Блейдс уверенно бил Олейника и Абдурахимова. Теперь с ним подерется лучший российский тяжеловес

И это логичное решение промоушена. Оба бойца еще не получили соперников и находятся в топ-10 лучших тяжей UFC. Эта схватка более выгодна Волкову, так как он находится на седьмом месте, а американец — на третьем.

Несколько слов о Кертисе Блейдсе

29-летний американец за свою карьеру в ММА провел 16 поединков, в которых одержал 13 побед при двух поражениях. Еще одна схватка с его участием носит статус несостоявшейся (бой против Адама Мистеда).

В UFC спортсмен по прозвищу Бритва выступает с 2016 года и за это время одержал много ярких и важных побед. Так, в 2017 году он победил Алексея Олейника техническим нокаутом в в третьем раунде, а в прошлом году убрал со своего пути Шамиля Абдурахимова, нокаутировав его во второй пятиминутке. Помимо этого, в активе Блейдса есть победы над такими топовыми бойцами, как Марк Хант, Алистар Оверим и Джуниор дос Сантос.

Чем опасен Кертис Блейдс

Американец является базовым борцом. Этим видом спорта он начал заниматься еще в детстве. Но удивительно то, что в ММА он ни разу не побеждал болевыми или удушающими приемами. Да, он из боя в бой показывает крутой уровень борьбы, но навыки можно назвать не профессиональными, а любительскими.

Он грамотно переводит соперников в партер, может неплохо контролировать оппонента у сетки, но каких-то техничных действий от него не дождешься. Обычно, когда поединок переходит в партер, то Блейдс просто разбивает соперника мощными руками и побеждает техническими нокаутами. На его счету десять таких побед. Еще три раза он выигрывал по очкам.

Блейдс очень опасен в стойке. Ногами он работает мало, зато арсенал ударов руками богат.

В чем шанс Волкова?

Лучше российскому бойцу не лезть в борьбу, иначе есть большой шанс проиграть техническим нокаутом. Блейдс в этом большой мастер. Преимущество Александра в росте и в работе ногами. Волкову необходимо держать американца на дальней дистанции и разбивать Кертиса ударами. Шансов на то, что Саша сможет победить досрочно, малы, но выиграть по очкам — это он сможет.

Личное дело

Кертис Бледс

Родился 18 февраля 1991 года в Нейпервилле (США). В данный момент проживает в Чикаго. Рост — 193 см, вес — 120 кг. Размах рук — 203 см. Базовый стиль — борьба, бокс. Выступает в ММА с 2014 года. Провел 16 поединков, в которых одержал 13 побед (десять — техническими нокаутами).