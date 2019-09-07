Хабиб Нурмагомедов: План на бой – валить и бить

После процедуры церемониального взвешивания на арене Абу-Даби хедлайнер карда UFC 242, действующий чемпион легкого дивизиона организации наконец-то встретился с прессой. Но встреча получилась очень сумбурной и длилась чуть более десяти минут. Во время интервью он довольно резко ответил некоторым журналистам, которые задавали однотипные вопросы, касающиеся процедуры весогонки, его физического состояния и отца. «В 90 процентов случаев мне задают одни и те же вопросы», – раздосадованно заметил чемпион.

Но у большинства журналистов, которые установили штативы для сьемки пресс-конференции не было даже возможности подобраться близко к Хабибу, чтобы услышать, что он говорит. Хорошо организованного интервью не получилось – несколько вопросов удалось задать только тем, кто в первые секунды успел оказаться рядом со звездой этого вечера.

Напомним, что во время официального медиа-дня 5 сентября Нурмагомедов, который в тот момент сбрасывал вес, отказался встретится с журналистами, покинув встречу в Yas Hotel сразу после битвы взглядов с оппонентом Порье. Американец, который как и все бойцы карда, в тот момент испытывал трудности, связанные с обезвоживанием и диетой, тем не менее остался в медиа-ценре и с энтузиазмом ответил на все вопросы.

Остается надеется, что сегодня после боя, как бы он ни сложился для Нурмагомедова, он сможет поговорить с прессой. А пока – несколько ответов от действующего чемпиона во время вчерашней краткой встречи с прессой.

ДО СИХ ПОР ДУМАЮ, ЧТО ПОЖАЛ РУКУ ПОРЬЕ

– Что вы думаете об атмосфере на арене сегодня во время церемониального взвешивания и о приеме, который вам оказали зрители?

– Зрители дали мне много хорошей энергии. Перед взвешиванием я чувствовал сильную усталость, но сейчас я себя прекрасно чувствую, у меня больше энергии.

– Вы настоящая звезда в Объединенных Эмиратах, где проходит этот бой. Вы ощущаете дополнительное давление от того, что вы просто не имеете права проиграть перед таким количеством болельщиков?

– Если ты боец, то всегда будешь чувствовать давление, это не имеет значения. Когда закроется клетка, я буду драться, как обычно. Это самая легкая часть этого события, это то, что я делаю всю свою жизнь. Разница между чемпионами и просто бойцами в том, что чемпион может контролировать свои эмоции.

– Вас не пугает высокая температура и влажность внутри арены и октагона?

– Мне все равно, потому что температура одинаковая что для меня, что для противника, так что не важно, будет минус 40 или плюс 40.

– Почему вы пропустили встречу с прессой во время медиа-дня?

– Я не пропустил встречу, я пришел на стердаун, но не стал отвечать на вопросы. Встреча с прессой отнимает много энергии, вы, может, этого не понимаете, но я так чувствую. Мне нужна энергия для того, чтобы вы смогли прийти на бой и насладиться им. Мне нужна была энергия, чтобы вы могли посмотреть бой. Последние три месяца мне задают только одни и те же вопросы, ничего не меняется. Один раз скажи одно и то же, ты сам устанешь. Спрашивают, как твой отец, как проходит твой кэмп, что ты думаешь о Дастине. Я счастлив, что мой отец будет со мной – когда закроется клетка, то я буду чувствовать, что за моей спиной лев.

– Ваш гонорар по сравнению с боем с Конором, возрастет в два-три раза. Деньги по-прежнему не имеют значения в вашей жизни, или что-то изменилось?

– Я люблю деньги, все любят деньги, но они для меня не самое главное. Если у тебя на руках деньги, то можно много чего хорошего сделать, можно многим людям помочь. Но в то же время, если деньги – это все, о чем ты думаешь, то это опасно.

– Почему вы не пожали руку Дастину Порье на церемониальном взвешивании?

– Я даже не подумал об этом, я не обратил внимания. Я пожму руку любому человеку, который пожмет мою. Это не значит,что я не уважаю Дастина. Вообще, я до сих пор думаю, что пожал его руку.

– Готовы ли вы драться с Дастином все пять раундов, и достаточно ли у него сил, чтобы противостоять вам в течение всех пяти раундов?

– Он сильный парень и во время своего крайнего поединка он показал, что выдерживает пять раундов. Но я не уверен, как он будет себя чувствовать, когда я начну оказывать нам него давление. Я настроен работать все пять раундов.

– Дастин – самый всесторонний боец из ваших оппонентов? Какой план на бой?

– Не знаю насчет Дастина и в какой он сейчас форме. Может быть, вы увидите другого Дастина и другого меня. План на бой всю карьеру был один и ничего не меняется – будем валить и бить, ничего нового. Но я готов и в стойке подраться.