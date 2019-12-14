Бывший тренер Валуева: Дацик не опустится до того, чтобы стать депутатом (видео)

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«ДАЦИК СПАРРИНГОВАЛ С ВАЛУЕВЫМ В 00-Х»

– Как началась ваша работа с Вячеславом Дациком?

– Вячеслава я привлекал еще тогда, когда работал с Валуевым. Он был спарринг-партнером. Найти хорошего разностороннего спарринг-партнера тогда было проблемой. Для Валуева требовались боксеры с нестандартной манерой боя.

В феврале Слава вышел из тюрьмы и многие меня спрашивали про него, какой он? Нормальный парень. Определенная публика, дилетанты, они воспринимают все сказанное им всерьез. Таких большинство, а он по большому счету отсидел по мелочи. За такие проступки другие и не сядут. Одно дело, что он рассказывает…

– Он преувеличивает?

– Конечно. Это реклама. Эрик Кайбышев научил его делать шоу, привлекать внимание. И это шоу Вячеслав выносит за пределы спортивного комплекса. Люди воспринимают это за чистую монету и еще что-то приписывается, будто он – матерый уголовник. Как таковой, он безобидный и управляемый спортсмен. Голова у него работает так, что он фору даст любому юристу.

– В каком году Дацик и Валуев спарринговали?

– Примерно 2000 год, когда я начал готовить Валуева к чемпионским боям по версии PABA. Кажется перед встречей с украинцем Юрием Елистратовым. Я приглашал Славу на сборы и он работал с нами. У него необычная техника, удары. Валуев же пришел в бокс из многоборья. Он не был агрессивным, поэтому такой соперник ему нужен был, чтобы подготовить к боксу, чтобы он понял, что тормозить нельзя. Я старался подбирать ему разносторонних боксеров на спарринги.

«ВАЛУЕВ ВСЕГДА БЫЛ ОБЕСПЕЧЕН, ДАЦИК – НЕТ»

– Кого легче тренировать – Валуева или Дацика?

– Все зависит от условий. Валуев был полностью обеспечен. Дацик – нет. Он тренируется за свой счет. У него нет промоутера, который все оплатит. Поэтому Валуев тренировался по три раза в день, что невозможно в случае с Дациком. Ему надо кормить свою семью и решать свои проблемы. Перед Валуевым такой вопрос не стоял. Он был на полном обеспечении.

– Дацик в те времена в основном занимался тайским боксом.

– Да. Но я к его тренировкам тогда не имел отношения.

– А перестроить его с одно вида спорта на другой было трудно?

– Почему? Нет. Ничуть. Систему Павлова никто не отменял.

– С того времени один стал депутатом, а второй побывал в тюрьме.

– В депутаты Дацик точно не пойдет. Никогда. В депутаты идут только последние люди. Совершенно непорядочные. Гомосексуалисты в основном.

– А Валуев?

– Посмотрите на его друзей в интраграме. Фото с Сергеем Зверевым, в Борисом Моисеевым в обнимку. Делайте выводы.

«СУДЬИ И РЕФЕРИ ВСЕГДА РАБОТАЛИ НА ВАЛУЕВА»

– Валуев был обучаемым боксером или побеждал только за счет своих габаритов?

– Он побеждал за счет жесткого подбора соперников и судей. Обязательно рефери в ринге был свой. Задача Валуева была – не упасть. На каждом выезде у меня пытались выкупить на него эксклюзивные права. Они позволяли контролировать все, телеканалы, спонсоров и так далее.

Допустим, я везу своего боксера на турнир и договариваюсь, что судья будет такой, соперник сякой и остальное. Провел Николаю 37 боев – все без поражений. Должен был быть у него бой с Джо Руисом в Питере, а он взял и трубку бросил. Стартовая цена — 10 миллионов долларов. А Валуева «Сникерсом» поманили немцы — он и убежал. Они с агентом Сергеем Мичником вообще меня «заказали».

– В каком смысле «заказали»?

– В прямом. Всплывают тут факты. Стрелок живой, сидит, но по другим делам. Недавно об этом узнал. Так что слава богу, что обошлось и вообще жив остался. Такое вот развитие бизнеса.

– У кого боксерские навыки лучше – Валуева или Дацика?

– У Валуева лучше работа рук, а характер и волевые качества у Вячеслава. С такими как он стоять в спаррингах опаснее, чем с опытными боксерами. «Классики» знают, где лево и право, откуда прилетит, все стандартно. А здесь голова впереди, а руки непонятно где – в этом его преимущество.

– У него есть желание перейти от фриковых боев к большим?

– Желания полно, но это не от него зависит. Он не выбирает себе соперников.

«ДАЦИКУ РАНО ДРАТЬСЯ С ЕМЕЛЬЯНЕНКО»

– Тогда давайте перейдем к тем, кто соперников выбирает. Александр Емельяненко выбрал Михаила Кокляева. Вы какой-то шанс на победу Кокляеву давали?

– Да. Всякое может быть. Многое зависит от характера и духа. Некоторые поливать участников грязью, но ничего страшного. Публика проявила интерес. Единоборства надо развивать и привлекать к ним внимание таким способом. Кокляев показал неплохие качества, раз он решился выйти на бой. Ажиотаж был, публика повесилась. Организаторы молодцы.

– Сколько времени нужно было бы вам, чтобы пауэрлифтера подготовить к боксу?

– Валуева к первому профессиональному бою я подготовил за шесть месяцев. С нуля. Он не имел отношения к боксу. Тренировался он постоянно и нагрузки росли. Ему не надо было ни на что отвлекаться: сон, еда, тренировка, снова сон.

– Значит, у Кокляева тоже были шансы?

– Но он не тренировался по три раза в день.

– Все идет к бою Дацика и Емельяненко.

– Сейчас рано. Хотелось бы, чтобы Слава еще прибавил. На данный момент он тренируется не так часто как хотелось бы. Он в феврале только вышел. Никто его не финансирует. Он сам бегает, ищет, предлагает работу, а профессионал должен быть ограничен залом. Больше никуда не ходить. Вся работа в зале, есть контракт, зарплата и обязательства. Такого у Славы нет. У Валуева было.

«САНКЦИИ ВАДА? ЭТО РУКА ВАШИНГТОНА»

– Вам не обидно, как человеку, который всю жизнь прожил в боксе, что фриковые бои сейчас привлекают намного больше внимание, чем чемпионские?

– Есть две точки зрения: профессиональная и широкая. С профессиональной точки зрения говорить не о чем. Но это узкий круг, а широкой публике это интересно. Если такие боксеры будут постоянно выступать, они до определенного уровня смогут дойти. Почему нет?

– Широкая публика посмотрела бой Кокляева и Емельяненко. После этого у нее появится интерес к боксу?

– Будет. Потом эти зрители проявят интерес к настоящему боксу. Будет больше болельщиков. Спасибо тем, кто это делает. Профессионалы, конечно, обижаются, что им платят меньше. Они болезненно это воспринимают. Конечно, таких денег это не стоит, но хорошо, что нашлись люди, которые проявили интерес. Это нормально.

– Федерация бокса России не хочет отпускать боксеров на Олимпиаду под нейтральным флагом. Ваше мнение.

– По Олимпиаде многое непонятно. Политика и теневая экономика. Олимпийский комитет решает свои вопросы. Им выгодно не пустить наших. На допинге все равно выступают все. Докапываться начали только до наших. Видна рука из Вашингтона.

– Олимпийский чемпион Рахим Чахкиев вызвал Емельяненко на бой. Как сложится их встреча?

– По боксу, Чахкиев, конечно выиграет. Конечно, Саша не боксер. У него много ошибок. Хотя он – азартный парень. Его можно поднатаскать. Но представьте себе, что такое олимпийский чемпион? Сколько сборов, сколько спаррингов и боев. Чувство дистанции, защиты и другое. Большая внутренняя профессиональная наработка, которой у Саши пока нет. Поэтому Саша правильно ответил, что пригласил Рахима в клетку.

«КОВАЛЕВ ПРАВ ПРО ДИЛЕТАНТОВ»

– Давайте обсудим еще один бой Сергея Ковалева с Канело Альваресом. Стоило вообще россиянину на это соглашаться?

– Если деньги ему предложили хорошие — почему нет? Семью надо кормить. Просто сам бой можно было провести лучше. А он — лишь бы отстоять, без энтузиазма. Если выходить — надо подраться, в прямом столкновении выяснить. Все равно же проиграл. Некрасивый бой получился.

– Ковалев назвал тех, кто сделал ставки на него, профанами. Стоило так обижать людей?

– А что? Ведь по делу сказал. Ставками занимаются дилетанты, нужно знать реальную информацию. В боксе ведь как бывает — иногда специально делают победителя из аутсайдера. Чтобы заработать денег не на телеправах, а другом. Сами промоутеры деньги и ставят.