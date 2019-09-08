«Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба»

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– Мы с друзьями за неделю закали стол в одном кафе, свободных мест во всех кафе и ресторанах уже почти нигде не было, – говорит житель Махачкалы Камиль. – Кроме этого, бой смотрели в кинотеатрах на больших экранах, везде залы были полные.

Установили большой экран и в летнем концертном зале на берегу Каспия.

Нагрузка на Ростелеком была такая, что, видимо, серверы не выдержали. Все превью по Первому каналу мы смотрели на телефонах, но перед самым боем, наконец, появилась картинка на экране.

Ажиотаж был, пожалуй, побольше, чем перед боем с Макгрегором. Но тот бой проходил рано утром по московскому времени. Но все равно, после победы Хабиба на улицу высыпал народ праздновать.

Сейчас 99 процентов жителей точно смотрели поединок, смотрели даже те, кто обычно не смотрит.

После боя на улицы Махачкалы высыпали толпы людей, все главные магистрали были забиты машинами. Непрерывные гудки, радостные крики, музыка из машин. Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы праздновать победу Хабиба.