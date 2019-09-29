Шамиль Шахбулатов: Мирзаев – хороший парень. Почему его недолюбливают?

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Напомним, что Шахбулатов в одном из разменов нокаутировал Мирзаева левым хуком в стартовом раунде.

– Эта была самая большая победа в карьере?

– Да. Такой «глухой» нокаут с одной руки мне не доводилось делать. Похожее было только в предпоследнем бою.

– Али Багаутдинов уверял, что Мирзаева нельзя вырубить даже битой. Только пистолетом или задушить. Как вам это удалось?

– Хотел бы сказать Али Багаутдинову, что он тоже хороший боец, но уровень лиги ACA – это совсем другое, нежели Fights Nights. Никому не в обиду, но здесь выступают топовые бойцы России. Думаю, все с этим согласятся. А нокаут, я попал и выиграл. Мог и он попасть, а я проиграть досрочно. Сегодня был мой вечер.

– Что-то личное в бою с Расулом было?

– Нет. Мы нормально общались. Я считаю его хорошим парнем. Веселым. Его многие недолюбливают, не знаю почему.

– Какие были ощущение после того, как вы «хорошего человека» нокаутировали?

– Радость. Это же спорт. Когда назначили бой, мне многие в инстаграм писали про него неприятные вещи, но за последние три-четыре дня я узнал его как дружелюбного человека.

– Вам проще драться с человеком, которого вы хорошо знаете, который незнаком или к которому есть отрицательное отношение?

– Я не знал Расула до недавнего времени. Мы познакомились на пресс-конференции. Если мы можем посмеяться и поговорить, это не мешает выйти бой, и показать все, что мы способны. Он тоже приехал за победой. После боя обычно все бойцы дружат.

– А бывало, что в деретесь с кем-то из друзей и подсознательно стараетесь не переборщить?

– Конечно. На спаррингах в тренировочном лагере я не выкладываюсь на сто процентов. Каждый готовится к своему поединку, а можно нанести травму и лишить его «хлеба».

– На сколько процентов выкладываетесь на спаррингах?

– На 70. Если надеваешь большую экипировку, шлем, боксерские перчатки, щитки, тогда уже можно реально хорошо порубиться. Если не будет этого в зале, в бою почувствуешь себя не в своей тарелке. Но чтобы намеренно уронить, такого не было. И хочу сказать спасибо всем спарринг-партнерам.

– А если Мирзаев попросит реванш?

– Если руководство захочет сделать этот бой, я никогда не откажусь. Я не боюсь проиграть. Даже если проиграешь, нужно выглядеть достойно. Это спорт. Тот, кто боится, не выберет такое дело.

– Бойцы ACA готовы драться на равных с бойцами UFC?

– Конечно. Наши бойцы – реальный топ. Все, кто переходил из ACA в UFC, показывали хорошие бои и даже добрались до топ-5. Это говорит об уровне.

– А что-нибудь серьезное в этом бою пропустили?

– Нет. Он попадал, но по защите. Я знаю, что в стойке он хорошо дерется, у него тяжелые удары. В тренировочном лагере мы хорошо подготовились, уделили внимание как тому, как правильно держать руки.

– Упор был сделан на бокс?

– Не совсем. Конечно, акцент был сделан на стойку. Второй план – борьба и грепплинг. Но в основном я бегаю, провожу спарринги и занимаюсь борьбой.

– Визуально вы выглядели намного больше Мирзаева. Во время боя не было ощущения, что его удары не так опасны или он слабее других ваших соперников?

– Чтобы почувствовать «физику» надо бороться в бою. У нас борьбы не было. Все в стойке. Расул выступал всю свою карьеру в 56 кг и был меньше меня, но он более широкоплечий. Знаю, что он весит в перерывах между боями 72 кг, поэтому в 61 кг ему удобно.

– А вы знаете, что Расул шел большим фаворитом, а вы были андердогом?

– Да. Я согласен с этим. Его давно все знают, а я хоть и выступаю долго, но таких боев у меня пока не было. Он более известен, все логично.

– Понимаете, что сейчас жизнь может измениться и пойдут только большие бои?

– Я готов. И это не секрет, я сам попросил Мирзаева у матчмейкера лиги ACA после победы над Дилено Лопесом. И его, кстати, я тоже сам попросил. Потому что он – очень хороший боец. Первый раунд я вглухую проиграл. Был на грани остановки. Во втором победил с помощью удара с разворотом.

– Мне сказали по секрету, что помимо боев вы любите играть в футбол.

– Очень! Когда осталось десять дней до боя, меня позвали на футбол, и я хотел сыграть. Но тренер узнал, и пришлось дать ему слово, что я не пойду. Вернусь домой, буду играть.

– Откуда такая страсть к футболу?

– Я в детстве занимался в футбольной школе в Грозном. Вроде ходил месяц, точно не помню. Я люблю бегать. Это помогает функционалке. Я играю в защите, потому что там надо много бегать.

– За кого болеете, и кто станет чемпионом России по футболу?

– За российским футболом я смотрю не так внимательно, знаю только результаты. Фаворитом считаю «Зенит», а так болею за «Барселону».