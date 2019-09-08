Порье оказался лучше Конора, но Хабиб его «задушил»

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ДРУЗЬЯ ХАБИБА



Состав участников турнира UFC 242 был богат представителями России. В ранних боях выступили дагестанцы Омари Ахмедов и Муслим Салихов, порадовавшие победами. Ахмедов, по мнению судей, «забрал» все раунды у американца Зака Камминса, а Салимов в первом раунде вырубил француза Нордина Талеба.

Следующим в октагоне оказался близкий друг Нурмагомедова – Зубайра Тухугов. В прошлом году должен был состояться его ожидаемый поединок против лучшего друга Конора Макрегора – Артема Лобова. Но поскольку Тухугов стал одним из главных участников инцидента после «прыжка Хабиба», спортсмен получил дисквалификацию и сейчас проводил свой первый бой после перерыва длиной более чем в три года.

Видимо, такой простой сказался на боевой форме Тухугова. Он выиграл первую часть боя, но сильно устал во втором раунде и соперник Лерон Мерфи легко справлялся с попытками переводов российского бойца. Поединок завершился вничью – крайне редкий случай для UFC, где даже в равных боях в подавляющем количестве случаев все-таки называют имя победителя.

Дальше в октагоне оказался второй по звездности россиянин этого вечера. Майрбек Тайсумов трижды получал приз «выступление вечера», поэтому ему выдавали множество авансов. Даже невыразительное выступление на турнире в Москве и последовавшая дисквалификация за употребление допинга мало кого смущали.

В первом раунде Тайсумов сумел потрясти соперника, но позже, как и у Тухугова, у него закончился бензин, а Диего Феррейра поймал кураж и стал активно его перерабатывать. В третьем раунде бразилец более чем в два раза перебил россиянина. Этот раунд он выиграл с преимуществом в два очка, а Тайсумов потерпел второе поражение в промоушене.

У Шамиля Абдурахимова, который в последние годы стабильно входит в число 15 лучших тяжеловесов UFC, был шанс подняться в топ-5. Но 38-летний спортсмен не выдержал темпа более молодого соперника. Уже к концу первого раунда Кертис Блэйдс стал перебивать россиянина, а во втором раунде рефери был вынужден остановить бой. Американец нанес удар локтем м сломал Абдурахимову нос. Блейдс быстро перевел соперника на канвас и начал добивать, не оставив рефери выбора.

Последним из россиян на разогреве перед главным боем вечера выступил Ислам Махачев – спарринг-партнер Хабиба, которому Абдулманап Нурмагомедов прочит большое будущее. В отличие от своих земляков Махачев грамотно распределил силы, и третий раунд провел что называется в «одну калитку», доминируя над Дэви Рамосом. Уверенная победа Махачева.

СОПЕРНИК ХАБИБА

Конечно, в плане медийной раскрутки Порье нельзя поставить в один ряд с предыдущим соперником Хабиба – Конором Макгрегором. Но нет никаких сомнений в том, что американец – опасный боец. На данный момент даже опаснее Конора.

Дастин стабильно выступал в последние годы, не отвлекаясь на хайповые поединки в боксе или рекламу собственной марки прохладительного напитка. Он нокаутировал Энтони Петтиса, Джастина Гейджи и Эдди Альвареса. Каждый из этих бойцов входил или входит в топ-10 легкого дивизиона. А в последнем поединке Порье оказался намного сильнее Макса Холлоуэя – действующего чемпиона в полулегком весе. В этом бою был разыгран пояс временного чемпиона и статус обязательного претендента для Нурмагомедова.

Интересно то, что в первую очередь предложение на такой бой получил Тони Фергюсон – американский боец, встречи с которым у Хабиба отменялись четыре раза. Фергюсон уже владел временным титулом и сам отказался от нового промежуточного статуса. «Только чемпионский бой и ничего другого», – заявил Тони.

Вместо Нурмагомедова Фергюсон встретился и победил Дональда Серроне. Таким образом, он остается потенциально самым опасным соперником для Хабиба. Главное отличие Фергюсона от Порье, Тони – очень хорош в борьбе и в целом является самым сбалансированным бойцом легкого дивизиона.

Порье же, несмотря на черный пояс по джиу-джитсу, все-таки ярко-выраженный ударник. Поэтому в его противостоянии с Хабибом ожидалось повторение сценария встречи Нурмагомедова и Макгрегора. Или что-то очень близкое к этому.

БОЙ ХАБИБА

В первом раунде Нурмагомедов полторы минуты присматривался к сопернику. Порье в основном работал ударами ног. Первый же проход российского бойца завершился переводом в партер, в котором спортсмены провести оставшуюся часть раунда.

Хабиб дважды выходил на тот болевой прием, которым он заставил сдаться Конора Макгрегора, но где-то россиянин не дожал, а в остальном Дастин выдержал натиск и дождался сигнала об окончании раунда.

Начало второй пятиминутки получилось самым опасным моментом для россиянина за последние несколько боев. Порье начал с атак руками и несколько ударов пришлись в челюсть Нурмагомедову. Даже если Хабиб и был потрясен, виду он не показал. Чемпион UFC грамотно оборонялся, а у Порье закончились силы, и последние удары получились неточными и амплитудными.

Сразу начался Хабиб-стайл. Новый проход Нурмагомедова и поединок вернулся на канвас. Россиянин нанес сопернику опасное рассечение в области глаза. Какое-то время Дастин даже не столько оборонялся, сколько реагировал на полученную травму и был крайне пассивен. И второй раунд, несмотря на очень удачное начало, Порье тоже проиграл.

К третьему раунду Дастин подошел уже без сил. И проход в ноги Хабибу удался гораздо раньше, но Порье успел захватить голову российского бойца, пытаясь выйти на удушающий прием. Секунд 30 было даже тревожно.

Освободиться от удушающего приема для Хабиба оказалось делом времени и техники. Практически сразу после того как россиянин вынырнул из-под руки соперника, он захватил спину и мертвой хваткой вышел на удушающий прием сам. Порье сдался.

После боя россиянина спросили про Фергюсона. «Дайте мне немного отдохнуть. Несколько дней. Много всего навалилось мне на плечи», – ответил Хабиб.

Хотя раскрутка еще не началась, кажется, что следующий шаг на октагоне Нурмагомедова уже определен.

Итоги турнира UFC 242 в Абу-Даби

Главный кард

Хабиб Нурмагомедов (Россия) победил Дастина Порье (США) удушающим приемом в третьем раунде

Эдсон Барбоза (Бразилия) победил Пола Фелдера (США) раздельным решением судей: 27-30, 29-28, 30-27

Ислам Махачев (Россия) победил Дэви Рамоса (Бразилия) единогласным решением судей: 29-27, 30-26, 30-26

Кертис Блэйдс (США) нокаутировал Шамиля Абдурахимова (Россия) во втором раунде

Майрбек Тайсумов (Россия) уступил Диего Феррейре (Бразилия) единогласным решением судей: 29-28, 29-27 и 29-27

Предварительный кард

Джоанн Колдервуд (Великобритания) победила Андреа Ли (США) раздельным решением судей: 28-29, 30-27, 29-28

Зубайра Тухугов (Россия) и Лерон Мерфи (Великобритания) свели бой вничью: 28-29, 29-28, 28-28

Лиана Джоджуа (Грузия) проиграла Саре Морас (Канада) техническим нокаутом в третьем раунде

Оттман Азаитар (Турция) нокаутировал Теему Пакалена (Финляндия) в первом раунде

Ранние прелимы

Белал Мухаммад (США) победил Такаши Сато (Япония) удушающим приемом в третьем раунде

Нордин Талеб (Франция) проиграл Муслиму Салихову (Россия) нокаутом в первом раунде

Омари Ахмедов (Россия) победил Зака Камминса (США) единогласным решением судей: 30-27, 30-27, 29-28

Дон Мэдж (ЮАР) победил Фареса Зиама (Франция) единогласным решением 30-27, 30-27, 29-28