Тухугов уничтожил американца, Молдавский побил обидчика Харитонова. Как россияне дрались в феврале

33-летний боец из клуба «Ахмат» одержал очень важную победу на турнире ACA 104, который прошел 21 февраля в Карснодаре и теперь является главным претендентом на пояс организации в полулегком весе. Его соперником был 31-летний американец грузинского происхождения Леван Макашвили, который до боя с Магомедрасулом шел на серии из пяти побед. В ноябре 2016 года Макашвили сенсационно победил Расула Мирзаева единогласным решением судей и нанес ему первое поражение в карьере.
Бой Хасбулаева и американца был очень близким, но россиянин больше сделал для победы и выиграл по очкам. Эта победа для Магомедрасула стала 32-й в профессиональной карьере при восьми поражениях.
На этом же турнире состоялся поединок в среднем весе между экс-чемпионом лиги М-1 Артемом Фроловым и бразильцем Бруно Сантосом. Российский боец не спал всю ночь перед схваткой, так как у него родился ребенок. Бой не продлился и трех минут — Фролов в первом раунде ярко нокаутировал соперника и вернулся в титульную гонку.
Эта победа стала для него первой в организации ACA. Ранее в дебютном поединке он проиграл единогласным решением судей соотечественнику Магомеду Исмаилову.
На данный момент на счету Артема 13 побед и два поражения.
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Когда стал батей понял о чем говорят другие родители. Желаю всем это прочувствовать ❤️ #artemfrolov
Публикация от Артём Фролов/Artem Frolov (@artem_fr)
На турнире Bellator 239, который состоялся 22 февраля в Тэкервилле (США), россиянин встречался с американцем Джеви Аяйлой, который в декабре 2018 года победил техническим нокаутом во втором раунде бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнка Мира.
Аяла стал известен российской публике после яркой победы нокаутом за 16 секунд над Сергеем Харитоновым в 2016 году. Однако, фаворитом в схватке против Молдавского он не был. Россиянин до боя с Джеви имел в своем активе три победы в Bellator и являлся одним из фаворитов на титульный поединок.
Бой в итоге продлился все три раунда, каждый из которых с большим преимуществом выиграл Валентин. Судьи высоко оценили старания Молдавского — 30:24 (дважды), 30:25.
На турнире ACA 104 в главном бою вечера Евгений Гончаров защищал пояс чемпиона в тяжелом весе против экс-обладателя титула лиги ACB Мухумата Вахаева.
На протяжении трех раундов Гончаров имел преимущество и нанес много акцентированных ударов по голове и корпусу претендента, но Вахаев смог вытерпеть этот натиск. Во второй половине третьей пятиминутки Мухумату удалось провести удушающий прием и чемпион сдался.
Таким образом, Вахаев стал новым обладателем пояса и одержал седьмую победу кряду.
Поединок Гончаров - Вахаев желательно смотреть полностью. Это было крутое побоище.
23 февраля в Окленде (Новая Зеландия) прошло бойцовское шоу UFC Fight Night 168. В мейнкарде турнира выступил российский полулегковес Зубайра Тухугов.
Зубайра не выигрывал в сильнейшей лиге мира с декабря 2015 года, когда раздельным решением судей одолел Филлипе Новера. Потом последовала поражение от Ренато Карнейро и дисквалификация за нарушение антидопинговых правил. Следом ему впаяли еще одно наказание за потасовку после поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. В сентябре прошлого года Тухугов вернулся в октагон, но не смог победить дебютанта из Великобритании Лероне Мерфи — бой завершился вничью.
На турнире в Окленде соперником россиянина стал американец Кевин Агилар. И если бы Зубайра проиграл, то, вполне вероятно, у боссов UFC стал вопрос об увольнении спортсмена. Но Тухугов сделал все, как надо. Уже в первом раунде он одержал победу техническим нокаутом.
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🔥 Досрочная победа @ZubairaTukhugov. Этот парень вышел побеждать! #UFCAuckland
Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)