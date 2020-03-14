Кевин Ли: Много политики было в процессе организации боя с Махачевым и я выбрал Оливейру

Турнир UFC Fight Night 170 пройдет в Бразилии в ночь с 14 на 15 марта. Поединок Кевин Ли — Чарльз Оливейра возглавит бойцовское шоу, которое пройдет без зрителей из-за коронавируса.
О ВОЗВРАЩЕНИИ В ЛЕГКИЙ ВЕС
- Я делаю столько всего на тренировках, что мир даже не представляет, на что я способен. Я еще не стал тем бойцом, которым стану. Вы видели лишь некоторые моменты моего потенциала. Продолжаю развиваться и показывать то, над чем работаю на тренировках. Могу биться в стойке с лучшими ударниками, бороться с лучшими борцами. Я вновь выступаю в легком весе и чувствую, что это мой дом. Я бился с Грегором Гиллеспи — непобежденным парнем, в котором видели будущего чемпиона UFC. Я знал, что нужно сделать громкое заявление и вырубить его.
О ПОЕДИНКЕ ПРОТИВ ИСЛАМА МАХАЧЕВА, КОТОРЫЙ ТАК И НЕ СОСТОЯЛСЯ
- Много политики было в процессе организации этого боя. Я хотел подраться с Исламом. Он является серьезной угрозой в нашем дивизионе. Но мне предложили провести схватку против бразильца Чарльза Оливейры. Этот парень пережил взлеты и падения. Но сейчас он идет на серии из шести побед. В последних двух боях он просто вынес своих соперников и показал, что находится в расцвете сил. И я подумал, что поединок против Оливейры для меня интереснее, чем бой с Махачевым.
О БОЕ ПРОТИВ ЧАРЛЬЗА ОЛИВЕЙРЫ
- Этот парень развит во всех аспектах. У него рекорд по количеству побед болевыми приемами. И сейчас он демонстрирует крутую ударную технику. Я стремлюсь быть универсальным. Я хочу быть тем, кто умеет делать все в октагоне. Я уже побеждал обладателей черного пояса по джиу-джитсу, чемпионом мира по кикбоксингу и борцов мирового уровня. А Оливейра — это смесь всех этих стиль. И когда одолею его, то докажу, что являюсь всесторонне развитым.
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