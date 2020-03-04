Кровавый ММАрт. Ожидается много ярких нокаутов и жарких битв

Джоанна Еджейчик ответит за шутку о коронавирусе, Исраэль Адесанья подерется с Йоэлем Ромеро, а Фрэнсис Нганноу и Жаирзинью Розенстрайк устроят настоящую мясорубку в октагоне. «Советский спорт» составил для вас список из 13 поединков в марте, которые обязательно нужно посмотреть.

ACA 105

6 марта

Алматы, Казахстан

Арман Оспанов (Казахстан, 9-3) - Расул Мирзаев (Россия, 18-2)

Один из самых популярных бойцов Казахстана сейчас переживает не лучше спортивные моменты. В последних четырех поединках он потерпел три поражения. И побеждать россиянина на домашнем турнире он должен, если хочет в будущем попасть в UFC.

Как стало известно в конце марта, сильнейшая лига мира собирается летом нынешнего года провести турнир в Казахстане и уже сейчас началось подписание бойцов, чтобы ими забить факткард. Скорее всего, Оспанов в данный момент не рассматривается матчмейкерами американской лиги, так как последние результаты являются неудовлетворительными. Но, если Арман хочет подраться в UFC в следующем году, то заявить о себе он должен именно поединком против Расула Мирзаева. Все-таки, «Черный тигр» является какой-никакой, а величиной в мире смешанных единоборств.

Россиянин, в свою очередь, конечно в UFC уже не попадет по понятным причинам. Некогда лучший полулегковес России сейчас явно не в лучших кондициях. В ноябре 2016 года он потерпел первое поражение в карьере в поединке против Левана Макашвили, а после этого не смог вернуться на прежний уровень. Расул закрылся от прессы и болельщиков, редко дает интервью, проводит бои крайне редко. Последний раз он выступал на турнире ACA 99 в сентябре прошлого года, где был нокаутирован Шамилем Шахбулатовым в первом раунде.

Шамиль Шахбулатов (Россия, 11-2) - Дейви Даниэль Оливейра де Алмейда (Бразилия, 26-6-1)

Бой за титул ACA в легчайшем весе

Рустам Керимов освободил пояс в легчайшем весе и сейчас пробует подписать контракт с UFC. Лига ACA санкционировала поединок за вакантный пояс между Шамилем Шахбулатовым и Дейви де Алмейдой.

Россиянин идет на серии из двух побед над Дилено Лопесом и Расулом Мирзаевым. Любопытно, что Шахбулатов до сих пор не бросил основную работу и по-прежнему работает охранником. Но, по его словам, это никак не мешает ему готовиться к важным противостояниям.

Его соперник из Бразилии не проигрывает с 2015 года, имея на данный момент победную серию из шести поединков. В лиге ACA он провел две схватки в прошлом году, победив Адлана Батаева и Махарбека Каргинова.

UFC 248

8 марта

Лас-Вегас, США

Родолфо Виейра (Бразилия, 6-0) - Сапарбек Сафаров (Россия, 9-2)

Россиянин начал свой путь в UFC в 2016 году с двух поражений и находился на стадии увольнения. Но ему дали шанс в марте прошлого года в бою против Николае Негумерину, которым Сапарбек воспользовался. Сафаров победил единогласным решением судей, но не показал яркого поединка, тем самым немного расстроив руководителей UFC. Тем не менее, россиянину дали еще один бой. Если проиграет, то, видимо, попрощается с американским промоушеном.

Его соперник из Бразилии пробился в UFC через бои в российской лиге ACB (ныне - ACA), где зарекомендовал себя универсальным солдатом. Родолфо Виейра одержал три победы (две сабмишенами, один — нокаутом).

Дебют в UFC случился в августе 2019 года, где Родолфо во втором раунде заставил сдаться Оскара Пичоту. В активе 30-летнего южноамериканца шесть побед и ни одного поражения. Он будет фаворитом в противостоянии с Сафаровым.

Вейли Жанг (Китай, 20-1) - Джоанна Еджейчик (Польша, 16-3)

Бой за титул чемпионки UFC в минимальном весе

Вейли Жанг — первый боец из Китая, который смог выиграть титул в UFC. Это случилось в августе прошлого года на турнире UFC Fight Night 157. Китаянка за 42 секунды победила техническим нокаутом бразильянку Джессику Андраде и отобрала у нее пояс. Жанг потребовалось всего четыре поединка в сильнейшем промоушене, чтобы стать лучшей. Феноменальный успех. Любопытно, что единственное поражение в карьере она потерпела в дебютной схватке в 2013 году. Тогда она по очкам уступила Менг Бо на турнире в Китае. Вейли хороша как в стойке (10 нокаутов), так и в партере (7 сабмишенов). Поэтому претендентке из Польши будет очень непросто отобрать у нее титул.

Джоанна Еджейчик должна благодарить президента UFC Дану Уайта, что дал ей шанс сразиться вновь за пояс. В последних пяти поединках экс-чемпионка организации одержала всего две победы, которые нельзя назвать убедительными.

К этому бою прикован очень большой интерес со стороны фанатов и экспертов. Полтора месяца назад Еджейчик неудачно пошутила над своей соперницей. В Инстаграме она запостила картинку, где стоит в противогазе, высмеивая катастрофическую ситуацию с коронавирусом в Китае. Позже она удалила эту картинку, извинившись перед теми, кого обидела. Но Жанг готова просто растерзать Джоанну за эту глупость.

Исраэль Адесанья (Нигерия, 18-0) - Йоэль Ромеро (Куба, 13-4)

Бой за титул чемпиона UFC в среднем весе



Нигериец становится одной из ключевых фигур в ростере организации. Этот парень классно дерется и за словом в карман не полезет. В октябре прошлого года он стал полноценным чемпионом в среднем весе, нокаутировав Роберта Уиттакера во втором раунде. На бой с Адесаньей выстроилась огромная очередь из желающих, но чемпион пытается руководить ситуацией. И у него получается. Он захотел драться с Йоэлем Ромеро — и UFC сделал этот поединок.

И это уже никого не удивляет. В американском промоушене больше переживают о денежных сборах, нежели о спортивной составляющей. Еще одно тому подтверждение — анонсированный поединок между Генри Сехудо и Жозе Алдо.

Ромеро явно не заслуживает боя за пояс чемпиона. В последних четырех поединках он потерпел три поражения от Роберта Уиттакера (дважды) и Пауло Энрике Косты. Но его обожают фанаты, хвалят эксперты. Короче говоря, этот поединок сделан для фан-базы и от большого желания Адесаньи. Но битва получится сногшибательной, так как оба бойца — настоящие звери в октагоне.

Bellator 241

14 марта

Анкасвилл, США

Анатолий Токов (Россия, 29-2) - Фабио Агиар (Бразилия, 17-1)

Бывший чемпион ACB в среднем весе Анатолий Токов провел в Bellator пять поединков и во всех одержал победы. В США он на хорошем счету и является одним из главных (если не главным) фаворитом на бой за чемпионский титул. Но руководители Bellator равняются на UFC и забывают, что ММА — это в первую очередь спорт. Токов получил соперника, который раньше никогда не дрался в организации.

Фабио Агиар, конечно, крепкий бразилец. Идет на серии из девяти побед. Но на бой с Токовым он наработал. Тем не менее, случилось то, что случилось. Анатолию придется в очередной раз доказывать, что он достоин биться за пояс чемпиона. И если одержит шестую победу, то матчмейкерам Bellator будет уже стыдно не обращать на него внимание.

UFC Fight Night 170

14 марта

Бразилиа, Бразилия

Элизеу Залески дос Сантос (Бразилия, 21-6) - Алексей Кунченко (Россия, 20-1)

Бывшего чемпиона М-1 в полусреднем весе Алексея Кунченко часто критикуют в UFC за его скучный стиль ведения боя. Россиянин провел в сильнейшей лиге уже три поединка, в которых одержал две победы. В августе прошлого года на турнире UFC Fight Night 156 он потерпел первое поражение в карьере, проиграв бразильцу Гилберту Бернсу единогласным решением судей. Алексей считает, что эта неудача сделает его лишь сильнее, он наконец-то избавился от нуля в графе «поражения». По его словам, статус непобедимого бойца сильно давил на него морально.

На турнире в Бразилии он подерется с местным спортсменом Элизеу дос Сантосом, который свой предыдущий поединок также проиграл. Если Кунченко вновь не сможет победить, то в UFC могут задуматься о том, чтобы расторгнуть с ним контракт.

Джонни Уокер (Бразилия, 17-4) - Никита Крылов (Россия, 26-7)

После того, как Никита Крылов стал чемпионом Fight Nights в полутяжелом весе и вернулся в UFC, дела у него не заладились. В трех поединках он смог победить лишь раз. В сентябре 2019 года он уступил раздельным решением возрастному бразильцу Гловеру Тейшере и заметно упал в рейтинге организации. Чтобы вернуть былые позиции ему необходимо выигрывать Джонни Уокера — восходящую звезду бразильских ММА.

Уокер, кстати, в своем последнем поединке облажался по полной. К бою на турнире UFC 244 против Кори Андерсона он готовился в России под руководством Горы Азизяна. Тренировочный лагерь прошел таким странным образом, что в схватке перспективный бразилец был нокаутирован всего за две минуты, при этом Уокер не нанес ни одного удара. И это удивительно, так как он является ярким нокаутером — из 17 побед уложил спать 14 своих соперников. Если он не сделал выводов, то Крылов с легкостью его побьет.

Кевин Ли (США, 18-5) - Чарльз Оливейра (Бразилия, 28-8)

В главном поединке турнира американец Кевин Ли сразится с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Ли неоднократно говорил, что готов провести схватку с россиянином Исламом Махачевым. Казалось, что их бой состоится, но американец скоротечно поменял мнение и согласился на бой с бразильцем.

И, скорее всего, он об этом пожалеет. Американцам всегда сложно драться в Бразилии с местными бойцами. Здесь сумасшедшая поддержка трибун и некоторое влияние судей на исход схваток.

Оливейра идет на серии из шести побед. Если он выиграет у Ли, то заметно повысит свои шансы на титульный поединок в легком весе.

UFC Fight Night 171

21 марта

Лондон, Англия

Тайрон Вудли (США, 19-4-1) - Леон Эдвардс (Англия, 18-3)

Американец Тайрон Вудли в марте прошлого года потерял титул чемпиона в среднем весе, проиграв нигерийцу Камару Усману единогласным решением судей. Сейчас он намерен растоптать Леона Эдвардса и вернуться в погоню за поясом.

Но легко в Англии ему точно не будет. Соперник младше на девять лет и имеет в своем активе победную серию из восьми поединков. В последней схватке он деклассировал экс-чемпиона в легком весе бразильца Рафаэля дос Аньоса. А до этого Эдвардс бил таких крепких парней, как Альберт Туменов, Дональд Серроне и Гуннар Нельсон. Что-то подсказывает, что в этой схватке определится следующий претендент на бой против Усмана и им будет не Тайрон Вудли.

ACA 106

24 марта

Санкт-Петербург, Россия

Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия, 17-2) - Хакран Диас (Бразилия, 25-6)

Бой за титул ACA в легком весе

С марта 2012 года по сентябрь 2018 года Абдулвахабов не знал горечи поражений. Он был чемпионом лиги ACB (ныне — ACA) и громил всех оппонентов. С Али Баговым он встречался три раза. Если в первых двух поединках он одерживал уверенные победы, то в третьем проиграл по очкам и потерял пояс.

После этой неудачи Абдул-Азиз провел два поединка, победив Брайана Фостера и Иманали Гамзатханова. По всей видимости, он должен был вновь подраться с Баговым, но Али решил освободить титул и перейти в полусредний вес.

Таким образом, Абдулвахабов сразится за вакантный трофей против бразильца Хакрана Диаса, который в ACA выиграл два боя. До этого он выступал в UFC (3 победы — 5 поражений).

UFC On ESPN 8

28 марта

Огайо, США

Эрик Спайсли (США, 12-5) - Роман Копылов (Россия, 8-1)

Российский боец подписал контракт с UFC в 2019 году, будучи непобежденным чемпионом лиги Fight Nights в среднем весе. Но дебют в американском промоушене получился не таким, каким его хотели видеть фанаты и сам Роман. Бой против Карла Роберсона складывался неплохо до третьего раунда. За минуту до конца схватки Копылов уступил сабмишеном.

На этот раз он готов намного лучше. Он изнутри увидел, что такое UFC и понял, над чем нужно прибавлять.

Его соперник Эрик Спайсли свой последний бой проиграл в прошлом году Дерону Уинну. Всего же в UFC он провел семь поединков, в которых одержал две победы. Отличный вариант для Копылова, чтобы показать все, на что он способен.

Фрэнсис Нганноу (Франция, 14-3) - Жаирзинью Розенстрайк (Суринам, 10-0)

После двух поражений от Стипе Миочича и Деррика Льюиса французский боец камерунского происхождения набирает обороты. Он просто не оставил шансов Кертису Блейдсу, Кейну Веласкесу и Джуниору дос Сантосу — все эти топовые бойцы были нокаутированы Нганноу в первых раундах. Сейчас Фрэнсис — настоящая машина и угроза для чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича.

На турнире в Огайо его соперником станет открытие прошлого года — суринамец Жаирзинью Розенстрайк. Этот огромный парень в декабре нокаутировал Алистара Оверима за четыре секунды до финальной сирены. Последний удар в голову был такой силы, что порвал губу легендарному голландскому спортсмену. До этого Розенстрайк в UFC вырубил Джуниора Албини, Аллена Кроудера и Андрея Орловского.

Фанаты ММА вправе ждать жесткого нокаута в этом противостоянии, ведь в «клетке» встретятся очень мощные бойцы.