Шторм против химика. Шлеменко проведет бой с бойцом, провалившим допинг-тест

В последние годы карьера Шлеменко напоминает зебру. Победы сменяются поражениями, причем зачастую не самыми объяснимыми. Без вопросов «Шторм» проиграл только Анатолию Токову в своем последнем поединке в Bellator.
До встречи с Токовым Шлеменко побеждали Гегард Мусаси и Бруно Сильва. Голландцу Александр разбил глаз во втором раунде и осмысленно не стал развивать свой успех, сохранив сопернику здоровье. Судьи благородства не оценили и отдали победу Мусаси, а бразильца Шлеменко просто недооценил, попав под град ударов уже в первом раунде.
И в последнем поединке Александр вновь проиграл. Во Владивостоке на лайнере он провел бой с Крисом Ханикаттом. Шлеменко хватило только на два раунда. В результате четыре поражения в шести последних поединках.
Победы у Александра тоже были. Он оказался сильнее немца Йонаса Билльштайна и бразильца Вискарди Андраде. Причем обе встречи прошли под эгидой RCC. Поэтому получается, что «Шторм» возглавит уже третий турнир молодой организации подряд.
Дэвид Бранч высоко котировался в UFC, но был уволен из организации из-за проваленного допинг-теста. Дисквалификация составила два года, но распространяется только на турниры в США. И поскольку Дэвиду уже исполнилось 37 лет, вряд ли вернется в UFC.
В американской лиге он побеждал Кшиштофа Йотко и Тиаго Сантоса, а также проигрывал Люку Рокхолду, Джареду Каннонье и Джеку Херманссону.
Бранч – базовый боец, но пробитый. Три последних поражения потерпел нокаутами. Но то были соперники лучшей организации мира и Бранчу приходилось знать меру в запрещенных в веществах, что бы «спалиться» сразу, как это произошло с Иваном Штырковым.
Ни один российский промоушен не проводит допинг-контроль, поэтому в Екатеринбург Дэвид приедет по уши напичканным «химией».