Шторм против химика. Шлеменко проведет бой с бойцом, провалившим допинг-тест - Советский спорт
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14 декабря 2019 08:08ММАУсачев Владислав

Шторм против химика. Шлеменко проведет бой с бойцом, провалившим допинг-тест

Российский боец Александр Шлеменко в рамках турнира RCC 7 проведет бой против американца Дэвида Бранча. Встреча состоится 14 декабря в Екатеринбурге.

ФОРМА ШЛЕМЕНКО

В последние годы карьера Шлеменко напоминает зебру. Победы сменяются поражениями, причем зачастую не самыми объяснимыми. Без вопросов «Шторм» проиграл только Анатолию Токову в своем последнем поединке в Bellator.

До встречи с Токовым Шлеменко побеждали Гегард Мусаси и Бруно Сильва. Голландцу Александр разбил глаз во втором раунде и осмысленно не стал развивать свой успех, сохранив сопернику здоровье. Судьи благородства не оценили и отдали победу Мусаси, а бразильца Шлеменко просто недооценил, попав под град ударов уже в первом раунде.

И в последнем поединке Александр вновь проиграл. Во Владивостоке на лайнере он провел бой с Крисом Ханикаттом. Шлеменко хватило только на два раунда. В результате четыре поражения в шести последних поединках.

Победы у Александра тоже были. Он оказался сильнее немца Йонаса Билльштайна и бразильца Вискарди Андраде. Причем обе встречи прошли под эгидой RCC. Поэтому получается, что «Шторм» возглавит уже третий турнир молодой организации подряд.

КТО ТАКОЙ БРАНЧ?

Дэвид Бранч высоко котировался в UFC, но был уволен из организации из-за проваленного допинг-теста. Дисквалификация составила два года, но распространяется только на турниры в США. И поскольку Дэвиду уже исполнилось 37 лет, вряд ли вернется в UFC.

В американской лиге он побеждал Кшиштофа Йотко и Тиаго Сантоса, а также проигрывал Люку Рокхолду, Джареду Каннонье и Джеку Херманссону.

Бранч – базовый боец, но пробитый. Три последних поражения потерпел нокаутами. Но то были соперники лучшей организации мира и Бранчу приходилось знать меру в запрещенных в веществах, что бы «спалиться» сразу, как это произошло с Иваном Штырковым.

Ни один российский промоушен не проводит допинг-контроль, поэтому в Екатеринбург Дэвид приедет по уши напичканным «химией».

СТИЛИ

На стороне Бранча преимущество в антропометрии. Выше рост, длиннее размах рук и больше вес. Все-таки Шлеменко на фоне других бойцов среднего веса почти не гоняет. Поэтому Бранч будет стараться перебороть россиянина, как это сделал Токов.

Тем более что Шлеменко стал медленнее, а также 35-летний россиянин сдал в выносливости и рефлексах. А что вы хотели, если за карьеру Александр провел 72 боя? У Бранча их только 28. Притом, что он старше.

К тому же Шлеменко в последние годы стал достаточно предсказуем. Работает на старом багаже – «читаемыми» комбинациями и ударами. Ничего нового «Шторм» не показывает. Зато по-прежнему с ним характер. И он не боится вызовов даже на таком этапе своей карьеры, а встреча с Бранчем как раз тот самый случай. Это риск.

У Александра традиционно будет преимущество в стойке. И ему стоит постараться завершить бой досрочно, потому что в партере сильнее его соперник, а именно борцы становились для Шлеменко самыми неудобными соперниками.

шлеменко

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