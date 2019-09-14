Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызов - Советский спорт
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14 сентября 2019 09:20ММАУсачев Владислав

Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызов

Бразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве.

– Жуниор, у вас и Волкова сильная ударная техника. Какой ваш план на бой?
– Мой план на бой – использовать боксерскую технику против оппонента. Я всегда чувствую себя уверенно в стойке, и в бою с Волковым ничего сильно не изменится. Я знаю, насколько он силен, как хорош в стойке, но честно, мне все равно. Дело не в нем, а во мне. Я должен сохранять спокойствие во время боя, а не нарываться на удар. Моя главная задача во время боя – сделать все для победы, но будьте уверены, я не упущу шанса закончить бой нокаутом.

– У Александра Волкова прозвище «Драго», а вы часто тренируетесь под музыку из второй части фильма «Рокки». Расскажите подробнее о выборе саундтрека к тренировками ассоциируете ли вы себя с Рокки из одноименного фильма?
– Если честно, это один из моих самых любимых фильмов. И наверное, это один из лучших фильмов тех времен, а трек, под который Рокки бежит по лестнице, мотивирует меня и по сей день. Так что да, возможно, 9 ноября у нас будет ответный поединок между Драго и Рокки. Посмотрим, что произойдет, но безусловно, это будет грандиозный бой, как и тогда.

– Сколько людей в ATT со схожим ростом и техникой как у Александра? Ну, может быть не техникой, а ростом?
– Достаточно большое количество бойцов сейчас помогает мне готовиться к предстоящему бою, но сейчас я нахожусь в Бразилии, а не в АТТ, и продолжать тренироваться я буду в Бразилии. Конечно, ребята из АТТ будут помогать мне готовиться к бою, и у нас есть бойцы, которые в росте и технике не уступают Александру.

– Можете ли вы поделиться мнением об Александре, как о бойце?
– Александр не самый удобный – он довольно «вязкий» соперник. У него хорошая ударная техника, а его длинные руки заставляют постоянно удерживать длинную дистанцию. Он опасный боец в стойке, и, думаю, он сам знает это. Он неудобный противник для каждого, и надеюсь, к поединку со мной он подойдет в своей лучшей форме, я очень надеюсь на это. Я не выбираю бойцов, поэтому когда мне предложили бой, я согласился. Я просто хочу продолжать выходить в октагон и сражаться с достойными соперниками. Я готов драться с любым соперником, а возможность подраться с Александром на его родине это серьезный вызов. Это будет мой первый приезд в Россию, и я уверен, у нас получится сделать шоу.

– Многие иностранные бойцы не хотят приезжать в Россию и драться против местных бойцов. У вас были сомнения или опасения насчет боя с Волковым в его родном городе?
– Я не могу вспомнить, были ли у меня сомнения, но провести бой в России однозначно прекрасная возможность проверить свои силы. Когда я тренировался в АТТ, у меня было много спарринг-партнеров из России, и эти ребята работают просто на износ, становясь все сильнее и сильнее. Так что для меня увидеть их родную страну и насладиться атмосферой будет хорошей возможностью. Бой в России – новый вызов, там другая публика, страна находится далеко, но я готов к новым трудностям.

– Волков должен был выступить на турнире в Санкт-Петербурге, но снялся по состоянию здоровья. Что вы думаете об этой ситуации и почему в действительности Волков снялся с турнира?
– Если честно, я не так много знаю об этой ситуации и мне все равно. Это проблема бойцов и UFC. Я здесь, чтобы драться и стать чемпионом, и сейчас я усердно готовлюсь к этому. Я готов приехать в Россию и одолеть Волкова.

– Вы отметили, что у Волкова большой размах. Уже придумали, по какому сценарию будете проводить бой с ним?
– Если говорить про стиль и размах, то разумеется, что бой Волковым это большой вызов для меня. Но я опытный боец, проблем не будет. Каждая ошибка Волкова в октагоне станет моим преимуществом, шансом показать всё, что я умею. С нетерпением жду нашу встречу.

– Однажды вы сказали, что считаете Федора Емельяненко величайшим бойцом всех времён. Что по вашему мнению нужно сделать российским бойцам вроде Александра Волкова или Хабиба Нурмагомедова, чтобы сместить Фёдора с трона «величайшего всех времен»?
– Думаю, в первую очередь им необходимо очень много работать над собой. Этим ребятам будет очень сложно дотянуться до Фёдора в его лучшей форме. Пока могу сказать, что Хабиб очень неплохо справляется – возможно, однажды он станет так же крут, как Фёдор.

– В своей карьере вы сталкивались со Стефаном Штруве, который во многом схож с Александром Волковым. Как думаете, опыт того боя и тренировочного лагеря может пригодиться вам в бою с российском атлетом?
Думаю, да. В этом бою мне поможет опыт, полученный за всю мою карьеру. Мы всегда учимся чему-то новому, стараемся стать лучше, поэтому против Волкова я буду использовать всё, что знаю и умею. Я уважаю Александра, равно как и всех моих предыдущих соперников, и считаю, что лучший способ показать моё уважение – хорошо подготовиться к нашей схватке. Мне кажется, это будет хороший бой, и он останется за мной.

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