елена

Хабиб Нурмагомедов: План на бой – валить и бить

Нурмагомедов расстроен журналистами

После процедуры церемониального взвешивания на арене Абу-Даби хедлайнер карда UFC 242, действующий чемпион легкого дивизиона организации наконец-то встретился с прессой. Но встреча получилась очень сумбурной и длилась чуть более десяти минут. Во время интервью он довольно резко ответил некоторым журналистам, которые задавали однотипные вопросы, касающиеся процедуры весогонки, его физического состояния и отца. «В 90 процентов случаев мне задают одни и те же вопросы», раздосадованно заметил чемпион.

Но у большинства журналистов, которые установили штативы для сьемки пресс-конференции не было даже возможности подобраться близко к Хабибу, чтобы услышать, что он говорит. Хорошо организованного интервью не получилось несколько вопросов удалось задать только тем, кто в первые секунды успел оказаться рядом со звездой этого вечера.

Напомним, что во время официального медиа-дня 5 сентября Нурмагомедов, который в тот момент сбрасывал вес, отказался встретится с журналистами, покинув встречу в Yas Hotel сразу после битвы взглядов с оппонентом Порье. Американец, который как и все бойцы карда, в тот момент испытывал трудности, связанные с обезвоживанием и диетой, тем не менее остался в медиа-ценре и с энтузиазмом ответил на все вопросы.

Остается надеется, что сегодня после боя, как бы он ни сложился для Нурмагомедова, он сможет поговорить с прессой. А пока несколько ответов от действующего чемпиона во время вчерашней краткой встречи с прессой.

ДО СИХ ПОР ДУМАЮ, ЧТО ПОЖАЛ РУКУ ПОРЬЕ

Что вы думаете об атмосфере на арене сегодня во время церемониального взвешивания и о приеме, который вам оказали зрители?
Зрители дали мне много хорошей энергии. Перед взвешиванием я чувствовал сильную усталость, но сейчас я себя прекрасно чувствую, у меня больше энергии.

Вы настоящая звезда в Объединенных Эмиратах, где проходит этот бой. Вы ощущаете дополнительное давление от того, что вы просто не имеете права проиграть перед таким количеством болельщиков?
Если ты боец, то всегда будешь чувствовать давление, это не имеет значения. Когда закроется клетка, я буду драться, как обычно. Это самая легкая часть этого события, это то, что я делаю всю свою жизнь. Разница между чемпионами и просто бойцами в том, что чемпион может контролировать свои эмоции.

Вас не пугает высокая температура и влажность внутри арены и октагона?
Мне все равно, потому что температура одинаковая что для меня, что для противника, так что не важно, будет минус 40 или плюс 40.

Почему вы пропустили встречу с прессой во время медиа-дня?
Я не пропустил встречу, я пришел на стердаун, но не стал отвечать на вопросы. Встреча с прессой отнимает много энергии, вы, может, этого не понимаете, но я так чувствую. Мне нужна энергия для того, чтобы вы смогли прийти на бой и насладиться им. Мне нужна была энергия, чтобы вы могли посмотреть бой. Последние три месяца мне задают только одни и те же вопросы, ничего не меняется. Один раз скажи одно и то же, ты сам устанешь. Спрашивают, как твой отец, как проходит твой кэмп, что ты думаешь о Дастине. Я счастлив, что мой отец будет со мной когда закроется клетка, то я буду чувствовать, что за моей спиной лев.

Ваш гонорар по сравнению с боем с Конором, возрастет в два-три раза. Деньги по-прежнему не имеют значения в вашей жизни, или что-то изменилось?
Я люблю деньги, все любят деньги, но они для меня не самое главное. Если у тебя на руках деньги, то можно много чего хорошего сделать, можно многим людям помочь. Но в то же время, если деньги это все, о чем ты думаешь, то это опасно.

Почему вы не пожали руку Дастину Порье на церемониальном взвешивании?
Я даже не подумал об этом, я не обратил внимания. Я пожму руку любому человеку, который пожмет мою. Это не значит,что я не уважаю Дастина. Вообще, я до сих пор думаю, что пожал его руку.

Готовы ли вы драться с Дастином все пять раундов, и достаточно ли у него сил, чтобы противостоять вам в течение всех пяти раундов?
Он сильный парень и во время своего крайнего поединка он показал, что выдерживает пять раундов. Но я не уверен, как он будет себя чувствовать, когда я начну оказывать нам него давление. Я настроен работать все пять раундов.

Дастин самый всесторонний боец из ваших оппонентов? Какой план на бой?
– Не знаю насчет Дастина и в какой он сейчас форме. Может быть, вы увидите другого Дастина и другого меня. План на бой всю карьеру был один и ничего не меняется будем валить и бить, ничего нового. Но я готов и в стойке подраться.

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