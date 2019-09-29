Шамиль Шахбулатов: Мирзаев – хороший парень. Почему его недолюбливают? - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 сентября 2019 08:00ММАУсачев Владислав

Шамиль Шахбулатов: Мирзаев – хороший парень. Почему его недолюбливают?

Российский боец Шамиль Шахбулатов рассказал о победе над Расулом Мирзаевым на турнире ACA 99.

Напомним, что Шахбулатов в одном из разменов нокаутировал Мирзаева левым хуком в стартовом раунде.

– Эта была самая большая победа в карьере?
– Да. Такой «глухой» нокаут с одной руки мне не доводилось делать. Похожее было только в предпоследнем бою.

– Али Багаутдинов уверял, что Мирзаева нельзя вырубить даже битой. Только пистолетом или задушить. Как вам это удалось?
– Хотел бы сказать Али Багаутдинову, что он тоже хороший боец, но уровень лиги ACA – это совсем другое, нежели Fights Nights. Никому не в обиду, но здесь выступают топовые бойцы России. Думаю, все с этим согласятся. А нокаут, я попал и выиграл. Мог и он попасть, а я проиграть досрочно. Сегодня был мой вечер.

– Что-то личное в бою с Расулом было?
– Нет. Мы нормально общались. Я считаю его хорошим парнем. Веселым. Его многие недолюбливают, не знаю почему.

– Какие были ощущение после того, как вы «хорошего человека» нокаутировали?
– Радость. Это же спорт. Когда назначили бой, мне многие в инстаграм писали про него неприятные вещи, но за последние три-четыре дня я узнал его как дружелюбного человека.

– Вам проще драться с человеком, которого вы хорошо знаете, который незнаком или к которому есть отрицательное отношение?
– Я не знал Расула до недавнего времени. Мы познакомились на пресс-конференции. Если мы можем посмеяться и поговорить, это не мешает выйти бой, и показать все, что мы способны. Он тоже приехал за победой. После боя обычно все бойцы дружат.

– А бывало, что в деретесь с кем-то из друзей и подсознательно стараетесь не переборщить?
– Конечно. На спаррингах в тренировочном лагере я не выкладываюсь на сто процентов. Каждый готовится к своему поединку, а можно нанести травму и лишить его «хлеба».

– На сколько процентов выкладываетесь на спаррингах?
– На 70. Если надеваешь большую экипировку, шлем, боксерские перчатки, щитки, тогда уже можно реально хорошо порубиться. Если не будет этого в зале, в бою почувствуешь себя не в своей тарелке. Но чтобы намеренно уронить, такого не было. И хочу сказать спасибо всем спарринг-партнерам.

– А если Мирзаев попросит реванш?
– Если руководство захочет сделать этот бой, я никогда не откажусь. Я не боюсь проиграть. Даже если проиграешь, нужно выглядеть достойно. Это спорт. Тот, кто боится, не выберет такое дело.

– Бойцы ACA готовы драться на равных с бойцами UFC?
– Конечно. Наши бойцы – реальный топ. Все, кто переходил из ACA в UFC, показывали хорошие бои и даже добрались до топ-5. Это говорит об уровне.

1

– А что-нибудь серьезное в этом бою пропустили?
– Нет. Он попадал, но по защите. Я знаю, что в стойке он хорошо дерется, у него тяжелые удары. В тренировочном лагере мы хорошо подготовились, уделили внимание как тому, как правильно держать руки.

– Упор был сделан на бокс?
– Не совсем. Конечно, акцент был сделан на стойку. Второй план – борьба и грепплинг. Но в основном я бегаю, провожу спарринги и занимаюсь борьбой.

– Визуально вы выглядели намного больше Мирзаева. Во время боя не было ощущения, что его удары не так опасны или он слабее других ваших соперников?
– Чтобы почувствовать «физику» надо бороться в бою. У нас борьбы не было. Все в стойке. Расул выступал всю свою карьеру в 56 кг и был меньше меня, но он более широкоплечий. Знаю, что он весит в перерывах между боями 72 кг, поэтому в 61 кг ему удобно.

– А вы знаете, что Расул шел большим фаворитом, а вы были андердогом?
– Да. Я согласен с этим. Его давно все знают, а я хоть и выступаю долго, но таких боев у меня пока не было. Он более известен, все логично.

– Понимаете, что сейчас жизнь может измениться и пойдут только большие бои?
– Я готов. И это не секрет, я сам попросил Мирзаева у матчмейкера лиги ACA после победы над Дилено Лопесом. И его, кстати, я тоже сам попросил. Потому что он – очень хороший боец. Первый раунд я вглухую проиграл. Был на грани остановки. Во втором победил с помощью удара с разворотом.

– Мне сказали по секрету, что помимо боев вы любите играть в футбол.
– Очень! Когда осталось десять дней до боя, меня позвали на футбол, и я хотел сыграть. Но тренер узнал, и пришлось дать ему слово, что я не пойду. Вернусь домой, буду играть.

– Откуда такая страсть к футболу?
– Я в детстве занимался в футбольной школе в Грозном. Вроде ходил месяц, точно не помню. Я люблю бегать. Это помогает функционалке. Я играю в защите, потому что там надо много бегать.

– За кого болеете, и кто станет чемпионом России по футболу?
– За российским футболом я смотрю не так внимательно, знаю только результаты. Фаворитом считаю «Зенит», а так болею за «Барселону».

На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов покинул топ-20 чемпионской гонки, Рублев вошел в топ-30 Медведев остался на четвертом месте в рейтинге ATP, Рублев поднялся на 36-е Даниил Медведев: Живу в Монако, и только с женой удается разговаривать на русском
Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай
Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титул Российский боец UFC Александр Волков рассказал о работе на Первом канале во время поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, а также оценил своего следующего соперника – Жуниора дос Сантосе. 13.09.2019 15:15 ММА Усачев Владислав
Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызов Бразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве. 14.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Хабиб Нурмагомедов: Большая вероятность, что следующий бой пройдет в России Экс-чемпион UFC Вудли: Хочу подраться с Хабибом, вижу кучу минусов у этого бойца Нурмагомедов ответил на вызов Ибрагимовича: Полная ерунда
«Это будет триллер». Игорь Корнеев – о центральном матче тура Бывший спортивный директор «Локомотива» и «Зенита» оценил шансы соперников в матче 11-го тура РПЛ. 28.09.2019 11:29 Футбол Артамонов Антон
Самарин проиграл Алиеву, Алиев – Самсонову. И все они – Трусовой На турнире Братиславе все три золота достались россиянам. Последнее добыл Дмитрий Алиев, но эту победу вряд ли можно занести ему в актив. 21.09.2019 22:15 Фигурное катание Тигай Лев
Алексей Игонин: «Зениту» не хватает вариативности в атаке Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин объяснил, за счет каких качеств «Локомотив» в 11-м туре РПЛ сумел обыграть питерский клуб (1:0). 28.09.2019 22:10 Футбол Усачев Владислав
Магомед Оздоев: Крыховяк ударил мне по ноге в штрафной, это стопроцентный пенальти После матча «Локомотив» - «Зенит» своими впечатлениями поделились полузащитник гостей Магомед Оздоев и полузащитник хозяев Мацей Рыбус.   28.09.2019 22:55 Футбол Григорьевская Юлия
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
«Что дальше? Посмотрим». Трусовой мало двух рекордов и трех четверных? Возвращаемся к феноменальному выступлению 15-летней россиянки Александры Трусовой, которая на первом же «взрослом» турнире установила два мировых рекорда. 22.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
08:05 Футбол Жена Мамаева показала реакцию болельщиков «Ростова» на переход ее мужа (видео)
01:13 Футбол Бенедикт Хеведес: «Локомотив» может бороться с сильными соперниками, если играет в командный футбол
00:27 Футбол Федор Смолов: Мои слова в перерыве матча – это эмоции. Не хотел никого обидеть
00:12 Футбол Сергей Силкин: Руководители «Динамо» от спорта довольно далеко
23:51 Футбол «Атлетико» перед «Локомотивом» сыграл вничью с «Реалом»
23:42 Футбол «Аталанта» крупно обыграла «Сассуоло»
23:20 ММА Хабиб Нурмагомедов: Большая вероятность, что следующий бой пройдет в России
23:10 Футбол Андрей Аршавин: Кокорин и Мамаев целый год ели доширак, час в день гуляли, а теперь за ними очередь
22:59 Футбол «Монако» с Головиным обыграл «Брест»
22:51 Легкая атлетика Коулмэн – чемпион мира на стометровке с шестым результатом в истории
22:37 Футбол Юрий Сёмин: Зачем «Локомотиву» и «Зениту» играть сегодня?
22:30 Футбол Вячеслав Колосков: Десять предыдущих туров – это вакханалия судейская
22:25 Футбол Сергей Семак: Жирков – мастер с большой буквы, но в каких-то играх интенсивности не хватает
21:47 Футбол Артем Дзюба: Безобразный матч в исполнении «Зенита»
21:40 Футбол Сергей Семак: Оба гола были отменены по делу
21:29 Футбол «Манчестер Сити» нанес поражение «Эвертону»
21:01 Футбол «Локомотив» обыграл «Зенит» благодаря голу Крыховяка. «Ростов» – лидер чемпионата
20:54 Футбол «Интер» одержал шестую победу подряд
20:39 Волейбол Польские волейболисты – бронзовые призеры чемпионата Европы-2019
20:26 Футбол Неймар принес «ПСЖ» победу над «Бордо»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика