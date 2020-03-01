Тухугов уничтожил американца, Молдавский побил обидчика Харитонова. Как россияне дрались в феврале - Советский спорт
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01 марта 2020 20:04ММАВащенко Сергей

Тухугов уничтожил американца, Молдавский побил обидчика Харитонова. Как россияне дрались в феврале

Зубайра Тухугов и Валентин Молдавский побили американцев, а Мухумат Вахаев отобрал титул ACA в тяжелом весе у Евгения Гончарова. «Советский спорт» рассказывает, как в феврале проявили себя российские бойцы ММА.

5 место. Магомедрасул Хасбулаев

33-летний боец из клуба «Ахмат» одержал очень важную победу на турнире ACA 104, который прошел 21 февраля в Карснодаре и теперь является главным претендентом на пояс организации в полулегком весе. Его соперником был 31-летний американец грузинского происхождения Леван Макашвили, который до боя с Магомедрасулом шел на серии из пяти побед. В ноябре 2016 года Макашвили сенсационно победил Расула Мирзаева единогласным решением судей и нанес ему первое поражение в карьере.

Бой Хасбулаева и американца был очень близким, но россиянин больше сделал для победы и выиграл по очкам. Эта победа для Магомедрасула стала 32-й в профессиональной карьере при восьми поражениях.

4 место. Артем Фролов

На этом же турнире состоялся поединок в среднем весе между экс-чемпионом лиги М-1 Артемом Фроловым и бразильцем Бруно Сантосом. Российский боец не спал всю ночь перед схваткой, так как у него родился ребенок. Бой не продлился и трех минут — Фролов в первом раунде ярко нокаутировал соперника и вернулся в титульную гонку.

Эта победа стала для него первой в организации ACA. Ранее в дебютном поединке он проиграл единогласным решением судей соотечественнику Магомеду Исмаилову.

На данный момент на счету Артема 13 побед и два поражения.

3 место. Валентин Молдавский

На турнире Bellator 239, который состоялся 22 февраля в Тэкервилле (США), россиянин встречался с американцем Джеви Аяйлой, который в декабре 2018 года победил техническим нокаутом во втором раунде бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнка Мира.

Аяла стал известен российской публике после яркой победы нокаутом за 16 секунд над Сергеем Харитоновым в 2016 году. Однако, фаворитом в схватке против Молдавского он не был. Россиянин до боя с Джеви имел в своем активе три победы в Bellator и являлся одним из фаворитов на титульный поединок.

Бой в итоге продлился все три раунда, каждый из которых с большим преимуществом выиграл Валентин. Судьи высоко оценили старания Молдавского — 30:24 (дважды), 30:25.

2 место. Мухумат Вахаев

На турнире ACA 104 в главном бою вечера Евгений Гончаров защищал пояс чемпиона в тяжелом весе против экс-обладателя титула лиги ACB Мухумата Вахаева.

На протяжении трех раундов Гончаров имел преимущество и нанес много акцентированных ударов по голове и корпусу претендента, но Вахаев смог вытерпеть этот натиск. Во второй половине третьей пятиминутки Мухумату удалось провести удушающий прием и чемпион сдался.

Таким образом, Вахаев стал новым обладателем пояса и одержал седьмую победу кряду.

Поединок Гончаров - Вахаев желательно смотреть полностью. Это было крутое побоище.

1 место. Зубайра Тухугов

23 февраля в Окленде (Новая Зеландия) прошло бойцовское шоу UFC Fight Night 168. В мейнкарде турнира выступил российский полулегковес Зубайра Тухугов.

Зубайра не выигрывал в сильнейшей лиге мира с декабря 2015 года, когда раздельным решением судей одолел Филлипе Новера. Потом последовала поражение от Ренато Карнейро и дисквалификация за нарушение антидопинговых правил. Следом ему впаяли еще одно наказание за потасовку после поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. В сентябре прошлого года Тухугов вернулся в октагон, но не смог победить дебютанта из Великобритании Лероне Мерфи — бой завершился вничью.

На турнире в Окленде соперником россиянина стал американец Кевин Агилар. И если бы Зубайра проиграл, то, вполне вероятно, у боссов UFC стал вопрос об увольнении спортсмена. Но Тухугов сделал все, как надо. Уже в первом раунде он одержал победу техническим нокаутом.

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🔥 Досрочная победа @ZubairaTukhugov. Этот парень вышел побеждать! #UFCAuckland

Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

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Тухугов уничтожил американца, Молдавский побил обидчика Харитонова. Как россияне дрались в феврале Зубайра Тухугов и Валентин Молдавский побили американцев, а Мухумат Вахаев отобрал титул ACA в тяжелом весе у Евгения Гончарова. «Советский спорт» рассказывает, как в феврале проявили себя российские бойцы ММА. 01.03.2020 20:04 ММА Ващенко Сергей
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