В бой идут старики. Мир и Нельсон вновь подерутся спустя восемь лет

Bellator 231

Место проведения: Анкасвилл, США

Дата: 26 октября

Американский промоушен продолжает традицию, когда в течение двух дней в одном городе проводятся два турнира. Bellator 231 состоится в субботу, а на следующий день зрителей ждет шоу Bellator 232, файткард которого намного крепче.

В главном поединке субботнего турнира встретятся ветераны смешанных единоборств, бывшие бойцы UFC Фрэнк Мир и Рой Нельсон.

Друг с другом они встречались восемь лет назад. Бой прошел на турнире UFC 130 и тогда по очкам победу одержал Мир. С тех пор многое поменялось, спортсмены дерутся в конкурирующем промоушене и, по сути, заканчивают свои карьеры.

Фото с поединка 2011 года, в котором победу одержал Фрэнк Мир

Фрэнка Мира уже давно нельзя считать профессиональным спортсменом. На телевизионные шоу он ходит чаще, чем в спортивный зал. Это подтверждают и его результаты: в десяти последних боях всего две победы, да и то над Антонио Силвой и Тоддом Даффи.

В прошлом году американец участвовал в Гран-при тяжеловесов, где с треском вылетел в четвертьфинале от рук Федора Емельяненко. Последнему императору понадобилось меньше минуты, чтобы послать экс-чемпиона UFC в нокаут.

А в последний раз Фрэнк находился в октагоне в декабре прошлого года, но и тогда ему совершенно не повезло. Довольно средний по нынешним меркам боец Джеви Аяла во втором раунде победил легенду техническим нокаутом. Однако, эти результаты не огорчают Мира и он по-прежнему выходит драться.

Последние поединки Фрэнка Мира

У Роя Нельсона все не так плохо. Несмотря на неудовлетворительные результаты в последних поединках, он хотя бы показывает характер и не сдается. Спортсмен по прозвищу «Большая деревня» проиграл последние три схватки, в одной из которых россиянин Сергей Харитонов вырубил его эффектным ударом с колена. Нельсону уже 43 года и давно пора задуматься о завершении карьеры.

Последние поединки Роя Нельсона

Поединок двух ветеранов не носит какого-то спортивного характера. Да и заработать на нем промоушену не удастся. Эту схватку посмотрят, разве что, олдскульные фанаты, которые понастальгируют, а потом в очередной раз убедятся, что парням пора завязывать.

Букмекеры, кстати, уверены, что победу в этом противостоянии одержит Нельсон. И в этом есть своя логика. У него поставленный удар и выдыхается он не так быстро, как его оппонент. Если же у Мира получится перевести схватку в партер, то шанс у него появится.