Адесанья вырубил Уиттакера и стал чемпионом. Лучшие моменты турнира UFC 243 (видео) - Советский спорт
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06 октября 2019 09:38ММАВащенко Сергей

Адесанья вырубил Уиттакера и стал чемпионом. Лучшие моменты турнира UFC 243 (видео)

В Мельбурне (Австралия) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 243.

В главном поединке бойцовского шоу непобежденный нигериец Исраэль Адесанья во втором раунде нокаутировал чемпиона организации в среднем весе Роберта Уиттакера. Дэн Хукер единогласным решением судей одолел Эла Яквинту, а Тай Туйваса сенсационно проиграл бойцу из Молдавии Сергею Спиваку.

«Советский спорт» представляет видео лучших моментов турнира UFC 243 в Мельбурне.

Роберт Уиттакер (Австралия) — Исраэль Адесанья (Нигерия)

Результат: победа Адесаньи нокаутом во втором раунде

Эл Яквинта (США) — Дэн Хукер (Новая Зеландия)

Результат: победа Хукера единогласным решением судей

Тай Туйваса (Австралия) — Сергей Спивак (Молдавия)

Результат: победа Спивака техническим сабмишеном во втором раунде

Каллан Поттер (Австралия) — Маки Питоло (США)

Результат: победа Поттера единогласным решением судей

Брэд Ридделл (Новая Зеландия) — Джейми Маларки (Австралия)

Результат: победа Ридделла единогласным решением судей

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Адесанья вырубил Уиттакера и стал чемпионом. Лучшие моменты турнира UFC 243 (видео) В Мельбурне (Австралия) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 243. 06.10.2019 09:38 ММА Ващенко Сергей
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