Токов, Кунченко и Крылов подерутся с бразильцами. За кого болеть на этой неделе в ММА - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
12 марта 2020 12:00ММАВащенко Сергей

Токов, Кунченко и Крылов подерутся с бразильцами. За кого болеть на этой неделе в ММА

В эти выходные в Анкасвилле и Бразилиа пройдут турниры Bellator 241 и UFC Fight Night 170. На этих шоу выступят братья Токовы, Алексей Кунченко и Никита Крылов.

Bellator 241
Анкасвилл, США
14 марта

В одном из главных поединков турнира выступит экс-чемпион лиги ACB в среднем весе Анатолий Токов — один из претендентов на пояс чемпиона в американском промоушене.

Ученик Федора Емельяненко провел в Bellator пять поединков и во всех одержал победы, в том числе и над бывшим обладателем титула Александром Шлеменко.

Предполагалось, что Токов в скором времени получит чемпионский бой, но руководители лиги решили с этим повременить. Мало того, в Анкасвилле Анатолию дали не самого известного соперника. Бразилец Фабио Агиар является крепким оппонентом, но всю свою карьеру он провел в бразильских промоушенах. Бой против россиянина станет для него дебютным в Bellator.

За свою карьеру Агиар провел 18 поединков, в которых одержал 17 побед и проиграл всего раз. Это случилось в июне 2016 года на турнире IFC. Тогда Агиар был нокаутирован во втором раунде соотечественником Бруно Силвой, тем самым, который в последствии побеждал Александра Шлеменко и Артема Фролова, а затем попался на допинге в UFC.

Агиар — мастер бразильского джиу-джитсу и отличный ударник. Чаще всего в своей карьере он побеждал нокаутами — девять раз (53% от количества всех его побед).

Несомненно, это достойный соперник для Токова, но, конечно, хотелось бы видеть более именитого оппонента для россиянина. Впрочем, если Анатолий одержит шестую победу кряду в промоушене, то руководству лиги будет некуда деваться: придется организовывать ему титульный поединок.

Также на Bellator 241 выступит и младший брат Анатолия — Владимир. Его соперником станет возрастной американец Маркус Сурин.

1Братья Владимир и Анатолий Токовы

Владимир Токов (Россия, 5-0) — Маркус Сурин (США, 6-2)
Анатолий Токов (Россия, 29-2) — Фабио Агиар (Бразилия, 17-1)

Другие поединки турнира

Мэтт Митрион (США, 13-7) — Ронни Маркес (Бразилия, 19-4)
Пол Дэйли (Англия, 42-17-2) — Сабах Хомаси (США, 13-8)
Даниэль Вайхель (Германия, 40-11) — Эммануэль Санчес (США, 19-4). Четвертьфинал Гран-при в полулегком весе
Патрисио Фрейре (Бразилия, 30-4) — Педро Карвалью (Португалия, 11-3). Четвертьфинал Гран-при в полулегком весе

UFC Fight Night 170
Бразилиа, Бразилия
15 марта

Никита Крылов подерется на турнире против местного спортсмена, одного из самых перспективных бойцов Южной Америки Джонни Уокера.

Россиянин после возвращения в UFC выступает не очень уверенно. Он провел три поединка и одержал лишь одну победу. Последний раз он выступал в сентябре прошлого года в рамках шоу UFC Fight Night 158, где проиграл Гловеру Тейшейре единогласным решением судей. Сейчас Крылов находится на 14-м месте в рейтинге лучших полутяжеловесов организации, Уокер — на 12-м. Если Никита потерпит поражение, то он, совершенно точно, вылетит из топ-15.

Джонни Уокер — очень яркий нокаутер. 82% побед он одержал именно таким методом и является очень опасным на средней и дальней дистанциях. Но с борьбой у него имеются определенные проблемы. Именно поэтому перед боем против Кори Андерсона он приезжал в Россию, чтобы подтянуть навыки партера. Но это ему не помогло, а даже навредило. Бразилец проиграл Андерсону техническим нокаутом в первом раунде и не нанес ни одного удара.

И Крылову стоит обратить на это внимание: если он поймет, что в стойке не получается, то необходимо будет включать борьбу.

2

В рамках турнира выступит еще один россиянин — Алексей Кунченко. Он перешел в UFC в 2018 году в статусе непобежденного чемпиона лиги М-1. Первые два боя в сильнейшем промоушене Кунченко выиграл у Тиаго Алвеса и Юшина Оками. А вот в августе прошлого года на шоу UFC Fight Night 156 он единогласным решением судей уступил Гилберту Бернсу.

Руководство UFC не очень довольно тем, какие поединки показывает Алексей. Они кажутся им скучными и неинтересными. Поэтому, Кунченко нужно не только победить оппонента из Бразилии Элизеу дос Сантоса, но и сделать это как можно ярче. Если же он проиграет, то, возможно, будет уволен из промоушена.

3

Джонни Уокер (Бразилия, 17-4) — Никита Крылов (Россия, 26-7)
Элизеу Залески дос Сантос (Бразилия, 21-6) — Алексей Кунченко (Россия, 20-1)

Другие поединки турнира

Франциско Триналдо (Бразилия, 24-7) — Джон Макдесси (Канада, 17-6)
Ренато Карнейро (Бразилия, 13-3-1) — Дамир Хаджович (Босния и Герцеговина, 13-5)
Демиан Майя (Бразилия, 28-9) — Гилберт Бернс (Бразилия, 17-3)
Кевин Ли (США, 18-5) — Шарлес Оливейра (Бразилия, 28-8)

«Семь сорок» для Лю. Валиева захватила лидерство на юниорском ЧМ На чемпионате мира среди юниоров в Таллине женскую короткую программу уверенно выиграла россиянка Камила Валиева. Алиса Лю из США идет только четвертой. 06.03.2020 19:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Евгения Медведева – об отмене чемпионата мира: Решение правильное, хоть и печальное ISU: Чемпионат мира по фигурному катанию может состояться не раньше октября Правительство Квебека запретило проведение чемпионата мира по фигурному катанию
Волшебник улетел. Вернется ли? «Автомобилист» сошел с дистанции «Автомобилист» проиграл «Сибири» пятый матч серии (1:2) и закончил сезон (счет в серии 1-4). На повестке дня главный вопрос: продолжит ли карьеру 41-летний Павел Дацюк? 10.03.2020 19:45 Хоккей Домрачев Владислав
Каток, где закончилось детство Медведевой. В Таллине стартует юниорский ЧМ В среду в Эстонии начинается первенство планеты среди юниоров. Российские фигуристы претендуют на золото во всех четырех видах программы. 04.03.2020 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Что, где, когда. Гид по турниру UFC 248, где Адесанья подерется с Ромеро, а Чжан — с Еджейчик 8 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 248. «Советский спорт» сделал для вас небольшой гид по бойцовскому шоу. 07.03.2020 13:00 ММА Ващенко Сергей
Валиева или Лю? Второй раунд драки за олимпийское золото-2022 Сегодня на юниорском ЧМ в Таллине в борьбу вступают одиночницы. Второй раунд противостояния Камилы Валиевой и Алисы Лю, где на кону – титул олимпийской чемпионки! 06.03.2020 11:30 Фигурное катание Тигай Лев
Шамиль Газизов: Если рубль рухнет, в РПЛ можно установить фиксированный курс Генеральный директор «Уфы» рассказал о возможных последствиях падения курса рубля для клуба. 11.03.2020 13:00 Футбол Григорьевская Юлия
Мужик! И чемпион. Андрей Мозалев – лучший юниор мира На ЧМ среди юниоров в Таллине разыгран второй комплект наград. Золото опять у России: его завоевал Андрей Мозалев. Петр Гуменник – на третьем месте. 06.03.2020 23:45 Фигурное катание Тигай Лев
Пандемия парализует спорт. Как коронавирус изменил нашу жизнь «Советский спорт» собрал все важные спортивные события, на проведение которых повлияла болезнь. 12.03.2020 09:45 Футбол
Невероятно: в Канаде перевелись голеадоры В топ-8 лучших снайперов НХЛ нет канадцев. 11.03.2020 18:30 Хоккей Славин Виталий
Новости
13:28 Футбол «Урал» приостановил продажу билетов и абонементов на ближайшие домашние матчи
13:16 ММА Вячеслав Василевский: У Исмаилова больше шансов на победу, чем у Емельяненко
13:04 Хоккей Шестой матч серии «Спартак» – «Динамо» плей-офф КХЛ пройдет без зрителей
12:52 Баскетбол Евролига и Еврокубок могут быть приостановлены из-за коронавируса
12:35 Формула-1 Петиция об отмене Гран-при Австралии собрала более 11 тысяч подписей
12:27 Футбол Песьяков рассказал, как отразил пенальти Чалова
12:16 Футбол Сергей Семак: За исключением Шатова и Мамманы, все готовы к матчу с «Уралом»
12:08 Футбол Бранислав Иванович: «Зенит» ожидает тяжелая игра против «Урала»
11:59 Футбол Сергей Семак: Футбол без болельщиков - совсем другое дело
11:48 Хоккей НХЛ может вслед за НБА приостановить регулярный чемпионат
11:34 Футбол «Интер» отменил тренировки после обнаружения у защитника «Ювентуса» Ругани коронавируса
11:18 Лыжный спорт Этап Кубка мира в США отменен из-за коронавируса
11:10 Хоккей Мозякин не завершит карьеру и продолжит играть за «Металлург» (фото)
10:59 Формула-1 Льюис Хэмилтон: Я удивлен тем, что мы приехали на этот этап в Австралию
10:30 Хоккей Домашние матчи «Барыса» с «Сибирью» в плей-офф КХЛ пройдут без зрителей
10:19 ММА Дана Уайт намекнул, что поединок Нурмагомедов - Фергюсон может не состояться
09:36 Футбол Источник: Матчи чемпионата Англии будут проводиться без зрителей из-за коронавируса
08:51 Хоккей Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ
08:41 Футбол Ван Дейк - о вылете «Ливерпуля» из ЛЧ: К сожалению, такие вещи случаются
08:23 Футбол Люсьен Фавр: «Боруссии» не хватило нужного решения в финальной фазе атак, последней передачи
Идеальное оружие "Ухань-400": появление коронавируса было предсказано в 1981 году
Следком: водителя, сбившего пешеходов после гонки в Петрозаводске, ждет проверка
В Татарстане создадут комиссию по сохранению родного языка — ее возглавит Ахметов
В Белгородской области пересчитают плату за отопление зимой 2020 года
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика