Токов, Кунченко и Крылов подерутся с бразильцами. За кого болеть на этой неделе в ММА

Bellator 241

Анкасвилл, США

14 марта

В одном из главных поединков турнира выступит экс-чемпион лиги ACB в среднем весе Анатолий Токов — один из претендентов на пояс чемпиона в американском промоушене.

Ученик Федора Емельяненко провел в Bellator пять поединков и во всех одержал победы, в том числе и над бывшим обладателем титула Александром Шлеменко.

Предполагалось, что Токов в скором времени получит чемпионский бой, но руководители лиги решили с этим повременить. Мало того, в Анкасвилле Анатолию дали не самого известного соперника. Бразилец Фабио Агиар является крепким оппонентом, но всю свою карьеру он провел в бразильских промоушенах. Бой против россиянина станет для него дебютным в Bellator.

За свою карьеру Агиар провел 18 поединков, в которых одержал 17 побед и проиграл всего раз. Это случилось в июне 2016 года на турнире IFC. Тогда Агиар был нокаутирован во втором раунде соотечественником Бруно Силвой, тем самым, который в последствии побеждал Александра Шлеменко и Артема Фролова, а затем попался на допинге в UFC.

Агиар — мастер бразильского джиу-джитсу и отличный ударник. Чаще всего в своей карьере он побеждал нокаутами — девять раз (53% от количества всех его побед).

Несомненно, это достойный соперник для Токова, но, конечно, хотелось бы видеть более именитого оппонента для россиянина. Впрочем, если Анатолий одержит шестую победу кряду в промоушене, то руководству лиги будет некуда деваться: придется организовывать ему титульный поединок.

Также на Bellator 241 выступит и младший брат Анатолия — Владимир. Его соперником станет возрастной американец Маркус Сурин.

Братья Владимир и Анатолий Токовы

Владимир Токов (Россия, 5-0) — Маркус Сурин (США, 6-2)

Анатолий Токов (Россия, 29-2) — Фабио Агиар (Бразилия, 17-1)

Другие поединки турнира

Мэтт Митрион (США, 13-7) — Ронни Маркес (Бразилия, 19-4)

Пол Дэйли (Англия, 42-17-2) — Сабах Хомаси (США, 13-8)

Даниэль Вайхель (Германия, 40-11) — Эммануэль Санчес (США, 19-4). Четвертьфинал Гран-при в полулегком весе

Патрисио Фрейре (Бразилия, 30-4) — Педро Карвалью (Португалия, 11-3). Четвертьфинал Гран-при в полулегком весе

UFC Fight Night 170

Бразилиа, Бразилия

15 марта

Никита Крылов подерется на турнире против местного спортсмена, одного из самых перспективных бойцов Южной Америки Джонни Уокера.

Россиянин после возвращения в UFC выступает не очень уверенно. Он провел три поединка и одержал лишь одну победу. Последний раз он выступал в сентябре прошлого года в рамках шоу UFC Fight Night 158, где проиграл Гловеру Тейшейре единогласным решением судей. Сейчас Крылов находится на 14-м месте в рейтинге лучших полутяжеловесов организации, Уокер — на 12-м. Если Никита потерпит поражение, то он, совершенно точно, вылетит из топ-15.

Джонни Уокер — очень яркий нокаутер. 82% побед он одержал именно таким методом и является очень опасным на средней и дальней дистанциях. Но с борьбой у него имеются определенные проблемы. Именно поэтому перед боем против Кори Андерсона он приезжал в Россию, чтобы подтянуть навыки партера. Но это ему не помогло, а даже навредило. Бразилец проиграл Андерсону техническим нокаутом в первом раунде и не нанес ни одного удара.

И Крылову стоит обратить на это внимание: если он поймет, что в стойке не получается, то необходимо будет включать борьбу.

В рамках турнира выступит еще один россиянин — Алексей Кунченко. Он перешел в UFC в 2018 году в статусе непобежденного чемпиона лиги М-1. Первые два боя в сильнейшем промоушене Кунченко выиграл у Тиаго Алвеса и Юшина Оками. А вот в августе прошлого года на шоу UFC Fight Night 156 он единогласным решением судей уступил Гилберту Бернсу.

Руководство UFC не очень довольно тем, какие поединки показывает Алексей. Они кажутся им скучными и неинтересными. Поэтому, Кунченко нужно не только победить оппонента из Бразилии Элизеу дос Сантоса, но и сделать это как можно ярче. Если же он проиграет, то, возможно, будет уволен из промоушена.

Джонни Уокер (Бразилия, 17-4) — Никита Крылов (Россия, 26-7)

Элизеу Залески дос Сантос (Бразилия, 21-6) — Алексей Кунченко (Россия, 20-1)

Другие поединки турнира