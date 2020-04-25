UFC возвращается. За неделю промоушен проведет три турнира, в том числе бои Фергюсона и Олейника

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Турнир UFC 249 все-таки состоится в ближайшее время. Дата - 9 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США).

Конечно же, бойцовское шоу пройдет без зрителей и будет транслироваться на канале ESPN по платной системе PPV. В главном поединке за временный пояс в легком весе сразятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, а в соглавном событии шоу Генри Сехудо будет защищать пояс в легчайшем весе от посягательств Доминика Круза.

Но это еще не все хорошие новости. Президент UFC Дана Уайт объявил, что с 9 по 16 мая лига собирается провести целых три турнира. По словам главы прромоушена, губернатор штата Флорида и Атлетическая комиссия пояснят правила организации соревнований.

КТО БУДЕТ ДРАТЬСЯ?

В рамках шоу запланированы 12 боев. В предварительном карде самым интересным и интригующим видится противостояние двух гениальных 42-летних борцов: россиянина Алексея Олейника и бразильца Фабрисио Вердума.

Олейник после победы над Морисом Грином находится в хорошем расположении духа и считается фаворитом предстоящего боя. Вердум в представлении не нуждается. Он был первым бойцом, который смог победить Федора Емельяненко. После этого он выигрывал чемпионский пояс UFC и навсегда вошел в историю как один из сильнейших тяжеловесов ММА.

Последний раз бразилец дрался на турнире UFC Fight Night 127 в марте 2018 года. Тогда он проиграл нокаутом Александру Волкову в четвертом раунде. Затем Вердум был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Что же окажется сильнее: бразильское джиу-джитсу Вердума или борьба Удава?

Также фанатов ММА ждет возвращение в клетку Дональда Серроне после его ужасающего поражения от Конора Макгрегора. Его соперником будет Энтони Петтис.

В главном карде нокаутеры-тяжи француз Фрэнсис Нганноу и суринамец Жаирзиньо Розенстрайк поспорят за статус главного претендента на чемпионский бой, а обладатель титула в легчайшем дивизионе Генри Сехудо подерется с угасающей звездой Домиником Крузом.

Хедлайнерами турнира станут Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. В этом противостоянии Тони на бумаге выглядит явным фаворитом, но на самом деле его шансы на победу не выше, чем у Джастина. Гэтжи — настоящий танк, который идет напролом и не смотрит, кто стоит перед ним. Несмотря на то, что Джастин — базовый борец, он никогда не борется. И его безумно любят фанаты за бескомпромиссные рубки в октагоне. Фергюсону придется составить тактический план, чтобы перехитрить Гэтжи. Пойти с ним в размен ударами — значит сыграть в русскую рулетку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ufc (@ufc) 24 Апр 2020 в 1:10 PDT

ВСЕ БОИ ТУРНИРА

Предварительные бои

1. Райан Спэнн (США, 17-5) — Сэм Элви (США, 33-13)

2. Чарльз Роса (США, 12-3) — Брюс Митчелл (США, 12-0)

3. Висенте Луку (Бразилия, 17-7-1) — Нико Прайс (США, 14-3)

4. Роналдо Соуза (Бразилия, 26-8) — Юрайа Холл (США, 15-9)

5. Карла Эспарза (США, 15-6) — Мишель Уотерсон (США, 17-7)

6. Фабрисио Вердум (Бразилия, 23-8-1) — Алексей Олейник (Россия, 58-13-1)

7. Энтони Петтис (США, 22-10) — Дональд Серроне (США, 36-14)



Основные поединки

8. Грег Харди (США, 5-2) — Йорган Де Кастро (6-0)

9. Джереми Стивенс (США, 28-17) — Келвин Каттар (США, 20-4)

10. Фрэнсис Нганноу (Франция, 14-3) — Жаирзиньою Розенстрайк (Суринам, 10-0)

11. Генри Сехудо (США, 15-2) — Доминик Круз (США, 22-2). Бой за звание чемпиона в легчайшем весе

Главный бой

12. Тони Фергюсон (США, 25-3) — Джастин Гэтжи (США, 21-2). Бой за временный титул в легком весе