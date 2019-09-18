Свежие ТВ-рейтинги: Хабиб круче футбола, но все-таки не первый

Самой большой за эти дни стала зрительская аудитория поединка бойцов смешанных единоборств - Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. Прошлой осенью, когда бой россиянина с Конором Макгрегором вызвал небывалый для ММА ажиотаж (такое, пожалуй, не снилось даже Федору Емельяненко), Нурмагомедов вошел в число самых популярных спортсменов страны. И долгожданный новый бой Хабиба затмил все прочие события на нашем спортивном телевидении. В том числе – матчи футбольной сборной России.

Это первый случай минимум за пару лет, когда единоборствам удалось вклиниться в привычную четверку ТВ-лидеров «футбол-хоккей-биатлон-фигурное катание». По данным компании «Медиаскоп», в российских городах с населением более ста тысяч человек рейтинг боя с Порье оказался в два с лишним раза выше, чем у поединка с Макгрегором!

Впрочем, объяснить это несложно: схватка Нурмагомедова с ирландцем проходила в США, когда на большей части российской территории стояла глубокая ночь или раннее утро. А Порье Хабиб победил в Арабских Эмиратах - в самый, что ни на есть, прайм-тайм по московскому времени.

Похожая история недавно произошла с боксером Сергеем Ковалевым, чей бой против Энтони Ярда, состоявшийся не за океаном, а в Челябинске, лишь чуть-чуть не дотянул до топ-10 трансляций года.

Нурмагомедов же разом взлетел на самый верх этого хит-парада, оставив все футбольные события далеко позади. До первого места он, правда, не добрался - оно остается за майским четвертьфиналом хоккейного чемпионата мира Россия - США. Да и футболисты, так или иначе, держат рейтинговую марку не хуже, чем набирают очки в отборе на Euro-2020. Пять из шести матчей сборной в этом турнире входят в десятку лидеров спортивного телегода, а шестой (с Бельгией) только что был вытеснен оттуда свежими победами над Шотландией и Казахстаном.

Напомню, что команде Станислава Черчесова скоро предстоят четыре заключительных (и решающих) игры в отборочной группе: две в октябре и две в ноябре. Так что изменения в топ-10 еще наверняка будут. Плюс под конец года могут напомнить о себе биатлонисты с фигуристками, подрастерявшие за лето былые позиции. Не исключено, что свой окончательный вид наш хит-парад примет только 29 декабря, когда в Красноярске завершится чемпионат России по фигурному катанию. Евгения Медведева с Алиной Загитовой на одном катке – это почти как Хабиб, душащий американца.

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