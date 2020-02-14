Камил Гаджиев: В футболе - за «Спартак», в хоккее - за «Динамо»

Известный промоутер озвучил планы на предстоящий год, объяснил, чем турниры Fight Nights круче UFC, а также рассказал много интересного про Али Багаутинова, Владимира Минеева, Александра Емельяненко, Дмитрия Смолякова, Вячеслава Дацика и Сергея Харитонова. Кроме того в интервью употребляются слова «хоккей» и «Спартак».

«БОЙЦЫ С УНИКАЛЬНЫМИ ГАБАРИТАМИ»

– Fight Nights сейчас планирует запустить большой турнир «Больше – круче». Расскажите о нем.

– На данный момент «Больше – круче» не вправе претендовать собственную линию. Это будет часть наших ивентов. Надеюсь, в этом году проект себя зарекомендует и полюбится. В апреле мы проведем три турнира: 11 апреля в Сочи, 17 апреля в Магнитогорске и 18 апреля в Москве. Участники Гран-при выступят на московском и на сочинском турнире – по две пары. Полуфиналы пройдут в начале осени. В начале зимы пройдет финал. За это время мы поймем, насколько данный формат интересен зрителю. Скорректируем шероховатости. В 2021 году сделаем «Больше – круче» 2. Если о самом формате, это будут бойцы, у которых рост выше 195 см и вес тяжелее 130 кг.

– Выше лимита тяжелого веса.

– Да. Оказалось, что 190 см рост и вес 120 кг не такие уж большие спортсмены. Это распространенная категория людей. Много бойцов таких габаритов. Ничего уникального. А нам хотелось сделать что-то именно уникальное. Поэтому подписали Зулузиньо. Рост 2 метра, вес 185 кг. Есть белорус 196 рост, вес 135. Есть Ахмед Базаев. 196 рост, 135 вес. Время есть, еще пару интересных противостояний мы заявим позже.

– Не думали пригласить Боба Саппа?

– Он едва ли не первый, о котором подумали. Но Сапп уже не хочет участвовать в форматах «а-ля Гран-при», где нужно что-то доказывать. Он хочет драться в главных боях вечера и гарантированно получать большие гонорары. У нас все-таки Гран-при и в нем мы хотим, чтобы спортсмены прошли через все необходимые этапы.

– Зулузиньо – известный боец. О ком вспомнили еще?

– Да, известный. Есть еще румын Александру Лунгу, выступал в К-1, хороший боец. Он немножко не соответствует по росту – 188 см. Зато весит 166 кг. Наверное, мы его подпишем. А Зулу хорошо знают. Это тот самый боец, который когда-то громко упал от Федора Емельяненко, но ему проиграть незазорно.

– Особенно в те годы.

– Да, особенно тогда, поэтому Зулу с точки зрения популярности, габаритов, имиджа – наш клиент. Подписали не думая. В последнее время Зулузиньо проводит бои в Европе. Все встречи выиграл в Сербии. Он в хорошей форме.

«НАМ НУЖНЫ РЕБЯТА КАК СМОЛЯКОВ»

– Когда ждать встречи Максима Новоселова и Дмитрия Смолякова?

– Они проведут бой 17 апреля в Магнитогорске.

– Это уже точно?

– Если все будут живы и здоровы, конечно.

– В прошлый раз Новоселов запросил больше денег и из-за этого бой сорвался.

– На самом деле, он так и не попросил денег. Мы не смогли до него достучаться. Он не отвечал на звонки. Слился с поединка. На сегодняшний день, мы выяснили отношения, нашли консенсус и возможность продолжать сотрудничество.

– Смоляков – талантливый парень?

– Да. Талантливый. Как боец он не реализовался, по крайней мере, на сегодня. Он был подписан в UFC, получил большой шанс, но бледно выступил, проиграв все три боя. К нему, как к бойцу вопросов много с одной стороны, но есть куда стремиться с другой. Как медиа-персона, спикер и прочее, он просто прекрасно себя проявляет. Такие ребята нам нужны.

– Дмитрий сказал, что проиграл Хасану Юсефи потому что сильно заболел, но не хотел подвести вас, поэтому вышел на бой. Вы знали о его проблемах?

– Постфактум. Он сказал, что были проблемы с акклиматизацией. Наверное, так и есть, но он все равно мог выиграть этот бой. Поединок получился равным.

– 2:1 по раундам за Юсефи.

– Да, так и все судьи посчитали: 48-47. Если бы Смоляков лучше себя чувствовал, он мог и победить.

«КУДРЯШОВУ НЕ ДО ММА»

– Андрей Орловский может оказаться у вас на турнире?

– Он дважды выступал у нас, но у него все хорошо. Он востребован, дерется в UFC. Ему платят хорошие деньги. Думаю, у нас подходящее место, где он может красиво завершить карьеру. Если вдруг UFC откажется от сотрудничества с ним, очень многие организации захотят, чтобы Андрей выступал у них. Тем более, сейчас есть такой тренд «ММА в боксе». Андрей – очень хороший боксер. Кстати, он бы мог побоксировать с тяжеловесом.

– Например, с Александром Емельяненко.

– Шикарный вариант. Сергей Харитонов против Орловского – тоже отличный бой. Конечно, Харитонов не такой боксер в чистом виде, но его ударная мощь прекрасна. Он же когда-то Орловского нокаутировал в ММА. Было бы прекрасно, если бы они вновь встретились.

– У вас должен был драться Дмитрий Кудряшов. Осталась с ним договоренность на будущее?

– Это возможно. Но у него началась перезагрузка в боксе. Он боксировал в декабре и выиграл.

– Вы смотрели его бой против Вацлава Пейсара?

– Нет, но знаю, что большой критике подверглось судейское решение. Якобы Дима смотрелся слабее оппонента. Сейчас я рассуждаю спустя время: он записал победу, поднялся в рейтинге. На него рассчитывают боксерские промоутеры. Ему не до ММА.

«ИСТОРИЯ БАГАУТИНОВА И FIGHT NIGHTS ЗАКРЫТА»

– Давайте о скандальных решениях. В прошлом году состоялся бой между Али Багаутиновым и Жалгасом Жумагуловым. Али проиграл, и ваши отношения с ним испортились?

– Да, насколько я понимаю, былых отношений уже нет. Не буду перекладывать всю ответственность на Али. На мой взгляд, он неправильно распорядился информационным пространством после боя. В этот момент к атлету прислушиваются. Если Али сказал бы, что он выиграл, и смог удержаться в рамках, наши отношения не изменились бы. Но он за рамки вышел, перешел на личности. Сам себе все испортил. Хотя у него же есть возможность продолжать карьеру, дай Бог ему побед. Но история с Fight Nights для него закрыта.

– Он больше не боец вашей организации?

– Да. Думаю, он сам больше не видит себя в Fight Nights.

– Именно из-за обиды на судей?

– Он обиделся не только на судей. Организации от него досталось очень прилично. Его право так рассуждать, но он должен понимать, что каждое слово, особенно это касается популярных бойцов, имеет последствия.

– Вы перед боем попросили судей быть как можно внимательнее…

– Парадокс в том, что кто-то мои слова воспринял наоборот. Это касается и тех людей, кто находится в одной команде с Али. Они восприняли это как попытку не ассоциировать себя с результатом. Я думаю, вы согласитесь со мной, что как человек видевший очень много поединков, очень сложно представить такой же равный поединок в пятираундовом бою.

– Владимир Минеев – Магомед Исмаилов.

– Но все равно таких боев единицы, потому что пять раундов – это такая длинная дистанция, что зачастую понятно кто победил. Кто-то устает, кто-то пропускает, кто-то концовку боя с треском проигрывает. Таких случаев как Минеев – Исмаилов и Али – Жумагулов – единицы, но они случаются. В данном случае нам «повезло» пройти через это испытание.

– Начинают писать гадости?

– Конечно, я попал под большой прессинг фанатов, которые считали, что Багаутинов выиграл. Так как их много, а я один, я не могу персонально с каждым человеком обсуждать результат или приводить аргументы. Понимаю что это просто невозможно.

В бою Али – Жалгас я посчитал, что Багаутинов выиграл три раунда. Потом, пересмотрел – это очень равный бой. Я не могу спорить с теми, кто считает, что выиграл Жалгас. Это их полное право. Сыграла роль сумасшедшая поддержка из Казахстана. Думал все будут болеть за Али, а получилось наоборот.

«МИНЕЕВ – БРЕНД-АМБАССАДОР»

– Вы вырастили много звезд, у вас дрался Бату Хасиков, Виталий Минаков, Расул Мирзаев, Багаутинов и получается сейчас все из Fight Nights ушли?

– Бату не ушел, а завершил карьеру, завершил ее в Fight Nights. Минаков, как востребованный тяжеловес, ушел в Bellator, потом еще выступал у нас.

– Владимир Минеев еще с вами?

– Да, он всю жизнь дерется в нашей организации. Но наша индустрия, за исключением UFC, работает так, что ни у кого нет эксклюзивного соглашения с бойцом. Парадокс, но эксклюзив обременяет организацию больше чем бойца. Заключив эксклюзивный контракт, организация берет на себя обязательства по предоставлению определенного количества боев для атлета. Шесть за два года. Учитывая отсутствие стабильности, это касается абсолютно всех кроме UFC, в итоге этот эксклюзив становится проблемой. Есть атлет, ему нужно делать бой, под него надо организовывать турнир. Турнир может быть экономически необоснованным, боец начинает возмущаться, и отношения испортятся. Возникает недовольство, организация не довольна бойцом, боец недоволен организацией. Дальше приходит его менеджер и начинает говорить о расторжении контракта. Это очень болезненная история.

Можно просто вести дела с атлетом мотивируя его возможностями, которые дает Fight Nights. Примерно так у нас с Минеевым. Если он захочет в UFC, мы его поддержим. Ты будешь в UFC, и останешься у нас на сайте, в нашем паблике, на наших мероприятиях. Здесь ты будешь нашим героем. Нечто подобное было, когда Минаков бился в Bellator, а Али дрался в UFC. Али хоть и выступал там, он был наш бренд-амбассадор.

Те же слова я говорю и Минееву. АСА – формально наш конкурент, хотя мы выступаем в разных жанрах. Если АСА сделает предложение Минееву о проведении поединка, который ему интересен, я бы его поддержал.

– Реванш с Исмаиловым?

– Да, если по каким-то причинам Мага не хочет драться в Fight Nights или такой бой сейчас не входит в наши планы, хотя это тяжело предположить, ведь такой поединок зайдет на ура. Но предположим, Мага сейчас проводит последний бой по контракту в апреле месяце с Емельяненко. Если бы соперником стал Минеев, мы договорились бы о цене и сделали так, чтобы наш бренд-амбассадор был сыт и счастлив. Он бы не перестал быть нашим героем, он бы все равно поддерживал бы нас. Все это было бы только во благо. Поэтому Вова, надеюсь, пройдет с нами всю свою карьеру.

«ПОСЛЕ МИРЗАЕВА НИЧЕГО НЕ СТРАШНО»

– По Расулу Мирзаеву можете сказать?

– Расул не от большого ума стал воспринимать много ненужной информации. Где-то смалодушничал, и в итоге оказался в АСА. Считаю, если он не выиграет у Армана Оспанова, его решение уйти можно назвать провальным. Если Расул выиграет, успешной его карьеру не назовешь после нокаута от Шамиля Шахбулатова, но в целом нормальная карьера. Если Мирзаев проиграет, всем будет понятно, что выбор в сторону ACA был ошибкой.

– Для вас был шок, что его нокаутировали?

– Тренер Николай Елесин сказал мне, что сейчас Мирзаев в хорошей форме. В Самбо-70 его заставляют трудиться. Залы, в которых Расул тренировался перед боем с Шахбулатовым, ему не подходили, причем это не упрек залам. Просто факт. Результат все видели. Это не тот Расул. Безрассудство осталось, все остальное ушло.

– Расстроились в момент его ухода?

– Да. Даже если взять ситуацию с Багаутиновым, после Расула уже ничего не страшно. Тем более за несколько дней до перехода в АСА он выступил у нас по грепплингу. Смешно, но технически я не мог понять, где и как он сумел подписать с ними контракт. Карьера атлетов редко проходит в одном промоушене, и у них разный путь. С кем-то позитивный, с кем-то негативный. С кем-то в определенный момент негативный, а потом они вспоминают период в Fight Nights как лучший этап карьеры. Поэтому все, что связано со мной и Fight Nights со временем может иначе восприниматься. Кто-то может посчитать, что выступая у нас потерял свои лучшие годы. Только со временем мы сможем это узнать и оценить отношение атлета с промоушеном.

«ЖИВОТНОЕ – ЭТО ОБРАЗ ДАЦИКА»

– Russian MMA Awards 2019 Марат Балаев не получил бой года. С этим многие не согласны.

– Смотрите, как это выглядит, я отправляю участников номинации экспертам, и они расставляют их по местам. Было 25 экспертов, ответил 21. Потом собираем их мнение, а дальше несложная математическая формула, поэтому победители и Дмитрий Бикрев с Максимом Буториным. Не Камил Гаджиев так решил, я лишь один из экспертов.

Я видел бой Бикрев – Буторин живьем. Это было на «ВТБ Арене». Вокруг меня было десять тысяч ревущих зрителей. Это одни ощущения. Бой Балаев – Жамалдаев я посмотрел в записи, зная результат. Это совершенно другие эмоции.

– Почему не взяли Вячеслава Дацика на замену Новоселову?

– Не рассматривал этот вариант. Когда отказался Новоселов, я лишь узнал, сколько стоит Дацик, чтобы знать палитру. Он не дороже Юсефи, который в итоге заменил Максима. Но мы посчитали, что Дацик нам не нужен. В этом нет спорта, хотя если говорить про его навыки, кондицию, он – неплохой боец.

– Раньше был отличным.

– Да, был, но я решил, что он не нужен. Причем, когда назвал его «животным» я не хотел его задеть, так ничего против Славы не имел. Уже сейчас имею, пока он не объяснится. Если он спросит с меня за «животное», я готов объяснится. Это было сказано исключительно в контексте его позиционирования, если внимательно смотреть: Дацик рычит и шумит, он – Тарзан. Он себя позиционирует как животное.

Я охарактеризовал образ, он воспринял как личное оскорбление. В конце концов, набрал бы мне и спросил. Я бы не постеснялся и сказал бы, не воспринимай это насчет своего мужского. Постарался бы ему объяснить, но этого не произошло. Мосты сожжены, или может он посмотрит это интервью и поймет, что он ошибся.

– Он в СИЗО за незаконное пересечение границы.

– Я и не знал, это плохо. Даже расстроен. Мне кажется, он не по гнилости и не по преступному складу ума оказывается в таких ситуациях, а просто по дурости.

«ИСМАИЛОВ ОБЕЩАЛ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ»

– Вы когда-нибудь организуете бой Емельяненко и Харитонова?

– Видимо это уже сделает кто-то другой. Потому что Серега вступил со мной в пике и обозвал меня балаболом.

– Мы же все отчасти балаболы, мы с вами прекрасно умеем говорить.

– Серега знал, что он называет меня тем словом, которое мне не понравится.

– По-пацански не прав?

– Да. Он обиделся на то, что я его назвал симулянтом. Симулянт – это профессиональная предъява, а балабол – личная. Неважно. Получается, он решил, что у нас он никогда не выступит. Хотя его бой с Емельяненко был бы супер. Возможно, ACA это сделает.

– Учитывая, что Емельяненко опять начудил, вы верите, что он пройдет Исмаилова?

– Если он так будет «готовиться», он проиграет. Если будет нормально готовиться, проходить сборы, он – фаворит.

– Он сумеет готовиться серьезно?

– Вопрос. В Чечне он очень серьезно тренировался. Он обещал людям, с которыми работал, а потом на него повлияло то, что на него нет управы. Если он будет срываться, Мага его просто функционально переиграет.

– Или заборет?

– Все в комплексе, борьба и фунционалка. Мага даже мне пообещал миллион рублей, если проиграет.

«ФЕДОР И МАЛЬДОНАДО»

– Думаю, он вам благодарен. Ведь вы его сделали тем известным, а «тигром» его сделал бой с Минеевым.

– Правильнее сказать, что Исмаилов сам себя сделал, а мы в этом поучаствовали, причем не без своей выгоды. Мы получили дивиденды, он дал нам повод для обсуждений и бесед, а ведь вся индустрия на этом и держится. Иначе мы были бы никому не интересны.

– А вы тогда верили, что у Минеева есть хоть шанс против Маги?

– Да. Я спросил Владимира за два дня до боя, как он собрался драться с ним? Он тогда еще плечо травмировал. «Что ты будешь делать, когда Исмаилов сделает проход в ноги и ляжет сверху на тебя?» Он ответил, что последние два года только и занимается тем, что лежит под каким-то парнем из Дагестана и что-то делает. Школа, которую он там прошел, стресс, который вытерпел, в итоге ему помог.

– Вам ранее удалось организовать бой Федора Емельяненко против Фабио Мальдонадо, который также закончился скандальным решением.

– В то время это было самое обсуждаемое событие.

– Не выиграл тот бой Федор.

– И не проиграл. Я считаю, нужно было дать ничью. Это хорошо для всех.

– У вас нет мысли еще раз привезти Федора Емельяненко на турнир?

– Это должен сделать Bellator.

– И провести свой первый турнир в России?

– Я удивлен, почему этого до сих пор не произошло.

– Может они не рассматривали Россию, как инвестицию в свой бизнес?

– Не знаю, столько труда вложено, столько сил, столько средств в организацию нового витка в карьере Федора со стороны Bellator, что теперь не получить дивиденды просто грех. Давай возьмем самую большую площадку «ВТБ Арену», 12 тысяч зрителей. Думаю, что если Федор будет драться с более-менее серьезным соперником, Роем Нельсоном, например, будет полный зал при средней стоимости билетов пять тысяч рублей. Это 60 миллионов только на проданных билетах. Сумма гонораров участников, дальше есть спонсоры. Я не уверен, что Bellator зарабатывает на своих турнирах. Скорее всего, выводит в нули.

Можно провести, понятный, логичный, беспрецедентный турнир в стране, в которой одна из самых больших аудиторий ММА. Думаю, Скотт Кокер это сделает.

«UFC НАМ ПОМОГАЕТ»

– UFC пришел в Россию. Это конкурент или помощник?

– Исключительно помощник.

– Тем, что все туда хотят?

– Нет. UFC работает на весь рынок ММА, UFC популяризирует ММА, делает его понятным и доступным. UFC выполняет колоссальную функцию. Это на нас всех сказывается благоприятно. Один турнир в год в Москве, люди пришли, посмотрели и им понравилось. После этого человек захочет свой выходной день связать с просмотром турнира по единоборствам. UFC нет, и он начинает мониторить, какие турниры еще проходят Fight Nights, АСА или М-1. Покупает билет, поддерживает нас. Получается того зрителя, которого привлек UFC, мы забираем себе. Плюс больше хайпа в индустрии, чаще говорят про ММА в целом.

– По-сути любой турнир UFC в России по составу бойцов – это обычный турнир Fight Nights. У вас даже было круче, поскольку дрался Федор.

– Но в других вещах UFC несравним. Они – абсолютные лидеры: сервис бойцов, медицинское сопровождение. В остальном, если смотреть как на локальный продукт, сходство есть. Турнир UFC в Москве смотрят по всему миру. Наши же турниры смотрят в России и СНГ. Но как упаковка очень похоже. Если только UFC привезет формат больших и серьезных турниров.

Я никогда не испытывал на турнирах UFC те эмоций, которые испытывал во время боя Емельяненко – Мальдонадо, или Минеев – Исмаилов. Другая атмосфера. Когда дрался Федор, там просто масштаб Федора, дело даже не в нашей организации, хоть «Рога и Копыта», был бы Федор, было то, что было. С момента как Федор упал, ползала встало и болельщики уже не садились. Кто-то крестился, кто-то держался за голову, кто-то пел. Сумасшедшая была атмосфера.

В поединке Минеев – Исмаилов были другие эмоции, но это уже заслуга нашей организации. Оба бойца – молодцы, они много сделали для раскрутки боя, но тут именно наша организация сделала свое дело, мы свели их в клетке. Все было доведено до логического завершения, был создан антураж. Я был горд за свой продукт. Какие были эмоции, пять раундов народ сходил с ума, все орут, кричат. Такого на турнирах UFC я не испытывал. Думаю, многие со мной согласятся. Поэтому с точки зрения антуража мы не проигрываем. Но как бренд UFC делает все, чтобы оставаться лучшим во всем. С этим не надо спорить у них надо просто учиться.

«20 ЛЕТ БЕЗ КОНЬКОВ»

– Вы любите хоккей. Расскажите, как дошли до другого вида спорта.

– Исключительно моя любовь к хоккею привела меня в «Адмирал». Зиявудин Магомедов параллельно занимался развитием ММА и хоккея. Но ММА в целом памятуя о нашем сотрудничестве в Fight Nights, а хоккей в частности в том регионе, где он был собственником. Был спорт, нужен был для ребят досуг, хоккей стал для него досугом. Создали клуб «Адмирал» и пошло поехало. Он мне тогда задал вопрос, ты же в хоккей играешь? Да и неплохо.

– Вы хоккеем с детства увлекались?

– Я рос в Москве во дворе. У нас во дворе была коробка. Зима раньше была другая. Я мог выйти из подъезда и по снегу до коробки добежать. Мы могли выйти на лед в три часа дня и играть до десяти вечера. Родители приходили за нами и тащили домой. Рубились без остановки, ни воды, ни еды, ничего не надо было. Настоящая детская страсть. Лет до 14 это было, но потом я увлекся единоборствами.

– Борьбой?

– Борьба, карате. В Москве еще климат потеплел. С 1992 года перестали коробку заливать, потому что она застывать не успевала. Три дня мы играли, а потом два отдыхали. Всем это надоело, хоккей стал занятием для профессионалов, а мы – любители, не играли. В следующий раз только спустя 20 лет, когда мне исполнилось 34.

– А хоть дома коньки были, клюшка?

– Нет. Я за 20 лет четыре раза ходил на лед покататься. Тут мне товарищи говорят, не хочешь в хоккей попробовать? Я говорю, а я умею играть, они посмеялись: «Приходи». Я пришел, первый раз было очень сложно. Меня поставили в защиту, экипировка не походила. Я еще разозлился и говорю: «Подождите». Начал регулярно ходить. И за три месяца вошел в колею. Считаю, мне повезло, я играю в хорошем коллективе. Иногда профессионалы приглашают. На Кубке легенд я играл за «Динамо». У меня сын хоккеем болеет, я слежу за КХЛ и НХЛ, кайф. А «Адмирал», был такой эпизод, я четыре года этим занимался. Были успехи и неудачи, я многому научился, что-то дал «Адмиралу» и познакомился с большим количеством хороших людей. Теперь смотрю на хоккей как профессионал.

«СПАРТАК», «ДИНАМО», «ЖАЛЬГИРИС»

– Вы же еще и в футбол играете, у вас даже команда есть.

– У нас команда Fight Nights, тут своя история. Команда «Форвард» проводит каждый год кубок. Они меня пригласили в качестве почетного гостя для награждения. Я это взял на заметку. На следующий год меня опять позвали, а я им ответил, что приду с условием – хочу играть сам. Они спросили: «Сможете? Мы же тренируемся». Было восемь команд, и мы выиграли турнир. Причем мы играли только офисом. Собрались вместе менеджеры, исполнительный директор, катмен, руководитель пресс-службы и выиграли.

– За кого вы болеете?

– В хоккее за «Динамо», в футболе за «Спартак». В хоккее я тоже сначала болел за «Спартак», но там не было такого ажиотажа. Потом когда сын начал играть за «Динамо», я за них «заболел». В футболе, мой отец посадил меня и сказал, сын вот смотри: «Спартак» – это наша команда, народная команда, Федор Черенков, Сергей Родионов, Валерий Шмаров, Александр Мостовой. Позже были Аленичев, Тихонов, Титов. Они были чемпионами, выиграв девять чемпионатов из десяти. При Романцеве была гегемония. И что интересно именно в это время я потерял интерес к футболу. Неинтересно когда выигрывает только одна команда, а сейчас я снова стал следить и болеть за «Спартак». Конечно, сейчас не лучшие времена, но я хожу на футбольные матчи красно-белых. Был на игре после истории с задержанным фанатом. Сам наблюдал, как на 30-й минуте процентов 80 болельщиков встали и ушли. Поэтому я для себя разделил в футболе за «Спартак», в хоккее за «Динамо», в баскетболе я всегда болел за «Жальгирис», потому что они навязывали конкуренцию ЦСКА.

«КОНОР НЕ ДУРАК»

– В чем секрет Хабиба Нурмагомедова?

– Это его интеллект и его умение работать. Он просто пахарь, его умение абстрагироваться от всего и погрузится в тренировочный процесс. В первую очередь, интеллект. Хотя зная его отца я не удивляюсь этому. Хоть он не получал кембриджского образования именно интеллект ему помог.

– Прогноз на бой Хабиб – Тони Фергюсон.

– Победа Хабиба очевидна. Наверное, решением судей, хотя Тони может устать под Хабибом и совершить ошибку. Тогда Хабиб выиграет удушающим.

– Ваше отношение теперь к Конору Макгрегору, неприязнь?

– Равнодушие. Раньше я был его поклонником. За Конором было прикольно следить. Это настоящий герой. Кроме того случая когда он дрался с Хабибом, я за него болел. Вернее когда он дрался с Хабибом, он уже очень сильно изменился и деградировал, как трештокер. До этого он делал прикольные вещи. Многие забыли, как он сделал себе популярность, он же угадывал результаты своих поединков. Прогнозировал их и выходил и исполнял, а потом он сбился на всякую ересь, начал оскорблять, попадать во всякие истории, в которых смотрелся….

– Жалко.

– Хорошее слово, и я потерял к нему интерес. К нему сейчас аудитория сильно поостыла. Конору надо возвращать былые позиции, а это долгая работа. Даже после победы над Дональдом Серроне он не вернул былые позиции. Вспыхнул, но не произошло того что было раньше.

– Руку при встрече не пожмете?

– Нет, не пожму. Окажемся в одном помещении, я с него потребую объяснений и сделаю это достаточно настойчиво. Это возможность задать ему вопрос и поставить его в неудобное положение, я хотел бы это сделать. Как можно обвинять людей, которые от него за тремя колоннами находятся, что они не прыгнули на него с ногами. Он там, мы здесь. Я бы не стал прорываться к нему, мне же не 18 лет, чтобы дать ему «леща». Если он окажется рядом, я скажу: «Ты оскорбил Дагестан, я дагестанец либо извинись, либо будем говорить как мужчины в Ирландии или Дагестане». Не посмотрю, что он чемпион в двух весовых категориях, у меня свои аргументы тоже есть, это был бы конфликт и чем бы он закончился одному Богу известно. Но я вижу по последним его высказываниям, что он немножко утих. Видно, что жалеет о словах, сказанных в адрес Хабиба.

– Он же не совсем дурак.

– Вообще не дурак.