Свежие ТВ-рейтинги: Хабиб круче футбола, но все-таки не первый - Советский спорт
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18 сентября 2019 13:37ММАТигай Лев

Свежие ТВ-рейтинги: Хабиб круче футбола, но все-таки не первый

Сегодня опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Сразу три спортивные трансляции из первой декады сентября вошли в первую десятку 2019 года.

Самой большой за эти дни стала зрительская аудитория поединка бойцов смешанных единоборств - Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. Прошлой осенью, когда бой россиянина с Конором Макгрегором вызвал небывалый для ММА ажиотаж (такое, пожалуй, не снилось даже Федору Емельяненко), Нурмагомедов вошел в число самых популярных спортсменов страны. И долгожданный новый бой Хабиба затмил все прочие события на нашем спортивном телевидении. В том числе – матчи футбольной сборной России.

Это первый случай минимум за пару лет, когда единоборствам удалось вклиниться в привычную четверку ТВ-лидеров «футбол-хоккей-биатлон-фигурное катание». По данным компании «Медиаскоп», в российских городах с населением более ста тысяч человек рейтинг боя с Порье оказался в два с лишним раза выше, чем у поединка с Макгрегором!

Впрочем, объяснить это несложно: схватка Нурмагомедова с ирландцем проходила в США, когда на большей части российской территории стояла глубокая ночь или раннее утро. А Порье Хабиб победил в Арабских Эмиратах - в самый, что ни на есть, прайм-тайм по московскому времени.

Похожая история недавно произошла с боксером Сергеем Ковалевым, чей бой против Энтони Ярда, состоявшийся не за океаном, а в Челябинске, лишь чуть-чуть не дотянул до топ-10 трансляций года.

Нурмагомедов же разом взлетел на самый верх этого хит-парада, оставив все футбольные события далеко позади. До первого места он, правда, не добрался - оно остается за майским четвертьфиналом хоккейного чемпионата мира Россия - США. Да и футболисты, так или иначе, держат рейтинговую марку не хуже, чем набирают очки в отборе на Euro-2020. Пять из шести матчей сборной в этом турнире входят в десятку лидеров спортивного телегода, а шестой (с Бельгией) только что был вытеснен оттуда свежими победами над Шотландией и Казахстаном.

Напомню, что команде Станислава Черчесова скоро предстоят четыре заключительных (и решающих) игры в отборочной группе: две в октябре и две в ноябре. Так что изменения в топ-10 еще наверняка будут. Плюс под конец года могут напомнить о себе биатлонисты с фигуристками, подрастерявшие за лето былые позиции. Не исключено, что свой окончательный вид наш хит-парад примет только 29 декабря, когда в Красноярске завершится чемпионат России по фигурному катанию. Евгения Медведева с Алиной Загитовой на одном катке – это почти как Хабиб, душащий американца.

СПОРТИВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ С НАИБОЛЬШИМ РЕЙТИНГОМ НА РОССИЙСКОМ ТВ ЗА 2019 ГОД (по 15 cентября)

Вид спорта

Событие

Канал

Дата

Рейтинг

Доля

1

Хоккей

ЧМ. 1/4 финала. Россия – США

Первый

23.05

6,6

26,8

2

ММА

Нурмагомедов - Порье

Первый

7.09

5,3

23,2

3

Хоккей

ЧМ. Группа. Россия – Чехия

Первый

13.05

4,9

21,3

4

Футбол

ЧЕ-2020. Россия - Кипр

Первый

11.06

3,6

15,3

5

Футбол

ЧЕ-2020. Шотландия - Россия

Первый

6.09

3,4

13,4

6

Фигурное

катание

ЧЕ. Женщины.

Произвольная программа

Первый

25.01

3,4

10,9

7

Биатлон

КМ. Эстафета. Мужчины

Матч ТВ

13.01

3,3

10,9

8

Футбол

ЧЕ-2020. Россия - Казахстан

Первый

9.09

3,1

12,6

9

Футбол

ЧЕ-2020. Казахстан – Россия

Матч ТВ

24.03

3,0

9,8

10

Футбол

ЧЕ-2020. Россия – Сан-Марино

Первый

8.06

2,9

13,6

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