Бывший тренер Валуева: Дацик не опустится до того, чтобы стать депутатом (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 декабря 2019 14:00ММАУсачев Владислав

Бывший тренер Валуева: Дацик не опустится до того, чтобы стать депутатом (видео)

Российский тренер Олег Шалаев раскритиковал своего бывшего подопечного Николая Валуева и отметил, что Вячеслав Дацик, с которым он работает в данный момент, не является матерым уголовников, скорее играет на публику.

«ДАЦИК СПАРРИНГОВАЛ С ВАЛУЕВЫМ В 00-Х»

– Как началась ваша работа с Вячеславом Дациком?
– Вячеслава я привлекал еще тогда, когда работал с Валуевым. Он был спарринг-партнером. Найти хорошего разностороннего спарринг-партнера тогда было проблемой. Для Валуева требовались боксеры с нестандартной манерой боя.

В феврале Слава вышел из тюрьмы и многие меня спрашивали про него, какой он? Нормальный парень. Определенная публика, дилетанты, они воспринимают все сказанное им всерьез. Таких большинство, а он по большому счету отсидел по мелочи. За такие проступки другие и не сядут. Одно дело, что он рассказывает…

– Он преувеличивает?
– Конечно. Это реклама. Эрик Кайбышев научил его делать шоу, привлекать внимание. И это шоу Вячеслав выносит за пределы спортивного комплекса. Люди воспринимают это за чистую монету и еще что-то приписывается, будто он – матерый уголовник. Как таковой, он безобидный и управляемый спортсмен. Голова у него работает так, что он фору даст любому юристу.

– В каком году Дацик и Валуев спарринговали?
– Примерно 2000 год, когда я начал готовить Валуева к чемпионским боям по версии PABA. Кажется перед встречей с украинцем Юрием Елистратовым. Я приглашал Славу на сборы и он работал с нами. У него необычная техника, удары. Валуев же пришел в бокс из многоборья. Он не был агрессивным, поэтому такой соперник ему нужен был, чтобы подготовить к боксу, чтобы он понял, что тормозить нельзя. Я старался подбирать ему разносторонних боксеров на спарринги.

«ВАЛУЕВ ВСЕГДА БЫЛ ОБЕСПЕЧЕН, ДАЦИК – НЕТ»

– Кого легче тренировать – Валуева или Дацика?
– Все зависит от условий. Валуев был полностью обеспечен. Дацик – нет. Он тренируется за свой счет. У него нет промоутера, который все оплатит. Поэтому Валуев тренировался по три раза в день, что невозможно в случае с Дациком. Ему надо кормить свою семью и решать свои проблемы. Перед Валуевым такой вопрос не стоял. Он был на полном обеспечении.

– Дацик в те времена в основном занимался тайским боксом.
– Да. Но я к его тренировкам тогда не имел отношения.

– А перестроить его с одно вида спорта на другой было трудно?
– Почему? Нет. Ничуть. Систему Павлова никто не отменял.

– С того времени один стал депутатом, а второй побывал в тюрьме.
– В депутаты Дацик точно не пойдет. Никогда. В депутаты идут только последние люди. Совершенно непорядочные. Гомосексуалисты в основном.

– А Валуев?
– Посмотрите на его друзей в интраграме. Фото с Сергеем Зверевым, в Борисом Моисеевым в обнимку. Делайте выводы.

«СУДЬИ И РЕФЕРИ ВСЕГДА РАБОТАЛИ НА ВАЛУЕВА»

– Валуев был обучаемым боксером или побеждал только за счет своих габаритов?
– Он побеждал за счет жесткого подбора соперников и судей. Обязательно рефери в ринге был свой. Задача Валуева была – не упасть. На каждом выезде у меня пытались выкупить на него эксклюзивные права. Они позволяли контролировать все, телеканалы, спонсоров и так далее.

Допустим, я везу своего боксера на турнир и договариваюсь, что судья будет такой, соперник сякой и остальное. Провел Николаю 37 боев – все без поражений. Должен был быть у него бой с Джо Руисом в Питере, а он взял и трубку бросил. Стартовая цена — 10 миллионов долларов. А Валуева «Сникерсом» поманили немцы — он и убежал. Они с агентом Сергеем Мичником вообще меня «заказали».

– В каком смысле «заказали»?
– В прямом. Всплывают тут факты. Стрелок живой, сидит, но по другим делам. Недавно об этом узнал. Так что слава богу, что обошлось и вообще жив остался. Такое вот развитие бизнеса.

– У кого боксерские навыки лучше – Валуева или Дацика?
– У Валуева лучше работа рук, а характер и волевые качества у Вячеслава. С такими как он стоять в спаррингах опаснее, чем с опытными боксерами. «Классики» знают, где лево и право, откуда прилетит, все стандартно. А здесь голова впереди, а руки непонятно где – в этом его преимущество.

– У него есть желание перейти от фриковых боев к большим?
– Желания полно, но это не от него зависит. Он не выбирает себе соперников.

«ДАЦИКУ РАНО ДРАТЬСЯ С ЕМЕЛЬЯНЕНКО»

– Тогда давайте перейдем к тем, кто соперников выбирает. Александр Емельяненко выбрал Михаила Кокляева. Вы какой-то шанс на победу Кокляеву давали?
– Да. Всякое может быть. Многое зависит от характера и духа. Некоторые поливать участников грязью, но ничего страшного. Публика проявила интерес. Единоборства надо развивать и привлекать к ним внимание таким способом. Кокляев показал неплохие качества, раз он решился выйти на бой. Ажиотаж был, публика повесилась. Организаторы молодцы.

– Сколько времени нужно было бы вам, чтобы пауэрлифтера подготовить к боксу?
– Валуева к первому профессиональному бою я подготовил за шесть месяцев. С нуля. Он не имел отношения к боксу. Тренировался он постоянно и нагрузки росли. Ему не надо было ни на что отвлекаться: сон, еда, тренировка, снова сон.

– Значит, у Кокляева тоже были шансы?
– Но он не тренировался по три раза в день.

– Все идет к бою Дацика и Емельяненко.
– Сейчас рано. Хотелось бы, чтобы Слава еще прибавил. На данный момент он тренируется не так часто как хотелось бы. Он в феврале только вышел. Никто его не финансирует. Он сам бегает, ищет, предлагает работу, а профессионал должен быть ограничен залом. Больше никуда не ходить. Вся работа в зале, есть контракт, зарплата и обязательства. Такого у Славы нет. У Валуева было.

«САНКЦИИ ВАДА? ЭТО РУКА ВАШИНГТОНА»

– Вам не обидно, как человеку, который всю жизнь прожил в боксе, что фриковые бои сейчас привлекают намного больше внимание, чем чемпионские?
– Есть две точки зрения: профессиональная и широкая. С профессиональной точки зрения говорить не о чем. Но это узкий круг, а широкой публике это интересно. Если такие боксеры будут постоянно выступать, они до определенного уровня смогут дойти. Почему нет?

– Широкая публика посмотрела бой Кокляева и Емельяненко. После этого у нее появится интерес к боксу?
– Будет. Потом эти зрители проявят интерес к настоящему боксу. Будет больше болельщиков. Спасибо тем, кто это делает. Профессионалы, конечно, обижаются, что им платят меньше. Они болезненно это воспринимают. Конечно, таких денег это не стоит, но хорошо, что нашлись люди, которые проявили интерес. Это нормально.

– Федерация бокса России не хочет отпускать боксеров на Олимпиаду под нейтральным флагом. Ваше мнение.
– По Олимпиаде многое непонятно. Политика и теневая экономика. Олимпийский комитет решает свои вопросы. Им выгодно не пустить наших. На допинге все равно выступают все. Докапываться начали только до наших. Видна рука из Вашингтона.

– Олимпийский чемпион Рахим Чахкиев вызвал Емельяненко на бой. Как сложится их встреча?
– По боксу, Чахкиев, конечно выиграет. Конечно, Саша не боксер. У него много ошибок. Хотя он – азартный парень. Его можно поднатаскать. Но представьте себе, что такое олимпийский чемпион? Сколько сборов, сколько спаррингов и боев. Чувство дистанции, защиты и другое. Большая внутренняя профессиональная наработка, которой у Саши пока нет. Поэтому Саша правильно ответил, что пригласил Рахима в клетку.

«КОВАЛЕВ ПРАВ ПРО ДИЛЕТАНТОВ»

– Давайте обсудим еще один бой Сергея Ковалева с Канело Альваресом. Стоило вообще россиянину на это соглашаться?
– Если деньги ему предложили хорошие — почему нет? Семью надо кормить. Просто сам бой можно было провести лучше. А он — лишь бы отстоять, без энтузиазма. Если выходить — надо подраться, в прямом столкновении выяснить. Все равно же проиграл. Некрасивый бой получился.

– Ковалев назвал тех, кто сделал ставки на него, профанами. Стоило так обижать людей?
– А что? Ведь по делу сказал. Ставками занимаются дилетанты, нужно знать реальную информацию. В боксе ведь как бывает — иногда специально делают победителя из аутсайдера. Чтобы заработать денег не на телеправах, а другом. Сами промоутеры деньги и ставят.

Сергей Шахрай: Косторная – сегодняшний эталон в женском катании Наш обозреватель Сергей Шахрай подвел итоги финала Гран-при в Турине. 08.12.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Александр Коган: У Загитовой есть право в какой-то момент не участвовать в соревнованиях Евгений Плющенко: Загитова может перейти к другим тренерам – ей нужно уделять больше времени Татьяна Тарасова: Уважаю мнение Загитовой, но уважаю и Медведеву, которая хочет еще бороться
Выставочные матчи НХЛ в России не нужны. Что обсуждали руководители клубов КХЛ В среду в Музее хоккея состоялось совещание с руководителями клубов КХЛ. Обсуждались нюансы введения со следующего сезона «потолка» и «пола» зарплат, а также другие насущные вопросы. 11.12.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Анастасия Мишина и Александр Галлямов: Когда что-то не получается, просто дуемся друг на друга Российская пара, первый сезон выступающая на взрослом уровне, заняла третье место в финале Гран-при. 09.12.2019 11:00 Фигурное катание Киреева Ксения
Джошуа вернул титулы, Поветкину дали ничью В Садовской Аравии прошел боксерский вечер, в котором британец Энтони Джошуа взял реванш у мексиканца Энди Руиса, а россиянин Александр Поветкин и американец Майкл Хантер не выявили победителя. 08.12.2019 03:11 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Александр Поветкин: Я бы под нейтральным флагом на Олимпиаду не поехал Поветкин готов вновь выйти на ринг против Хантера в середине 2020 года Джошуа готов провести бой с победителем реванша Уайлдер – Фьюри
Владимир Потанин: Сказку в Сочи у нас не отнимут Обозреватель «Советского спорта» встретился с президентом «Норильского никеля», главой попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Владимиром Потаниным. 13.12.2019 08:00 Хоккей Иванов Григорий
«Сделаем наш турнир еще привлекательнее». Руководители ФХР обещают Накануне Кубка Первого канала сборная России провела открытую тренировку, на которой побывал корреспондент «Советского спорта». 11.12.2019 19:15 Хоккей Домрачев Владислав
Сергей Кузьмин: Руис распустил себя. Лишний вес сыграл роковую роль Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями о боях Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также Александра Поветкина и Майкла Хантера. 08.12.2019 09:00 Бокс Усачев Владислав
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Загитова уходит, потому что «у нее все есть». Значит, она уже не спортсменка? Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила, что приостанавливает карьеру фигуристки на неопределенный срок. 13.12.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
Александр Горшков: Этот «Зенит» собирался не для чемпионата России Бывший капитан питерской команды подытожил фиаско сине-бело-голубых в Лиге чемпионов и совместный провал российских клубов в еврокубках-2019/20. 11.12.2019 21:30 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
14:00 Хоккей Стал известен состав сборной России на матч с Чехией
13:55 Хоккей Миро Аалтонен: Переход в СКА – это хороший шанс для меня подняться на следующий уровень
13:48 Футбол Игорь Акинфеев – о завершении карьеры: Горизонт безоблачный, хочу еще поиграть
13:31 Хоккей Финляндия уверенно переиграла Швецию на «Кубке Первого канала»
13:25 Художественная гимнастика Ирина Винер: Уверена, мы сможем доказать, что политика не должна играть никакой роли в спорте
13:18 Хоккей Андрей Кузьменко: С Чехией надо выйти на лед более уверенными
13:10 Конькобежный спорт Александр Румянцев: Мы разбегались к четвертому этапу Кубка мира
13:06 Конькобежный спорт Россия победила в общем зачете командных гонок на Кубке мира
12:57 Плавание Ефимова пошутила на тему санкций WADA (фото)
12:49 Футбол Никола Влашич: Хочу играть намного лучше, чем в первой половине сезона
12:40 Хоккей Тренер «Нью-Джерси» – об отсутствии Холла: Это большое событие, когда топового игрока нет в составе
12:32 Санный спорт Наталия Гарт – о выступлении сборной в Уистлере: Было ради чего не спать ночь
12:27 Конькобежный спорт Муштаков выиграл дистанцию 500 метров на этапе Кубка мира в Нагано с рекордом катка
12:17 Хоккей Защитник «Колорадо» Марк Барберио: Ничушкин показывает отличный хоккей
12:10 Биатлон Елисеева и Юрлова-Перхт выступят в Рождественской гонке
11:54 Фигурное катание Александр Коган: У Загитовой есть право в какой-то момент не участвовать в соревнованиях
11:34 Санный спорт Альберт Демченко: Успех наших саночников на трассе чемпионата мира придает дополнительную значимость
11:28 Санный спорт Репилов и Иванова победили на этапе Кубка мира в Уистлере
11:17 Фигурное катание Евгений Плющенко: Загитова может перейти к другим тренерам – ей нужно уделять больше времени
11:00 Хоккей Сергей Голубович – о поражении от США: Такую игру надо забыть и готовиться к следующей
Нет - ЦБК: экологический протест набирает силу в Рыбинске и Череповце
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Названы омские производства, которые подозревают в частых выбросах ядовитого газа
Артур Парфенчиков предлагает поменять график новогодних праздников
Пост сдал — пост принял: вспоминаем об отставках и ярких событиях середины декабря
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика