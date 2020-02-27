Бойцы ММА Джонсон и Блейдс сразились с сумоистами. И были легко повержены (видео)

Экс-претендент на титул UFC в полутяжелом весе Энтони Джонсон и тяжеловес Кертис Блейдс приняли участие в турнире SubStars по сумо в Майами.
Сначала она боролись с представителями этого вида борьбы Риючи Ямамото и Такеши Амитани. Результат никого не удивил - крупные японцы с легкостью одержали победы и показали, что в сумо решает масса.
Затем Джонсон и Блейдс провели поединок друг против друга. В личном противостоянии со счетом 3-1 победу одержал Блейдс.
Напомним, что 35-летний Энтони Джонсон за свою карьеру в ММА провел 28 поединков, в которых одержал 22 победы при шести поражениях. Последний бой он провел на турнире UFC 210, где в битве за пояс чемпиона в полутяжелом весе проиграл Даниэлю Кормье сабмишеном во втором раунде. После поражения Энтони заявил, что вешает перчатки на гвоздь. После ухода из ММА Джонсон начал заниматься силовыми спортом и значительно прибавил в массе. В ближайшее время он планирует вернуться в UFC. Для этого он вновь сбросил вес.
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Definitely out of my comfort zone... Live your best life, who cares what others think?! Do you and be great 💪🏿👊🏾 @redcon1 forever Reposted from @aaronsingerman Last night we got to see some LIVE sumo matches! The highlight was seeing @anthony_rumble face off with a 600lbs+ pro (both wearing the traditional diaper😂)! To say Anthony wasn’t comfortable wearing the outfit would be an understatement. Lol. We had a great time, and it was a uniquely hilarious entertaining experience. HUGE thank you to @anthony_rumble for inviting us! #redcon1
Публикация от Anthony Rumble Johnson (@anthony_rumble)
29-летний Кертис Блейдс провел 15 поединков (13 побед - 2 поражения) и на данный момент является одним из главных фаворитов на титульный бой в тяжелом весе. Последние три поединка он выиграл у Джастина Уиллиса (единогласным решением судей), Шамиля Абдурахимова (техническим нокаутом во втором раунде) и Джунуора дос Сантоса (техническим нокаутом во втором раунде).