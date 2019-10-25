Российский десант в Сингапуре. Что ждать от российских бойцов на турнире UFC Fight Night 162 - Советский спорт
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25 октября 2019 14:58ММАВащенко Сергей

Российский десант в Сингапуре. Что ждать от российских бойцов на турнире UFC Fight Night 162

В субботу в UFC выступят российские бойцы: три мужика и девица-красавица.

26 октября в Сингапуре пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 162. В главном поединке шоу Бен Аскрен сразится с Демианом Майей. Российские фанаты ММА ждут выступлений Сергея Павловича, Мовсара Евлоева, Муслима Салихова и Александры Албу.

UFC Fight Night 162
Место проведения: Сингапур
Дата: 26 октября

Александра Албу (Россия, 3-1) — Лома Лукбунми (Тайланд, 3-1)
Весовая категория: минимальная

албу

В период с 2013 по 2018 годы Александра очень редко появлялась в клетке, проведя всего три поединка (все – победы). Но сейчас она стала чаще радовать своих фанатов боями. В 2019 году для нее это будет уже второй поединок. Первый состоялся в феврале против Эмили Уайтмир и закончился поражением россиянки (первым в карьере) сабмишеном в первом раунде.

В этот раз ее соперницей станет 23-летняя дебютантка организации из Тайланда Лома Лукбуни (3-1). Несмотря на молодость именно она является фавориткой поединка. Тренируется Лома во всемирном зале Tiger Muay Thai, из которого вышло немало крутых бойцов ММА и кикбоксинга.

Сергей Павлович (Россия, 13-1) — Морис Грин (США, 8-2)
Весовая категория: тяжелая

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Бывший чемпион российской лиги Fight Nights в тяжелом весе Сергей Павлович в UFC уже провел два поединка. В дебютной схватке он уступил опытному голландцу Алистару Овериму, причем досрочно в первом раунде. В том поединке Павлович был не похож сам на себя. Видимо, сильно волновался, да и соперник внушал страх. Павлович рос на поединках Оверима, а тут ему пришлось драться против него. Тем не менее, после неудачи никто не записал Павловича в «израсходованный материал», он по-прежнему считался одним из самых перспективных бойцов тяжелого веса.

В апреле на турнире в Санкт-Петербурге Сергей встречался с Марсело Голмом и победил его нокаутом за 66 секунд. Успешно закрыв поражение от Алистара, Павлович воодушевился и преобразился. Сейчас он находится в очень хорошей физической форме, да и с психологией проблем нет.

В Сингапуре он подерется с американцем Морисом Грином, который к удивлению многих, довольно неплохо выступает в UFC. Его подписали после поражения на турнире LFA и не прогадали. Этот парень выдал серию из трех побед и запомнился фанатам. Его базовый стиль – борьба. И будет интересно посмотреть на умения Павловича в этом компоненте. В целом же, россиянин видится явным фаворитом. В ударной технике он намного лучше американца.

Энрике Барзола (Перу, 16-4-1) — Мовсар Евлоев (Россия, 11-0)
Весовая категория: полулегкая

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Пожалуй, у Мовсара Евлоева самый серьезный соперник из тех, кто достался российским бойцам. Перуанец Энрике Барзола дерется в UFC с 2015 года. С того момента он провел восемь поединков, в которых одержал шесть побед. Энрике – хороший тактик и очень тщательно изучает всех своих оппонентов. Чаще всего он побеждает по очкам, он неплохо чувствует себя в стойке и борьбе. Евлоеву будет очень непросто одержать победу в этой схватке.

Для россиянина это будет второй бой под эгидой UFC. Бывший чемпион М-1 дебютировал в сильнейшей лиге 20 апреля на турнире в Санкт-Петербурге, где единогласным решением судей одолел Сун Ву Чоя.

Если Мовсар сможет победить перуанца, то, вполне вероятно, окажется в топ-15 полулегкого веса UFC.

Муслим Салихов (Россия, 15-2) — Лореано Старополи (Аргентина, 9-1)
Весовая категория: полусредняя

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О Муслиме Салихове до подписания контракта с UFC в России почти никто не знал, в отличие от Китая. Именно в азиатской стране он сделал себе имя. Его там очень любят и прозвали «Королем кунг-фу».

Муслим крайне неудачно провел в UFC свой первый бой. В схватке против Алекса Гарсии в ноябре 2017 года он проиграл во втором раунде сабмишеном. Но сейчас Салихов на высоте. Он одержал две важные победы над непростыми соперниками (Рикки Рейни и Нордин Талеб). Обоих он нокаутировал в ярком стиле. Уже сейчас у россиянина немало болельщиков из США. Да и в Сингапуре его хорошо знают. Зрители будут болеть именно за него в схватке против аргентинца Лореано Старополи.

Южноамериканец на данный момент имеет серию из семи побед. В последнем поединке, который состоялся в мае нынешнего года, он победил по очкам Тиаго Алвеса. Бой против Салихова станет для него третьим в UFC.

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