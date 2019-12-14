Вячеслав Дацик: С Сашей Емельяненко можно подраться во дворе, но… - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 декабря 2019 17:31ММАУсачев Владислав

Вячеслав Дацик: С Сашей Емельяненко можно подраться во дворе, но…

Известный российский боец Вячеслав Дацик рассказал о предстоящем поединке с Жеромом ле Баннер, назвал противостояние с Александром Емельяненко личным делом и унизил Энтони Джошуа, который взял реванш у Энди Руиса.

«ДРАЛСЯ ПО БЕСПРЕДЕЛУ»

– Вы известны по большей части как боец ММА, но сейчас вы проводите свой второй поединок по правилам кикбокса?
– Вообще-то я начинал карьеру как тайский боксер. Понятно, что соперников было мало. За кордон я был не выездной. Потом появились бои без правил. В каждой организации свои правила. Я по большей части по беспределу дрался. Совсем небольшие ограничения. Вскоре у меня оказались перебиты все колени и ноги я решил уйти в бокс.

­­– Вы уже говорили, что ле Баннер – выдающийся кикбоксер. И вы наблюдали за его карьерой в 90-е годы, а случалось ли с ним пересекаться или с кем-то из его соперников?
– С самим ле Баннером – нет. Пересекался с Питером Аэртсом. Работал в парах. Тренером тогда был Бадр Хари. Они избивали меня, - смеется.

– Как вышло, что вы стали спарринг-партнером таких ребят, не будучи на сборах?
– Мои друзья там тренировались. Позвали. Знакомы мы были по родной статье 162 (разбой).

– В чем был ваш интерес?
– Просто приехали на тренировку.

«ГОНОРАРЫ РАСТУТ»

– Изучали последние бои ле Баннера, чтобы изучить его стиль?
– Стиль меняется в зависимости от противника. С ле Баннером есть еще одна проблема. Он – левша. Придется меня стиль – уходить под его правую руку. Влево уходить, чтобы не попасть на его левую руку – самую опасную.

– На вас наложили какие-то ограничение как в поединке с Андреем Кирсановым или здесь будет классический кикбоксинг?
– Классический кикбоксинг. Ограничения были, потому что я был в обуви, чтобы жестче бить руками. Ногами я бить не собирался. Только ставить блоки. Соперник был боксерках и, естественно, бить по голеням было нельзя.

– Вы – самый известный спортсмен на турнире. Назовете свой гонорар?
– В соответствии с условиями контракта разглашение гонорара запрещено.

– Но сумма растет по сравнению с предыдущими боями?
– Конечно.

«МЕНЯ ЧАСТО УЗНАВАЛИ, КОГДА РАЗЫСКИВАЛИ»

– Ваш бой с Артемом Тарасовым получился одновременно хайповым и скандальным. Вы бы еще раз согласились принять участие в подобном поединке, если организаторами выступили те же люди?
– Нет. У меня нет претензий к судье. У меня есть претензии к другой стороне – Амирану Сардарову, который кинул канал и людей на тотализаторе и провели это порнографию с судьями. Все было завязано на ставках и меня нужно было дисквалифицировать. Надо было отдать победу Тарасову, потому что все люди поставили на меня. И Тарасову это уже больше не надо. Он понял, что такое масса. Чтобы сразиться со мной, ему надо набрать килограмм 30-40.

– С Тарасовым после боя разговаривали? Он себя победителем не считает?
– Он нормальный и адекватный пацан. Одно дело, когда он на камеру разговаривает. В жизни совсем другой.

– Сам бой с Тарасовым увеличил вашу узнаваемость? Стали и вас чаще приглашать на бои?
– Меня и на этот бой пригласили, потому что я – узнаваем.

– Мне кажется, что она сильно возросла после этого боя.
– Вряд ли. Она сильно возросла после побега. В каждом телевизоре была моя рожа. Люди ходили и пальцем на меня показывали: «Ха, я тебя видел. В разделе их разыскивает полиция».

«ЖЕСТКО УРОНЮ ЕМЕЛЬЯНЕНКО»

– Весной вы говорили о возможности провести бой с Александром Емельяненко по бирманским правилам. Почему именно по ним?
– Потому что по бирманским правилам судьи в ринге нет.

– И почему не срослось?
– Для этого боя должен найтись хороший промоушен, который предложит соответствующий гонорар Саше. Так-то это можно устроить даже по-тихому во дворе, но затем после плачевного результата для одного, победитель поедет сюда (Дацик пальцами показывает решетку). Кому это надо? Ни мне, ни Саше, поэтому мы оба готовимся, набираем форму и ждем хорошего предложения по организации встречи по адекватным правилам. Это может быть РЕН-ТВ и TrueGym. Или кто-то еще.

– Сам Емельяненко интерес к этому проявляет?
– Что бы он ни говорил в отношении меня, он понимает, что я буду биться и заднюю не дам. Поэтому недооценивать меня он не будет. Говорить можно, что угодно, но он готовится. Он хочет уронить меня. Конечно, и я хочу уронить его. И уроню его жестко.

«НА РЕН-ТВ НЕ ЗВАЛИ»

– В главных боях на турнире РЕН-ТВ три из четырех участником были с уголовным прошлым. Для полной картины не хватало вас. Потом из четверых можно было выявить одного победителя.
– Кстати, раньше мы так и бились. Были «восьмерки». Восемь бойцов выявляли одного победителя. Три боя за вечер.

– На этот турнир пробовали заявиться?
– Нет. Зачем?

– Вы же сами сказали, что вы сейчас тренируете именно бокс.
– А здесь изначально должны были быть бои без правил. Бокс объявился нежданчиком. Макс Новоселов совершенно не был готов к такому повороту. Он готовился драться по правилам ММА, а в последний момент узнал про бокс. Поэтому нет. Если РЕН-ТВ нужно, у них есть мой телефон, они напрямую могут со мной связаться.

– Среди главных участников не было ни одного боксера. Удовольствие получить от боев этих участников можно было?
– Это гораздо интереснее, когда стоят непрофессиональные боксеры. Взять бой Новоселова против Алексея Гончарова. Пусть они и не профессиональные боксеры, но у них была хорошая рубка. Не страхуются, не держат дистанцию, выходят и рубятся. Гладиаторский бой. Думаю, что всему народу этот бой понравился больше, чем встреча Емельяненко и Михаила Кокляева

«ДЖОШУА СЫКЛО И ТРУС»

– Уж точно это было зрелищнее встречи Энтони Джошуа и Энди Руиса.
– Кстати, смотрел этот бой. По правилам тайского бокса Джошуа во втором раунде к чертям бы дисквалифицировали. Он избегал боя, а не выиграл его. Он – трус и сыкло. Не боец. Это стиль легкоатлетов, которые бегают и хвастаются: «Я переиграл». Где ты переиграл? Ты боялся боя, боялся рубки.

До этого тебя в рубке положили, и ты всю вторую встречу отбегал. Я бы ему дал грамоту почетного легкоатлета. Эту награду он заработал, ни пояс чемпиона мира – нет. Повторюсь, он весь бой отбегал. Это трус и сыкло, а не чемпион. Я считаю, что чемпионом остался Руис

– Тогда интересно, что вы думаете про Флойда Мейвезера?
– Он не бегал. Он попадает, расстреливает и рубит людей. У него в глазах не было страха: «Только бы не попал, только бы не попал, Уронят, уронят. Бегать-бегать». У Джошуа весь бой глазки бегали. Он боялся, поэтому играл в «пятнашки», чтобы заработать очко.

– Камил Гаджиев – специалист по хайповым поединкам. Он может раскрутить любой поединок. Странно, что вы готовили о нежелании с ним работать…
– А что он может раскрутить? Я тоже могу раскрутить что угодно и кого угодно. Кто такой Камил?

– Но он планирует организовать бои Емельяненко. Александр же сейчас ваш самый желанный соперник?
– У нас с ним личное. Это бой, в котором мы выясним личные отношение. Промоутеру лишь бы организовать бой. Сейчас мне предстоит бой с Ле Баннером – это великий человек. Благодарю TNA за возможность уронить легенду, самого лучшего бойца. Против него желающий драться особо не было. Никто не хочет падать.

«ОРЛОВСКИЙ МНОГО ЛИШНЕГО НАГОВОРИЛ»

– А как же Андрей Орловский? У него скоро заканчивается контракт с UFC. Вы бы дали ему реванш?
– Если он хочет реванша, он уже наговорил много лишнего в интернете про меня. Хочет проверить силы, вопросов нет, пожалуйста. Пусть делает предложение по любым правилам. Могу его повторно отправить «спать».

– Орловский рассказал, что перед первым боем вы подошли к нему и сказали: «Давай в первом раунде ты бьешь меня, во втором я – тебя, а в третьем – по-настоящему». Это правда?
– Это голимая порнография. Я Орловского впервые увидел только в ринге. До этого боя о нем не слышал. Ерунду рассказывает. Я на этом турнире вообще не должен был драться. Я пришел в качестве зрителя. Меня должны были провести через служебный вход, а я поперся через центральный и устроил конфликт с охраной. Всех начал вызывать.

Это увидел Коля Кудряшов, который знал, что у Орловского «слетел» соперник. Он подходит ко мне: «Камон, слабо выйти на боя?» – «Влегкую, погнали». Так я и оказался на том поединке, в качестве замены другого бойца.

– На турнире UFC много россиян проиграло. С чем вы это можете связать?
– Всегда что угодно может произойти.

– А ваше участие в UFC возможно?
– А что там хорошего, если в этом промоушене Орловский был чемпионом? Получается, что М-1 намного круче, если после того, как я «рубанул» его там, он ушел и стал чемпионом. Сколько лет он был чемпионом? Пять, семь?

– Нет, самая длинная чемпионская серия была у Стипе Миочича – три защиты. Формально Орловский был чемпионом в 2005 и 2006 годах.
– Но был же. И чем UFC такой крутой? Самые крутые бои проводил Юра Кобылянский по панкратиону, абсолютным поединкам с закрытыми тотализаторами. Кровище там точно было пролито, чем в UFC.

«МЕНЯ ТЯЖЕЛО ВЫВЕСТИ ИЗ СЕБЯ»

А вы порой понимаете, когда вам повезло со временем, еще пять лет назад такие встречи как Дацик – Тарасов или Кокляев - Емельяненко не были никому нужны, а сейчас их смотрят лучше, чем чемпионские бои в боксе и ММА. Деньги можно делать именно сейчас.
– Деньги делаются по другому, а самые кровавые бои мы проводили, когда не было камер, и видео никто не снимал. Зато репутация была у каждого.

– Когда у вас был последний кровавый бой, который не попал на камеру? Возможно, даже вне ринга.
– Давно было. Не надо вспоминать, а то могут на Литейном могут вспомнить и даты сопоставить.

– Вас легко вывести из себя, спровоцировать на драку в обычный день?
– Вывести из себя меня тяжело. И зачем это кому-то надо. Потому что если выведет… (улыбается)

– Спровоцировать драку и в суд.
– Вопрос, а сможет ли он после этого подать в суд.

Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Жерар Пике об обновленном формате Кубке Дэвиса: Нам нужно поработать над графиком Жерар Пике: Если бы Аргентина дошла до финала Кубка Дэвиса, Месси приехал бы на матч Медведев остался на пятой позиции в рейтинге ATP
Анастасия Мишина и Александр Галлямов: Когда что-то не получается, просто дуемся друг на друга Российская пара, первый сезон выступающая на взрослом уровне, заняла третье место в финале Гран-при. 09.12.2019 11:00 Фигурное катание Киреева Ксения
Дмитрий Ярошенко: Бабикова ждут в Ижевске, чтобы обыграть В минувшее воскресенье завершился первый этап Кубка мира в Эстерсунде. Но уже в пятницу стартует второй – в Хохфильцене. 11.12.2019 10:00 Биатлон Домрачев Владислав
Шторм против химика. Шлеменко проведет бой с бойцом, провалившим допинг-тест Российский боец Александр Шлеменко в рамках турнира RCC 7 проведет бой против американца Дэвида Бранча. Встреча состоится 14 декабря в Екатеринбурге. 14.12.2019 08:08 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Александр Шлеменко: Я уже не думаю о UFC Александр Шлеменко: Если Поветкин готов, Хантеру будет очень тяжело Соперником Шлеменко на турнире в Екатеринбурге будет Бранч
Анна Щербакова: У меня теперь еще больше желания исполнить флип! Серебряный призер финала Гран-при по фигурному катанию – о своем выступлении. 08.12.2019 10:00 Фигурное катание Киреева Ксения
Выставочные матчи НХЛ в России не нужны. Что обсуждали руководители клубов КХЛ В среду в Музее хоккея состоялось совещание с руководителями клубов КХЛ. Обсуждались нюансы введения со следующего сезона «потолка» и «пола» зарплат, а также другие насущные вопросы. 11.12.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Владимир Потанин: Сказку в Сочи у нас не отнимут Обозреватель «Советского спорта» встретился с президентом «Норильского никеля», главой попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Владимиром Потаниным. 13.12.2019 08:00 Хоккей Иванов Григорий
Команду Овечкина прибило решение WADA? После серии из шести побед лидер чемпионата разгромно уступил дома серенькому «Коламбусу» – 2:5. 10.12.2019 14:30 Хоккей Славин Виталий
Медаль – бронза, а Миронова – золото. Россиянка – третья в спринте в Хохфильцене Светлана Миронова впервые в карьере завоевала личную медаль на Кубке мира. В спринтерской гонке второго этапа в австрийском Хохфильцене она с одним промахом показала третий результат. 13.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай
Был Турин – а стал Тутберин. Обзор событий уик-энда Подводим итоги финала Гран-при и других турниров минувшей недели. 09.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
18:03 Биатлон Известен состав мужской сборной России на эстафету
18:01 Хоккей Андрей Миронов: В матче с чехами нам надо разобрать нюансы в кратчайшие сроки
17:42 Биатлон Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира, победитель – Йоханнес Бе
17:38 Хоккей Сборная России по буллитам обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала
17:27 Футбол «Ливерпуль» обыграл «Уотфорд», одержав в АПЛ восьмую победу кряду
17:12 Футбол Президент «Баварии»: Суперлига нам не интересна, мы выиграем Лигу чемпионов не позднее 2022 года
17:03 Футбол Максим Орешкин: ВЭБ не будет вмешиваться в оперативное управление ЦСКА
16:51 Баскетбол Центровой «Химок» Букер признан Евролигой лучшим игроком 13-го тура
16:40 Футбол Рибери перенес операцию и выбыл из строя на десять недель
16:32 Футбол Эмери отказал «Эвертону» и двум клубам из Китая
16:22 Фигурное катание Татьяна Тарасова: Вернется ли Загитова в спорт? Я уверена, что никогда
16:16 Бокс Вдова боксера Дадашева выдвинула иск против Атлетической комиссии штата Мэриланд
15:56 Биатлон Владимир Драчев: Основная задача - подвести молодежь к Олимпийским играм
15:44 ММА Рой Джонс: Если пропустишь от Хабиба, сразу ляжешь, навыки бокса у него на высоте
15:31 Биатлон Екатерина Юрлова-Перхт: Очень быстро начала первый круг, и, видимо, это аукнулось
15:20 Биатлон Светлана Миронова: Хорошо прошла свой этап, хотя могла привезти отрыв еще больше
15:16 Бокс Рой Джонс: Если бы я тренировал Нурмагомедова, то у него точно был бы шанс победить Мэйвезера
15:01 Биатлон Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Австрии
14:50 Хоккей Франс Туохима: Это мой первый гол в жизни, и первая игра за сборную, так что у меня нет слов
14:42 Хоккей «Рейнджерс» объявили о возвращении Кравцова и отправили игрока в фарм-клуб
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Медведев раскритиковал реализацию мусорной реформы в Хабаровском крае
«Уродливые домики для бомжей»: волгоградцы возненавидели «депутатские» остановки
За что собаки кусают тюменцев?
Сны о Чукотке. Как художник из Нижнего Тагила покорил Север и Север покорил его
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика