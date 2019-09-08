Александр Шлеменко: Порье допустил ошибку – много сил потратил на удушение Хабиба

- Александр, можно пройтись по раундам?

- В первом раунде, как обычно, соперники присматривались друг к другу. И Порье меня удивил – он в целом очень хорошо был готов. Однако он ничего необычного не показал, работал чисто на защиту. И в целом очень достойно защищался.

Во втором раунде американский боец попробовал переломить ход поединка, пытался атаковать, бить.

А в третьем, Порье допустил ошибку – слишком много сил потратил на удушение Хабиба.

- Порье ничего не смог сделать против проходов Хабиба в ноги. Хотя, очевидно, прекрасно знал об этом козыре нашего бойца.

- Я бы не сказал, что он ничего не мог сделать, Порье очень достойно защищался. И потом не будем забывать, что Дастин тоже по Хабибу попал. Просто у каждого свои сильные стороны, и оба прекрасно знали эти сильные стороны соперника. Хабиб использует свои борцовские козыри, Дастин – ударник. Хабиб тоже старался, чтобы соперник по нему не попал, но Дастин попал, и не раз. Ну а проходы в ноги – они очень заметны. И в исполнении Хабиба довольно эффективны.

- Итожим: Хабибу разных пока нет?

- UFC – это шоу, это не Олимпийские игры. Здесь нужно делать историю, нужно подводить бойца к главному бою. И теперь все ждут боя Хабиба с Тони Фергюсоном. Это к вашему вопросу, что Хабибу нет равных. А вот после победы Нурмагомедова над Фергюсоном, уже точно можно будет сказать, что Хабибу в этом дивизионе нет равных. Если к тому времени не появится еще какой-нибудь молодой сильный боец.