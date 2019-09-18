Свежие ТВ-рейтинги: Хабиб круче футбола, но все-таки не первый

Самой большой за эти дни стала зрительская аудитория поединка бойцов смешанных единоборств - Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. Прошлой осенью, когда бой россиянина с Конором Макгрегором вызвал небывалый для ММА ажиотаж (такое, пожалуй, не снилось даже Федору Емельяненко), Нурмагомедов вошел в число самых популярных спортсменов страны. И долгожданный новый бой Хабиба затмил все прочие события на нашем спортивном телевидении. В том числе – матчи футбольной сборной России.
Это первый случай минимум за пару лет, когда единоборствам удалось вклиниться в привычную четверку ТВ-лидеров «футбол-хоккей-биатлон-фигурное катание». По данным компании «Медиаскоп», в российских городах с населением более ста тысяч человек рейтинг боя с Порье оказался в два с лишним раза выше, чем у поединка с Макгрегором!
Впрочем, объяснить это несложно: схватка Нурмагомедова с ирландцем проходила в США, когда на большей части российской территории стояла глубокая ночь или раннее утро. А Порье Хабиб победил в Арабских Эмиратах - в самый, что ни на есть, прайм-тайм по московскому времени.
Похожая история недавно произошла с боксером Сергеем Ковалевым, чей бой против Энтони Ярда, состоявшийся не за океаном, а в Челябинске, лишь чуть-чуть не дотянул до топ-10 трансляций года.
Нурмагомедов же разом взлетел на самый верх этого хит-парада, оставив все футбольные события далеко позади. До первого места он, правда, не добрался - оно остается за майским четвертьфиналом хоккейного чемпионата мира Россия - США. Да и футболисты, так или иначе, держат рейтинговую марку не хуже, чем набирают очки в отборе на Euro-2020. Пять из шести матчей сборной в этом турнире входят в десятку лидеров спортивного телегода, а шестой (с Бельгией) только что был вытеснен оттуда свежими победами над Шотландией и Казахстаном.
Напомню, что команде Станислава Черчесова скоро предстоят четыре заключительных (и решающих) игры в отборочной группе: две в октябре и две в ноябре. Так что изменения в топ-10 еще наверняка будут. Плюс под конец года могут напомнить о себе биатлонисты с фигуристками, подрастерявшие за лето былые позиции. Не исключено, что свой окончательный вид наш хит-парад примет только 29 декабря, когда в Красноярске завершится чемпионат России по фигурному катанию. Евгения Медведева с Алиной Загитовой на одном катке – это почти как Хабиб, душащий американца.
СПОРТИВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ С НАИБОЛЬШИМ РЕЙТИНГОМ НА РОССИЙСКОМ ТВ ЗА 2019 ГОД (по 15 cентября)
Вид спорта
Событие
Канал
Дата
Рейтинг
Доля
1
Хоккей
ЧМ. 1/4 финала. Россия – США
Первый
23.05
6,6
26,8
2
ММА
Нурмагомедов - Порье
Первый
7.09
5,3
23,2
3
Хоккей
ЧМ. Группа. Россия – Чехия
Первый
13.05
4,9
21,3
4
Футбол
ЧЕ-2020. Россия - Кипр
Первый
11.06
3,6
15,3
5
Футбол
ЧЕ-2020. Шотландия - Россия
Первый
6.09
3,4
13,4
6
Фигурное
катание
ЧЕ. Женщины.
Произвольная программа
Первый
25.01
3,4
10,9
7
Биатлон
КМ. Эстафета. Мужчины
Матч ТВ
13.01
3,3
10,9
8
Футбол
ЧЕ-2020. Россия - Казахстан
Первый
9.09
3,1
12,6
9
Футбол
ЧЕ-2020. Казахстан – Россия
Матч ТВ
24.03
3,0
9,8
10
Футбол
ЧЕ-2020. Россия – Сан-Марино
Первый
8.06
2,9
13,6