Возвращение Корешкова и Токова, юбилейный турнир в Грозном. На этой неделе в ММА скучно не будет - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 сентября 2019 16:58ММАВащенко Сергей

Возвращение Корешкова и Токова, юбилейный турнир в Грозном. На этой неделе в ММА скучно не будет

На этой неделе пройдут несколько крупных турниров в США, России и Австралии. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках начала октября.

В октагоне UFC мы увидим противостояние Роберта Уиттакера и Исраэля Адесаньи, в Грозном с большим размахом отметят 43-летие главы Чечни Рамзана Кадырова, а Андрей Корешков попробует нокаутировать Лоренца Ларкина в Bellator.

ACA 100
Грозный, Россия
4 октября

5 октября исполнится 43 года главе Чечни Рамзану Кадырову. К этой дате промоушен ACA организовал турнир, который пройдет днем ранее. Он станет для лиги юбилейным - сотым. В рамках бойцовского шоу состоятся около 30 (!!!) поединков, что является уникальным событием в смешанных единоборствах. Обычно на турнирах проводятся 12-15 боев. Начнется все с самого утра - в 10:00 по московскому времени, а закончится поздним вечером.

В главном поединке бойцовского шоу будет разыгран пояс чемпиона в полулегком весе между россиянином Салманом Жамалдаевым (17-1) и бразильцем Фелипе Фроесом (17-4).

1

В со-главном бою представитель Бразилии Джосиел Силва (12-2) попробует сломить сопротивление экс-бойца UFC Магомеда Бибулатова (14-2).

Также в этот вечер выступят любимцы чеченской публики Абубакар Вагаев (16-3), Магомедрасул Хасбулаев (30-8), Абдул-Рахман Темиров (12-4), Джихад Юнусов (16-4) и другие.

Основной кард турнира ACA 100

Фелипе Фроес (Бразилия, 17-4) - Салман Жамалдаев (Россия, 17-1). Главный бой. Поединок за титул чемпиона в полулегком весе
Магомед Бибулатов (Россия, 14-2) - Джосиел Силва (Бразилия, 12-2)
Абубакар Вагаев (Россия, 16-3) - Фернандо Гонсалез (США, 27-17)
Магомедрасул Хасбулаев (Россия, 30-8) - Алешандре Безерра (Бразилия, 22-6)
Курбан Тайгибов (Россия, 8-1) - Абдул-Рахман Темиров (Россия, 12-4)
Джихад Юнусов (Россия, 16-4) - Диего Брандао (Бразилия, 24-14)
Амирхан Гулиев (Россия, 9-1) - Асылжан Бакытжанулы (Казахстан, 9-1)
Мурад Зейнулабидов (Россия, 19-3) - Расул Албасханов (Россия, 9-3)
Магомедсайгид Алибеков (Россия, 10-1) - Юсуп Умаров (Россия, 14-5)

Bellator 229
Темекула, США
5 октября

В главном поединке турнира бывший чемпион промоушена в полусреднем весе россиянин Андрей Корешков (22-3) сразится с экс-бойцом UFC из США Лоренцом Ларкиным (20-7).

2

Андрей потерял титул чемпиона в ноябре 2016 года, когда в реванше проиграл бразильцу Дугласу Лиме. Затем Корешков принял участие в Гран-при, в котором были собраны лучшие полусредневесы организации. Россиянину достался опять тот же Лима. Третий поединок между спортсменами состоялся в сентябре 2018 года и Корешков вновь проиграл, тем самым вылетев из мини-турнира. Свой последний поединок ученик Александра Шлеменко провел в марте нынешнего года против Майка Джаспера и победил единогласным решением судей. Чтобы вновь претендовать на титульный поединок Андрею необходимо одержать две-три уверенные победы, в том числе и над Ларкиным.

0

Американец ранее выступал в сильнейшей лиге мира UFC и покинул ее не из-за того, что его уволили. Он не смог договориться о новом контракте на улучшенных условиях. В итоге, в качестве звезды он перебрался в Bellator, где у него сразу же не заладилось. Сначала он проиграл Дугласу Лиме, а потом Полу Дейли. Но вскоре Ларкин пришел в себя и одержал две победы над Фернандо Гонсалезом и Ионом Паску. В бою против Корешкова он будет андердогом.

В рамках этого шоу также выступят ученики Федора Емельяненко: Анатолий и Владимир Токовы.

4Анатолий и Владимир Токовы

Анатолий Токов (28-2) проведет поединок против бойца из Армении Грачо Дарпиняна (17-8-2). Удивительно, почему российскому спортсмену дали именно этого соперника. Дело в том, что Анатолий провел в Bellator четыре поединка и во всех одержал победы. Многие считали, что свой следующий бой он проведет за титул чемпиона, но боссы лиги решили по-другому.

Дарпинян провел в американском промоушене только одну схватку: против Геральда Харриса. Но и ее не смог выиграть, завершив бой вничью.

Младший брат Анатолия, Владимир Токов (4-0), только начинает свой путь в смешанных единоборствах. В Bellator он дрался только один раз - в марте нынешнего года. Тогда он по очкам одолел Райана Уолкера. На турнире 5 октября он сразится с возрастным американцем Брэндоном Хастингсом (6-3).

Некоторые бои турнира Bellator 229

Андрей Корешков (Россия, 22-3) - Лоренц Ларкин (США, 20-7)
Анатолий Токов (Россия, 28-2) - Грачо Дарпинян (Армения, 17-8-2)
Владимир Токов (Россия, 4-0) - Брэндон Хастингс (США, 6-3)

UFC 243
Мельбурн, Австралия
6 октября

В главном поединке турнира чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (20-4) будет защищать свой пояс от посягательств «временного» непобежденного чемпиона из Нигерии Исраэля Адесаньи (17-0). Этого боя ждали многие фанаты ММА по всему миру. И вот, когда полноценный чемпион залечил все свои травмы, мечта парня из Нигерии стала реальностью.

Шансы на победу примерно равны. Преимущество чемпиона заключается в том, что он будет драться при родных трибунах, у него будет колоссальная поддержка.

3

Также гнать вперед австралийцы будут гнать перспективного тяжеловеса Тай Туйвасу (8-2), который сразится с представителем Молдавии Сергеем Спиваком (9-1). В этом противостоянии фаворит очевиден. Спивак, скорее всего, потерпит второе поражение в своей карьере.

Также имеет интерес поединок в легком весе. Бывший претендент на титул чемпиона в легком весе американец Эл Яквинта (14-5-1) протестирует новозеландца Дэна Хукера (14-8), который замахнулся на бой против Хабиба Нурмагомедова.

Главные бои турнира UFC 243

Роберт Уиттакер (Австралия, 20-4) - Исраэль Адесанья (Нигерия, 17-0)
Эл Яквинта (США, 14-5-1) - Дэн Хукер (Новая Зеландия, 14-8)
Тай Туйваса (Австралия, 8-2) - Сергей Спивак (Молдавия, 9-1)

«Магнитка» опустилась на последнее место на Востоке. Обзор дня в КХЛ «Советский спорт» рассказывает о лучших моментах игрового дня в КХЛ. 28.09.2019 20:00 Хоккей Костяев Иван
Еще по теме:
Мельничук, Васильев и Плотников признаны лучшими игроками недели в КХЛ «Спартак» по буллитам обыграл «Авангард». Войнов забросил в четвертом матче кряду «Витязь» по буллитам обыграл «Магнитку»
Александр Мостовой: Отставка Кононова отражает результаты «Спартака» Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой выразил удивлением тем, что москвичи не смогли воспользоваться численным перевесом в матче 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:1). 30.09.2019 08:00 Футбол Усачев Владислав
Что случилось с Овечкиным? К воскресенью 21 команда НХЛ завершила выставочный сезон. 29.09.2019 22:00 Хоккей Славин Виталий
На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов обыграл Куэваса и вышел во второй круг в Пекине Рублев выиграл у Димитрова в Пекине Карреньо-Буста обыграл Бублика и выиграл турнир в Чэнду
Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского. 19.09.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Шамиль Шахбулатов: Мирзаев – хороший парень. Почему его недолюбливают? Российский боец Шамиль Шахбулатов рассказал о победе над Расулом Мирзаевым на турнире ACA 99. 29.09.2019 08:00 ММА Усачев Владислав
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай
Скоро Евротур. Кудашов должен проверить молодых вратарей «Советский спорт» советует главному тренеру сборной России обратить внимание на молодых голкиперов КХЛ. 26.09.2019 16:30 Хоккей Костяев Иван
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
Магомед Исмаилов: Какой ущерб нанес мне Фролов? У меня болят кулаки Российский боец ММА Магомед Исмаилов сказал, что с большим уважением относится к Артему Фролову, которого он победил на турнире в Москве. 28.09.2019 16:30 ММА Усачев Владислав
Новости
17:23 Хоккей Сергей Светлов: Победа над «Адмиралом» важна в плане психологии
17:12 Хоккей Главный тренер «Сибири»: Матч длится 60 минут и столько же надо работать на льду
17:06 Футбол Борис Игнатьев: В «Спартак» должен придти авторитетный человек со своим представлением о футболе
16:55 Футбол Российский вратарь попал в заявку «Бенфики» на матч Лиги чемпионов против «Зенита»
16:38 Футбол Жоау Мариу: У Феликса есть все данные, чтобы выйти на самый высокий уровень
16:30 Хоккей Александр Овечкин: Вновь поборемся за Кубок Стэнли
16:20 Футбол Павел Мамаев: Мое состояние? Непонятно. Я долго не тренировался
16:05 Футбол Валерий Газзаев: Уверен, что сборная России решит задачу выхода на Евро-2020
15:58 Футбол Анатолий Бышовец: Верю, что сборная России наберет шесть очков в матчах с Шотландией и Кипром
15:56 Футбол Павел Мамаев – о жизни в тюрьме: Каждый день, кроме выходных, встречали с тревогой
15:46 Футбол Валерий Карпин: Очень хорошо, что Чистякова вызвали в сборную России
15:33 Футбол Константин Генич: То, что Кононов не справился с работой в «Спартаке», видно по результатам
15:25 Футбол Александр Бородюк: Вызывать Чалова в сборную России, чтобы он сидел на лавочке, какой смысл?
15:18 Хоккей «Адмирал» одержал волевую победу над «Сибирью» в матче КХЛ
15:14 Футбол Александр Бубнов: У руководства «Спартака» просто не было выбора
14:58 Футбол Рифат Жемалетдинов: Ждал, надеялся и получил вызов в сборную России
14:57 Футбол Валерий Рейнгольд: Мне жалко Кононова, он не виноват в этой ситуации
14:42 Футбол Месси и Дембеле работали в общей группе перед матчем против «Интера» (фото)
14:36 Футбол Ветеран «Спартака» предложил создать совет из бывших футболистов клуба
14:30 Футбол Фанаты «Андерлехта» потребовали уволить Компани (фото)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика