UFC возвращается. За неделю промоушен проведет три турнира, в том числе бои Фергюсона и Олейника - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 апреля 2020 09:31ММАВащенко Сергей

UFC возвращается. За неделю промоушен проведет три турнира, в том числе бои Фергюсона и Олейника

Американский промоушен официально объявил о проведении турнира 9 мая. «Советский спорт» собрал всю актуальную информацию о предстоящих поединках.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Турнир UFC 249 все-таки состоится в ближайшее время. Дата - 9 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США).

Конечно же, бойцовское шоу пройдет без зрителей и будет транслироваться на канале ESPN по платной системе PPV. В главном поединке за временный пояс в легком весе сразятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, а в соглавном событии шоу Генри Сехудо будет защищать пояс в легчайшем весе от посягательств Доминика Круза.

Но это еще не все хорошие новости. Президент UFC Дана Уайт объявил, что с 9 по 16 мая лига собирается провести целых три турнира. По словам главы прромоушена, губернатор штата Флорида и Атлетическая комиссия пояснят правила организации соревнований.

КТО БУДЕТ ДРАТЬСЯ?

В рамках шоу запланированы 12 боев. В предварительном карде самым интересным и интригующим видится противостояние двух гениальных 42-летних борцов: россиянина Алексея Олейника и бразильца Фабрисио Вердума.

Олейник после победы над Морисом Грином находится в хорошем расположении духа и считается фаворитом предстоящего боя. Вердум в представлении не нуждается. Он был первым бойцом, который смог победить Федора Емельяненко. После этого он выигрывал чемпионский пояс UFC и навсегда вошел в историю как один из сильнейших тяжеловесов ММА.

Последний раз бразилец дрался на турнире UFC Fight Night 127 в марте 2018 года. Тогда он проиграл нокаутом Александру Волкову в четвертом раунде. Затем Вердум был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Что же окажется сильнее: бразильское джиу-джитсу Вердума или борьба Удава?

Также фанатов ММА ждет возвращение в клетку Дональда Серроне после его ужасающего поражения от Конора Макгрегора. Его соперником будет Энтони Петтис.

1

В главном карде нокаутеры-тяжи француз Фрэнсис Нганноу и суринамец Жаирзиньо Розенстрайк поспорят за статус главного претендента на чемпионский бой, а обладатель титула в легчайшем дивизионе Генри Сехудо подерется с угасающей звездой Домиником Крузом.

Хедлайнерами турнира станут Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. В этом противостоянии Тони на бумаге выглядит явным фаворитом, но на самом деле его шансы на победу не выше, чем у Джастина. Гэтжи — настоящий танк, который идет напролом и не смотрит, кто стоит перед ним. Несмотря на то, что Джастин — базовый борец, он никогда не борется. И его безумно любят фанаты за бескомпромиссные рубки в октагоне. Фергюсону придется составить тактический план, чтобы перехитрить Гэтжи. Пойти с ним в размен ударами — значит сыграть в русскую рулетку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ufc (@ufc)

ВСЕ БОИ ТУРНИРА

Предварительные бои

1. Райан Спэнн (США, 17-5) — Сэм Элви (США, 33-13)
2. Чарльз Роса (США, 12-3) — Брюс Митчелл (США, 12-0)
3. Висенте Луку (Бразилия, 17-7-1) — Нико Прайс (США, 14-3)
4. Роналдо Соуза (Бразилия, 26-8) — Юрайа Холл (США, 15-9)
5. Карла Эспарза (США, 15-6) — Мишель Уотерсон (США, 17-7)
6. Фабрисио Вердум (Бразилия, 23-8-1) — Алексей Олейник (Россия, 58-13-1)
7. Энтони Петтис (США, 22-10) — Дональд Серроне (США, 36-14)

Основные поединки
8. Грег Харди (США, 5-2) — Йорган Де Кастро (6-0)
9. Джереми Стивенс (США, 28-17) — Келвин Каттар (США, 20-4)
10. Фрэнсис Нганноу (Франция, 14-3) — Жаирзиньою Розенстрайк (Суринам, 10-0)
11. Генри Сехудо (США, 15-2) — Доминик Круз (США, 22-2). Бой за звание чемпиона в легчайшем весе

Главный бой

12. Тони Фергюсон (США, 25-3) — Джастин Гэтжи (США, 21-2). Бой за временный титул в легком весе

«Локомотиву» светит Лига чемпионов, Драчеву – отставка, а баскетболистам – сокращение зарплат «Советский спорт» – о самом интересном из главных спортивных событий, которые вы могли пропустить со вчерашнего вечера. 24.04.2020 08:00 Футбол Мысин Николай
Еще по теме:
Полузащитник «Локомотива» Баринов оказал финансовую помощь подмосковным больницам «Локомотив» завуалированно назвал игроков «Зенита» бомжами Кикнадзе – «комментаторам» смерти Самохвалова: Позор Селюку! Позор Талалаеву! Позор Моссаковскому!
Самый справедливый тренер в мире. Владимиру Крикунову – 70! Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов празднует 70-летний юбилей. Обозреватель «Советского спорта» вспоминает вехи его карьеры. 23.04.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав
«В раздевалке с удовольствием сел бы между Форсбергом и Сакиком» НХЛ провела онлайн-конференцию с нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным, защитниками Дмитрием Орловым из «Вашингтона» и Михаилом Сергачевым из «Тампа-Бэй». 21.04.2020 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
Что делает Гретцки в сборной столетия ИИХФ? Он ведь проиграл все турниры 24 апреля 1982 года на чемпионате мира и Европы в финском Тампере встретились сборные СССР и Канады. За Кленовых листьев играл сам Уэйн Гретцки, и он не помог своей команде победить. 24.04.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав
Про ЧМ в Монреале можно забыть. А сколько наших будет на следующем, в Стокгольме? Совет Международного союза конькобежцев отменил чемпионат мира-2020. Таким образом, ISU отказался от попыток провести турнир в конце года. 16.04.2020 21:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
«Ваххабит с Цумадинского района что-то сказал». Тактаров о первом чемпионе UFC из России Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров ответил на вопрос, кто стал первым российским чемпионом организации – он или Хабиб Нурмагомедов. 18.04.2020 19:00 ММА
И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег
Гинер все продал, Соловьева зовут на «Динамо», Овечкин сыграл против Гретцки В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 23.04.2020 08:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Новости
10:51 Футбол Димитр Бербатов: Вопрос в том, действительно ли Почеттино захочет поехать в «Ньюкасл»
10:33 Футбол Юрий Желудков: Место «Зенита» в Лиге чемпионов ни у кого не должно вызывать сомнений
10:17 Хоккей Джон Купер: Васи - это камень, который стабилизирует всю игру «Тампа-Бэй»
10:00 Футбол Эрик тен Хаг: «Аякс» лишили возможности сделать чемпионство осязаемым
09:46 Футбол Сергей Балахнин: УЕФА нужно было предоставить единое решение для всех лиг
09:32 Футбол «Барселона» и «Манчестер Сити» поборются за трансфер защитника «Бенфики»
09:14 Бокс Майк Тайсон: Пытаюсь набрать форму, чтобы провести три или четыре выставочных боя
09:00 Футбол Сергей Силкин: Однозначно, надо доигрывать сезон полноценно
08:43 Футбол Элвер Рахимич: Единственный справедливый вариант, который я знаю, это доиграть чемпионат
08:27 Футбол «Интер» и «Манчестер Юнайтед» не хотят оставлять Санчеса
08:10 Хоккей Джон Купер: Считаю, что Кучеров проводит за нас очередной выдающийся сезон
07:02 ММА Глава UFC назвал вероятные сроки следующего боя Хабиба
06:54 Футбол Александр Кокорин: Моя мечта – «Рома»
23:59 ММА Пол Малиньяджи: Уайт знает, насколько глупы фанаты UFC
23:49 Футбол Максим Беляев: Беру у жены уроки итальянского, изучаю историю России
23:31 ММА Мэр Джексонвилля: Гордимся тем, что будем проводить турниры UFC
23:11 Футбол «Утрехт» считает необоснованным попадание «Фейеноорда» и «Виллем II» в Лигу Европы
22:44 ММА UFC официально объявил о проведении турнира 9 мая
22:29 Футбол Андрей Аршавин: Если «Наполи» предложит 35 миллионов евро за Азмуна, надо продавать
Вирус косит волгоградцев: еще двое стали жертвой COVID-19
Неделя Ростова: первая смерть от коронавируса, новые пропуска и виртуальный митинг
Неделя Ставрополья: чехарда мэров, охота на горожан и перегибы вице-премьера
Бурков официально разрешил омичам ездить на дачи
Ограничительные меры продлили в Карелии из-за коронавируса
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика