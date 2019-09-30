Возвращение Корешкова и Токова, юбилейный турнир в Грозном. На этой неделе в ММА скучно не будет

Загрузка...

В октагоне UFC мы увидим противостояние Роберта Уиттакера и Исраэля Адесаньи, в Грозном с большим размахом отметят 43-летие главы Чечни Рамзана Кадырова, а Андрей Корешков попробует нокаутировать Лоренца Ларкина в Bellator.

ACA 100

Грозный, Россия

4 октября

5 октября исполнится 43 года главе Чечни Рамзану Кадырову. К этой дате промоушен ACA организовал турнир, который пройдет днем ранее. Он станет для лиги юбилейным - сотым. В рамках бойцовского шоу состоятся около 30 (!!!) поединков, что является уникальным событием в смешанных единоборствах. Обычно на турнирах проводятся 12-15 боев. Начнется все с самого утра - в 10:00 по московскому времени, а закончится поздним вечером.

В главном поединке бойцовского шоу будет разыгран пояс чемпиона в полулегком весе между россиянином Салманом Жамалдаевым (17-1) и бразильцем Фелипе Фроесом (17-4).

В со-главном бою представитель Бразилии Джосиел Силва (12-2) попробует сломить сопротивление экс-бойца UFC Магомеда Бибулатова (14-2).

Также в этот вечер выступят любимцы чеченской публики Абубакар Вагаев (16-3), Магомедрасул Хасбулаев (30-8), Абдул-Рахман Темиров (12-4), Джихад Юнусов (16-4) и другие.

Основной кард турнира ACA 100

Фелипе Фроес (Бразилия, 17-4) - Салман Жамалдаев (Россия, 17-1). Главный бой. Поединок за титул чемпиона в полулегком весе

Магомед Бибулатов (Россия, 14-2) - Джосиел Силва (Бразилия, 12-2)

Абубакар Вагаев (Россия, 16-3) - Фернандо Гонсалез (США, 27-17)

Магомедрасул Хасбулаев (Россия, 30-8) - Алешандре Безерра (Бразилия, 22-6)

Курбан Тайгибов (Россия, 8-1) - Абдул-Рахман Темиров (Россия, 12-4)

Джихад Юнусов (Россия, 16-4) - Диего Брандао (Бразилия, 24-14)

Амирхан Гулиев (Россия, 9-1) - Асылжан Бакытжанулы (Казахстан, 9-1)

Мурад Зейнулабидов (Россия, 19-3) - Расул Албасханов (Россия, 9-3)

Магомедсайгид Алибеков (Россия, 10-1) - Юсуп Умаров (Россия, 14-5)

Bellator 229

Темекула, США

5 октября

В главном поединке турнира бывший чемпион промоушена в полусреднем весе россиянин Андрей Корешков (22-3) сразится с экс-бойцом UFC из США Лоренцом Ларкиным (20-7).

Андрей потерял титул чемпиона в ноябре 2016 года, когда в реванше проиграл бразильцу Дугласу Лиме. Затем Корешков принял участие в Гран-при, в котором были собраны лучшие полусредневесы организации. Россиянину достался опять тот же Лима. Третий поединок между спортсменами состоялся в сентябре 2018 года и Корешков вновь проиграл, тем самым вылетев из мини-турнира. Свой последний поединок ученик Александра Шлеменко провел в марте нынешнего года против Майка Джаспера и победил единогласным решением судей. Чтобы вновь претендовать на титульный поединок Андрею необходимо одержать две-три уверенные победы, в том числе и над Ларкиным.

Американец ранее выступал в сильнейшей лиге мира UFC и покинул ее не из-за того, что его уволили. Он не смог договориться о новом контракте на улучшенных условиях. В итоге, в качестве звезды он перебрался в Bellator, где у него сразу же не заладилось. Сначала он проиграл Дугласу Лиме, а потом Полу Дейли. Но вскоре Ларкин пришел в себя и одержал две победы над Фернандо Гонсалезом и Ионом Паску. В бою против Корешкова он будет андердогом.

В рамках этого шоу также выступят ученики Федора Емельяненко: Анатолий и Владимир Токовы.

Анатолий и Владимир Токовы

Анатолий Токов (28-2) проведет поединок против бойца из Армении Грачо Дарпиняна (17-8-2). Удивительно, почему российскому спортсмену дали именно этого соперника. Дело в том, что Анатолий провел в Bellator четыре поединка и во всех одержал победы. Многие считали, что свой следующий бой он проведет за титул чемпиона, но боссы лиги решили по-другому.

Дарпинян провел в американском промоушене только одну схватку: против Геральда Харриса. Но и ее не смог выиграть, завершив бой вничью.

Младший брат Анатолия, Владимир Токов (4-0), только начинает свой путь в смешанных единоборствах. В Bellator он дрался только один раз - в марте нынешнего года. Тогда он по очкам одолел Райана Уолкера. На турнире 5 октября он сразится с возрастным американцем Брэндоном Хастингсом (6-3).

Некоторые бои турнира Bellator 229

Андрей Корешков (Россия, 22-3) - Лоренц Ларкин (США, 20-7)

Анатолий Токов (Россия, 28-2) - Грачо Дарпинян (Армения, 17-8-2)

Владимир Токов (Россия, 4-0) - Брэндон Хастингс (США, 6-3)

UFC 243

Мельбурн, Австралия

6 октября

В главном поединке турнира чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (20-4) будет защищать свой пояс от посягательств «временного» непобежденного чемпиона из Нигерии Исраэля Адесаньи (17-0). Этого боя ждали многие фанаты ММА по всему миру. И вот, когда полноценный чемпион залечил все свои травмы, мечта парня из Нигерии стала реальностью.

Шансы на победу примерно равны. Преимущество чемпиона заключается в том, что он будет драться при родных трибунах, у него будет колоссальная поддержка.

Также гнать вперед австралийцы будут гнать перспективного тяжеловеса Тай Туйвасу (8-2), который сразится с представителем Молдавии Сергеем Спиваком (9-1). В этом противостоянии фаворит очевиден. Спивак, скорее всего, потерпит второе поражение в своей карьере.

Также имеет интерес поединок в легком весе. Бывший претендент на титул чемпиона в легком весе американец Эл Яквинта (14-5-1) протестирует новозеландца Дэна Хукера (14-8), который замахнулся на бой против Хабиба Нурмагомедова.

Главные бои турнира UFC 243

Роберт Уиттакер (Австралия, 20-4) - Исраэль Адесанья (Нигерия, 17-0)

Эл Яквинта (США, 14-5-1) - Дэн Хукер (Новая Зеландия, 14-8)

Тай Туйваса (Австралия, 8-2) - Сергей Спивак (Молдавия, 9-1)