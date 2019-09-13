Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титул

«НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ ПОСТАВИЛИ В РАМКИ»

– Вам понравился опыт работы комментатором на Первом канале во время боя Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье?

– Эта комментаторская работа не была для меня дебютной. Ранее я сотрудничал с другими телеканалами, комментируя бои Bellator и М-1. Но это особенный опыт из-за внимания со стороны. Меня поставили в более строгие рамки, чем на других каналах.

– Какие именно?

– Для каждого телеканала есть свой формат, который зависит от аудитории. Аудитория Первого канала не специализирована под смешанные единоборства. Иногда там показывают бокс, но не наш вид спорта. Поэтому главные поправки были в том, чтобы меньше вдаваться в детали, чтобы не было скучно. И больше рассказывать о бойцах и самом поединке. Для нас, бойцов, это тяжеловато, потому что хочется говорить о подробностях, а приходиться говорить общие слова для более широкого круга аудитории.

– Была ли мысль, что Хабиб может проиграть, когда Порье поймал его на «гильотину»?

– Мне показалось, что захват был плотный, я же занимаюсь джиу-джитсу много лет. Часто после такого захвата сдаются. В любом случае я был уверен, что Хабиб не «постучит», но на долю секунду показалось, что он приостановился. Было опасно.

«Гильотина» – такой прием, который опасен для двух сторон. Можно придушить, а можно потратить слишком много сил. После «гильотины» стало очевидно, что Порье отдал слишком много сил и психологически потерял уверенность, что с Хабибом можно что-то сделать.

«КОНТРАКТ НА БОЙ ПОДПИСАЛ НЕДЕЛЮ НАЗАД»

– Когда вы узнали, что возглавите турнир в Москве?

– Около месяца назад. Моя команда положительно восприняла эту новость. Я сразу дал предварительное согласие, начались переговоры и в конце прошлой недели я подписал контракт, бой стал официальным.

– До него остается два месяца. Но в начале сентября вы публиковали фотографии из Болгарии, в перерыве между сборами. Насколько этот отпуск может вам помешать?

– Я достаточно плотно работал и тренировки не забрасывал. Готовился к турниру и ожидал, что приму участие в следующем турнире в России. В Болгарии был промежуточный сбор. Я отдыхал и что-то выкладывал для социальных сетей, но в то же время я тренировался. Проводил функциональную работу с болгарскими ребятами. Часть работы я специально провел именно там, чтобы с полными силами вернуться в Россию. Два месяца – необходимое время для классической работы и спаррингов.

– К бою с Алистаром Оверимом вы подходили в весе под 120 кг, хотя раньше дрались в районе 100-105. Что будет на этот раз?

– К предыдущему бою мой вес держался в районе 116 кг. Сейчас он такой же и, скорее всего, он останется таким. Но для меня это не принципиальный момент. Мой оптимальный вес – 115 кг. Хотя в предыдущие годы я весил даже 95 кг. Но со временем набирал силу и вес. Ниже 114 кг мой вес уже не опускается.

«ВКЛЮЧУСЬ В ГОНКУ ЗА ПОЯС»

– Какого мнения вы о своем следующем сопернике Жуниоре Дос Сантосе? Считаете себя фаворитом?

– Надо сказать, что это серьезный соперник и очень известное имя. Боец мирового уровня, который в свое время был чемпионом UFC. Он сохраняет чемпионские амбиции и переживает вторую молодость. Он продолжается находиться на вершине.

В UFC нет простых оппонентов. Эта организация давно перестала меня щадить и почему-то дает мне тех соперников, которые мне неудобны. Даже после того, как UFC появился в России, мне все равно дают только очень сильных соперников, несмотря на то, что хочу боев полегче, – шутит Волков. – Поэтому это будет тяжелое испытание. Но здорово, что мой оппонент находится выше меня в рейтинге. При удачных условиях я опять включусь в гонку за пояс. Это меня мотивирует. У меня нет других вариантов, кроме как считать себя фаворитом в данном поединке.

– Рассматривался ли реванш с Дерриком Льюисом в Москве?

– Моим фанатам это понравилось бы, я же отношусь к этому более спокойно. Понимаю, что это способ реабилитироваться после поражения. Но мне не хотелось бы смотреть все время в прошлое, заглядывать на свои ошибки и поражения. Наоборот, нужно извлекать опыт, тренироваться усерднее, делать выводы и двигаться вперед. Сейчас Деррик Льюис находится не на самых выгодных для меня позициях в рейтинге. Поэтому победа только потешила бы мое самолюбие.

Мне интересны бойцы, которые находятся ближе к поясу и стоят выше меня в рейтингах. Льюис от титула стоит очень далеко. Этот поединок может пройти в другое время. И все понимают, как сложился первый бой. Банально говорить, что в «тяжелом весе все решает один удар», но я на себе это испытал и могу поделиться опытом. Это действительно так. Нет смысла переживать и грустить. Это поражение меня из колеи не выбило. Наоборот дало новую мотивацию и стимулы.

«ВЕРНУ ДОЛГ ЗА ПИТЕР»

– У UFC всегда были открытые отношения с прессой до турнира в Санкт-Петербурге. Можете ли рассказать сейчас, что тогда произошло и почему вы не вышли на бой с Алистаром Оверимом?

– Я снялся по состоянию здоровья. Подробности не хотел бы афишировать. Не хочу выпускать некоторые вещи на всеобщее обозрение. И большое спасибо UFC, что они меня полностью поддержали. Мы урегулировали все вопросы со здоровьем. Переговоры о том, что я возглавлю новый турнир в Москве, начались через три недели после отмены боя в Санкт-Петербурге.

– О турнире в Москве вам сообщили уже в мае?

– Изначально это был Сочи. Не знаю секрет это или нет. Речь шла о турнире UFC в России, и обсуждались разные города. После отмены поединка я достаточно быстро уладил все свои проблемы со здоровьем, но именно к поединку с Оверимом я бы восстановиться не успел. Зато к началу мая я уже был в форме.

И хочу добавить. Меня часто спрашивают, насколько болезни и травмы являются аргументом, чтобы сняться с боя? Главное, что и для UFC моя травма стала причиной снять меня с поединка. Это осталось позади и сейчас нас ждет очень жесткий и красочный поединок, на котором я верну долг за то, что не выступил в апреле.

– Чья идея была покрыть завесой тайны все, что с вами происходит?

– Инициатива исходила от меня. Не все вещи в жизни хочется выставлять напоказ. Практика общения такая, что бойцы открыты для всех. Но конкретно в моем случае не хотелось делать все достоянием публики.

– Как вы отнеслись к тому, что некоторые СМИ начали писать о том, что вас отстранили из-за допинга?

– Тенденция такова, что часто подобные отстранения связаны с допингом. Я журналистов, которые писал про это, понимаю, но простить не могу. Шучу! Я понимаю, что было много недоговоренности. Но для меня самого тот бой значил очень многое. Все мои близкие должны были быть там. Мы купили много билетов, я пригласил много знакомых, готовился к бою. Поединок мы раскручивали, поэтому я понимал, что своим отказом подведу много людей. Случилось, как случилось. Я потерял для карьеры больше, чем фанаты, которые не увидели этот поединок.

«ПЯТЬ РАУНДОВ НЕ ПОТРЕБУЮТСЯ»

– Кто вам помогает в подготовке к бою с Дос Сантосом?

– В подготовке участвуют кикбоксеры. В основном из России. Все топ-уровня. Также в нашем зале большое число тяжеловесов, которые также готовятся к своим поединкам. В том числе и в UFC. Необходимости к привлечению бойцов из-за рубежа нет. Тем более профиль моего соперника – ударная техника. С этим у меня никогда не было проблем. Все необходимое для подготовки у нас есть. В том числе и необходимое количество спарринг-партнеров. Их настолько много, что во вторник после работы с парами я обнаружил массу других людей в раздевалке. Даже в топовых американских залах нет столько тяжеловесов, сколько работают на нашем сборе.

– С каких пор вы обратили внимание на Дос Сантоса?

– После того, как он нокаутировал Кейна Веласкеса. Но на самом деле я уже помню его раньше, за несколько боев до его чемпионского, когда он победил Фабрисио Вердума в 2008 году. Уже тогда я знал, что в Бразилии есть сильный боец-ударник. Тогда было сложно представить, что я с ним встречусь в Москве на турнире UFC.

– Ваш перерыв между боями составит 13 месяцев. Многие после такого «простоя» требуют провести «разминочный» бой.

– Это невозможно, потому что я нахожусь на высокой позиции в UFC, и многие фанаты хотят увидеть мой поединок с топовым соперником. Конечно, как я озвучил в шутку, здорово получать легкие поединки и зарабатывать деньги. Это всем нравится. Это просто. Но настоящие вызовы и бои, которые войдут в историю, это большие бои с большими именами – противостояние, где неизвестно, кто выйдет победителем. И наш поединок с Дос Сантосом именно такой. Бой рассчитан на пять раундов, но я не думаю, что он пройдет всю дистанцию.

«НИКОГДА НЕ ВОЗГЛАВЛЯЛ ТУРНИРЫ В РОССИИ»

– Бой в Москве и наверняка будет много звонков, чтобы вы достали билет. Это не создаст дополнительных проблем?

– Поединок дома – самая сложная локация для меня. Это большая ответственность и много старых знакомых, которые хотят попасть на турнир. Придется абстрагироваться от внешней связи. К счастью, у меня есть отличная команда, на которую можно переложить нагрузку.

Помимо ответственности, это и большая честь быть на главном поединке турнира UFC. Я являюсь маленькой частью большого мира ММА, а бой интересен многим фанатам в России. Тем более я не помню, чтобы когда-либо возглавлял турнир в России. Раньше я дрался в со-главном бою или на андеркарте. Так что я рад. Я понимаю все сложности и понимаю, что соперника привезут не для того, чтобы русский парень выиграл и все были счастливы. Этого точно не будет. Бой будет таким, что он станет интересным во всем мире.

– Бой с Дос Сантосом пройдет через две с половиной недели после вашего дня рождения. Получается, что вы не будете его праздновать или отпразднуете его скромно и скучно?

– Это не впервые. Я праздновал дни рождения, находясь в Америке за неделю или две до поединка. Так что у меня были очень депрессивные дни рождения, – шутит Волков. – Сейчас я уже подрос и отношусь к этой дате не так романтично как раньше.

Расскажу историю. Когда мне исполнилось 18 лет, я пригласил много друзей на день рождения дома, родители освободили квартиру, а на утро у меня были соревнования – «открытый ковер» по каратэ. Это не профессиональный турнир, у меня там должно было быть два боя. Поэтому в 10 вчера я всех отправил по домам. Уже тогда мне бои были интереснее, чем дни рождения. Турнир UFC для себя событие более яркое. Так что отпразднуем с семьей после победы над Дос Сантосом.

«НЕ ГОТОВ ДРАТЬСЯ ТОЛЬКО С ХАБИБОМ»

– Вы уверены в победе над Дос Сантосом, как были уверены и перед боем с Оверимом.

– Если я верить в себя не буду, то кто будет? Если моя команда будет верить в мою победу, а я – нет, это все заметят. Никто об этом не скажет, но все будут об этом думать. Состояние будет нервное. Уверенность – это профессиональное свойство всех бойцов. Оно не наиграно. Оно действительно есть. Если нет уверенности, нет смысла выходить на бой и заниматься спортом. Как только начинаешь сомневаться, сразу приходят поражения. Этот момент есть в моем опыте, поэтому я взвешиваю все за и против, понимаю его сильные и слабые стороны, и формирую план. И этот план вселяет в меня уверенность. Поэтому никто из моих предыдущих соперников не смог вселить в меня долю какой-то неуверенности.

– Есть ли соперник, с которым вы бы были не уверены в победе?

– Только Хабиб Нурмагомедов! А в моем весе я при должной подготовке готов ко всем. Мне необходимо выходить и побеждать любого соперника. Когда я подписал контракт с UFC мне дали в качестве соперника Тимоти Джонсона, который был очень неудобен для меня стилистически. И так с каждым соперником дальше. Все соперники были выше меня в рейтинге. Но это была моя цель – подниматься в рейтинге. Мне важно как можно быстрее добраться до пояса, а это значит, что нужно драться с сильнейшими бойцами дивизиона.

– А вы уверены, что вам удастся завоевать чемпионский пояс UFC?

– Надо посмотреть, как пройдет следующий поединок. От этого будем отталкиваться. Однако то, что UFC предоставил мне соперника из топ-3, говорит о том, что организация заинтересована в том, чтобы я вступил в титульную гонку. Есть Деррик Льюис, который находится ниже меня, но реванш с ним был бы актуален, но мне дают соперника, который находится ближе к поясу.

– Смотрели ли вы чемпионский бой Стипе Миочича и Даниэля Кормье? С кем из них вам было бы удобнее провести поединок?

– Я реально смотрю на вещи. О титульных амбициях говорить рановато, как и примерять чемпионский пояс. Нужно разобраться с несколькими претендентами и потом драться за пояс. От этого меня отделяют один-два боя.

Но, конечно, когда я смотрю на бой в качестве зрителя, я вижу все плюс и минусы бойцов. И оцениваю свои силы. Всегда, когда смотришь со стороны поединок двух бойцов, кажется, что я бы сделал так или по-другому и выиграл бы. Даже чемпионский бой. Но, когда бы просматриваешь бойца непосредственно перед встречей с ним, он вдруг становится суперсильным. Это две разные вещи смотреть на бойца, с которым ты не встретишься или разбирать своего следующего соперника. Уже совсем иначе оцениваешь бойца, ситуацию, бой и особенно свою жизнь за считанные дни до встречи в октагоне.