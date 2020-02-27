Бойцы ММА Джонсон и Блейдс сразились с сумоистами. И были легко повержены (видео)

Экс-претендент на титул UFC в полутяжелом весе Энтони Джонсон и тяжеловес Кертис Блейдс приняли участие в турнире SubStars по сумо в Майами.

Сначала она боролись с представителями этого вида борьбы Риючи Ямамото и Такеши Амитани. Результат никого не удивил - крупные японцы с легкостью одержали победы и показали, что в сумо решает масса.

Затем Джонсон и Блейдс провели поединок друг против друга. В личном противостоянии со счетом 3-1 победу одержал Блейдс.

Напомним, что 35-летний Энтони Джонсон за свою карьеру в ММА провел 28 поединков, в которых одержал 22 победы при шести поражениях. Последний бой он провел на турнире UFC 210, где в битве за пояс чемпиона в полутяжелом весе проиграл Даниэлю Кормье сабмишеном во втором раунде. После поражения Энтони заявил, что вешает перчатки на гвоздь. После ухода из ММА Джонсон начал заниматься силовыми спортом и значительно прибавил в массе. В ближайшее время он планирует вернуться в UFC. Для этого он вновь сбросил вес.

29-летний Кертис Блейдс провел 15 поединков (13 побед - 2 поражения) и на данный момент является одним из главных фаворитов на титульный бой в тяжелом весе. Последние три поединка он выиграл у Джастина Уиллиса (единогласным решением судей), Шамиля Абдурахимова (техническим нокаутом во втором раунде) и Джунуора дос Сантоса (техническим нокаутом во втором раунде).