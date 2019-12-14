Вячеслав Дацик: С Сашей Емельяненко можно подраться во дворе, но…

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«ДРАЛСЯ ПО БЕСПРЕДЕЛУ»

– Вы известны по большей части как боец ММА, но сейчас вы проводите свой второй поединок по правилам кикбокса?

– Вообще-то я начинал карьеру как тайский боксер. Понятно, что соперников было мало. За кордон я был не выездной. Потом появились бои без правил. В каждой организации свои правила. Я по большей части по беспределу дрался. Совсем небольшие ограничения. Вскоре у меня оказались перебиты все колени и ноги я решил уйти в бокс.

­­– Вы уже говорили, что ле Баннер – выдающийся кикбоксер. И вы наблюдали за его карьерой в 90-е годы, а случалось ли с ним пересекаться или с кем-то из его соперников?

– С самим ле Баннером – нет. Пересекался с Питером Аэртсом. Работал в парах. Тренером тогда был Бадр Хари. Они избивали меня, - смеется.

– Как вышло, что вы стали спарринг-партнером таких ребят, не будучи на сборах?

– Мои друзья там тренировались. Позвали. Знакомы мы были по родной статье 162 (разбой).

– В чем был ваш интерес?

– Просто приехали на тренировку.

«ГОНОРАРЫ РАСТУТ»

– Изучали последние бои ле Баннера, чтобы изучить его стиль?

– Стиль меняется в зависимости от противника. С ле Баннером есть еще одна проблема. Он – левша. Придется меня стиль – уходить под его правую руку. Влево уходить, чтобы не попасть на его левую руку – самую опасную.

– На вас наложили какие-то ограничение как в поединке с Андреем Кирсановым или здесь будет классический кикбоксинг?

– Классический кикбоксинг. Ограничения были, потому что я был в обуви, чтобы жестче бить руками. Ногами я бить не собирался. Только ставить блоки. Соперник был боксерках и, естественно, бить по голеням было нельзя.

– Вы – самый известный спортсмен на турнире. Назовете свой гонорар?

– В соответствии с условиями контракта разглашение гонорара запрещено.

– Но сумма растет по сравнению с предыдущими боями?

– Конечно.

«МЕНЯ ЧАСТО УЗНАВАЛИ, КОГДА РАЗЫСКИВАЛИ»

– Ваш бой с Артемом Тарасовым получился одновременно хайповым и скандальным. Вы бы еще раз согласились принять участие в подобном поединке, если организаторами выступили те же люди?

– Нет. У меня нет претензий к судье. У меня есть претензии к другой стороне – Амирану Сардарову, который кинул канал и людей на тотализаторе и провели это порнографию с судьями. Все было завязано на ставках и меня нужно было дисквалифицировать. Надо было отдать победу Тарасову, потому что все люди поставили на меня. И Тарасову это уже больше не надо. Он понял, что такое масса. Чтобы сразиться со мной, ему надо набрать килограмм 30-40.

– С Тарасовым после боя разговаривали? Он себя победителем не считает?

– Он нормальный и адекватный пацан. Одно дело, когда он на камеру разговаривает. В жизни совсем другой.

– Сам бой с Тарасовым увеличил вашу узнаваемость? Стали и вас чаще приглашать на бои?

– Меня и на этот бой пригласили, потому что я – узнаваем.

– Мне кажется, что она сильно возросла после этого боя.

– Вряд ли. Она сильно возросла после побега. В каждом телевизоре была моя рожа. Люди ходили и пальцем на меня показывали: «Ха, я тебя видел. В разделе их разыскивает полиция».

«ЖЕСТКО УРОНЮ ЕМЕЛЬЯНЕНКО»

– Весной вы говорили о возможности провести бой с Александром Емельяненко по бирманским правилам. Почему именно по ним?

– Потому что по бирманским правилам судьи в ринге нет.

– И почему не срослось?

– Для этого боя должен найтись хороший промоушен, который предложит соответствующий гонорар Саше. Так-то это можно устроить даже по-тихому во дворе, но затем после плачевного результата для одного, победитель поедет сюда (Дацик пальцами показывает решетку). Кому это надо? Ни мне, ни Саше, поэтому мы оба готовимся, набираем форму и ждем хорошего предложения по организации встречи по адекватным правилам. Это может быть РЕН-ТВ и TrueGym. Или кто-то еще.

– Сам Емельяненко интерес к этому проявляет?

– Что бы он ни говорил в отношении меня, он понимает, что я буду биться и заднюю не дам. Поэтому недооценивать меня он не будет. Говорить можно, что угодно, но он готовится. Он хочет уронить меня. Конечно, и я хочу уронить его. И уроню его жестко.

«НА РЕН-ТВ НЕ ЗВАЛИ»

– В главных боях на турнире РЕН-ТВ три из четырех участником были с уголовным прошлым. Для полной картины не хватало вас. Потом из четверых можно было выявить одного победителя.

– Кстати, раньше мы так и бились. Были «восьмерки». Восемь бойцов выявляли одного победителя. Три боя за вечер.

– На этот турнир пробовали заявиться?

– Нет. Зачем?

– Вы же сами сказали, что вы сейчас тренируете именно бокс.

– А здесь изначально должны были быть бои без правил. Бокс объявился нежданчиком. Макс Новоселов совершенно не был готов к такому повороту. Он готовился драться по правилам ММА, а в последний момент узнал про бокс. Поэтому нет. Если РЕН-ТВ нужно, у них есть мой телефон, они напрямую могут со мной связаться.

– Среди главных участников не было ни одного боксера. Удовольствие получить от боев этих участников можно было?

– Это гораздо интереснее, когда стоят непрофессиональные боксеры. Взять бой Новоселова против Алексея Гончарова. Пусть они и не профессиональные боксеры, но у них была хорошая рубка. Не страхуются, не держат дистанцию, выходят и рубятся. Гладиаторский бой. Думаю, что всему народу этот бой понравился больше, чем встреча Емельяненко и Михаила Кокляева

«ДЖОШУА СЫКЛО И ТРУС»

– Уж точно это было зрелищнее встречи Энтони Джошуа и Энди Руиса.

– Кстати, смотрел этот бой. По правилам тайского бокса Джошуа во втором раунде к чертям бы дисквалифицировали. Он избегал боя, а не выиграл его. Он – трус и сыкло. Не боец. Это стиль легкоатлетов, которые бегают и хвастаются: «Я переиграл». Где ты переиграл? Ты боялся боя, боялся рубки.

До этого тебя в рубке положили, и ты всю вторую встречу отбегал. Я бы ему дал грамоту почетного легкоатлета. Эту награду он заработал, ни пояс чемпиона мира – нет. Повторюсь, он весь бой отбегал. Это трус и сыкло, а не чемпион. Я считаю, что чемпионом остался Руис

– Тогда интересно, что вы думаете про Флойда Мейвезера?

– Он не бегал. Он попадает, расстреливает и рубит людей. У него в глазах не было страха: «Только бы не попал, только бы не попал, Уронят, уронят. Бегать-бегать». У Джошуа весь бой глазки бегали. Он боялся, поэтому играл в «пятнашки», чтобы заработать очко.

– Камил Гаджиев – специалист по хайповым поединкам. Он может раскрутить любой поединок. Странно, что вы готовили о нежелании с ним работать…

– А что он может раскрутить? Я тоже могу раскрутить что угодно и кого угодно. Кто такой Камил?

– Но он планирует организовать бои Емельяненко. Александр же сейчас ваш самый желанный соперник?

– У нас с ним личное. Это бой, в котором мы выясним личные отношение. Промоутеру лишь бы организовать бой. Сейчас мне предстоит бой с Ле Баннером – это великий человек. Благодарю TNA за возможность уронить легенду, самого лучшего бойца. Против него желающий драться особо не было. Никто не хочет падать.

«ОРЛОВСКИЙ МНОГО ЛИШНЕГО НАГОВОРИЛ»

– А как же Андрей Орловский? У него скоро заканчивается контракт с UFC. Вы бы дали ему реванш?

– Если он хочет реванша, он уже наговорил много лишнего в интернете про меня. Хочет проверить силы, вопросов нет, пожалуйста. Пусть делает предложение по любым правилам. Могу его повторно отправить «спать».

– Орловский рассказал, что перед первым боем вы подошли к нему и сказали: «Давай в первом раунде ты бьешь меня, во втором я – тебя, а в третьем – по-настоящему». Это правда?

– Это голимая порнография. Я Орловского впервые увидел только в ринге. До этого боя о нем не слышал. Ерунду рассказывает. Я на этом турнире вообще не должен был драться. Я пришел в качестве зрителя. Меня должны были провести через служебный вход, а я поперся через центральный и устроил конфликт с охраной. Всех начал вызывать.

Это увидел Коля Кудряшов, который знал, что у Орловского «слетел» соперник. Он подходит ко мне: «Камон, слабо выйти на боя?» – «Влегкую, погнали». Так я и оказался на том поединке, в качестве замены другого бойца.

– На турнире UFC много россиян проиграло. С чем вы это можете связать?

– Всегда что угодно может произойти.

– А ваше участие в UFC возможно?

– А что там хорошего, если в этом промоушене Орловский был чемпионом? Получается, что М-1 намного круче, если после того, как я «рубанул» его там, он ушел и стал чемпионом. Сколько лет он был чемпионом? Пять, семь?

– Нет, самая длинная чемпионская серия была у Стипе Миочича – три защиты. Формально Орловский был чемпионом в 2005 и 2006 годах.

– Но был же. И чем UFC такой крутой? Самые крутые бои проводил Юра Кобылянский по панкратиону, абсолютным поединкам с закрытыми тотализаторами. Кровище там точно было пролито, чем в UFC.

«МЕНЯ ТЯЖЕЛО ВЫВЕСТИ ИЗ СЕБЯ»

– А вы порой понимаете, когда вам повезло со временем, еще пять лет назад такие встречи как Дацик – Тарасов или Кокляев - Емельяненко не были никому нужны, а сейчас их смотрят лучше, чем чемпионские бои в боксе и ММА. Деньги можно делать именно сейчас.

– Деньги делаются по другому, а самые кровавые бои мы проводили, когда не было камер, и видео никто не снимал. Зато репутация была у каждого.

– Когда у вас был последний кровавый бой, который не попал на камеру? Возможно, даже вне ринга.

– Давно было. Не надо вспоминать, а то могут на Литейном могут вспомнить и даты сопоставить.

– Вас легко вывести из себя, спровоцировать на драку в обычный день?

– Вывести из себя меня тяжело. И зачем это кому-то надо. Потому что если выведет… (улыбается)

– Спровоцировать драку и в суд.

– Вопрос, а сможет ли он после этого подать в суд.