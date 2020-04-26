«Бомж отжимался по своей воле. А ты, Кузнецов, - чёрт!» Фанаты проклинают хейтера Хабиба - Советский спорт
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26 апреля 2020 12:00ММАСергеев Иван

«Бомж отжимался по своей воле. А ты, Кузнецов, - чёрт!» Фанаты проклинают хейтера Хабиба

Отповедь бойца ММА Дмитрия Кузнецова по поводу опубликованного им ранее клипа, высмеивающего Хабиба Нурмагомедова, вызвала гневную реакцию поклонников российского чемпиона UFC.

Напомним, недавно на ютуб-канале Кузнецова, известного в бойцовском мире под псевдонимом Anubis, был размещен клип «Король лицемерия». В нем сам Кузнецов, надев папаху, как у Хабиба, начитывает рэп, суть которого сводится к тому, что Нурмагомедов – дутая фигура, которая ведет себя неподобающим образом в отношении окружающих и навязывает массам свое мнение. В частности, речь шла о том, как Нурмагомедов заставлял отжиматься на камеру американского бомжа и выступал против проведения в Дагестане концертов Егора Крида.

А вечером 25 апреля Anubis сделал заявление в своем инстаграме, в котором подчеркнул, что не жалеет о своих словах в адрес Хабиба и, если придется, будет готов ответить. Вот текст его обращения:

После разговора с одним уважаемым спортсменом, Ханларом Азизовым, решил последовать его доброму совету и объяснить вам, мои дорогие недоброжелатели, суть клипа, адресованного только Хабибу и его команде.

Я пошел на это шаг, так как никто другой не осмелился бы. Ни один человек публично до сих пор не высказался, потому что все боятся, а это неправильно. Должна быть справедливость и уважение друг к другу, основанные не на силе и страхе. Почему остальные не высказывают своего истинного мнения в сторону Орла? Видимо, опасаются последствий? Например, таких, как с Лобовым и Мирзаевым… Я же не снял клип о Забите Магомедшарипове, ведь его слова соответствуют поступкам. Много людей считают, что, надев папаху, я оскорбил весь народ Дагестана, но хочу вас огорчить — это всего лишь актерский образ, образ Хабиба. Ни одного слова не было сказано в адрес национальности, а меня уже приписывают к националистам. Комментарии про религию неприятно читать, потому что сразу же за ними следуют грязь и матерщина (несоответствие слов и поступков), а ведь про религию вообще ничего не сказано в клипе.

Клип и песня — это мое личное мнение, которое аргументировано реальными фактами и поступками вашего кумира. Его поведение влияет на мировоззрение людей, ведь вы и подрастающее поколение берете с него пример, как с национального достояния. Несмотря на все спортивные достижения, кто он как личность? Человек, который насмехается над голодным и бездомным? Или человек, который вправе решать, какую музыку вам слушать? А может, тот, кто решает все свои вопросы с помощью физической силы?

У каждого есть право выбора, как развиваться и в каком направлении вне зависимости от мнения и статуса человека, которого вы выбрали в качестве примера для подражания. Я не отказываюсь от своих слов и своей позиции. Клип удалять не собираюсь. Если с меня что-либо захотят спросить, то отвечу за каждое слово.

Комментарии под этой отповедью Кузнецова посыпались как из рога изобилия. В основной массе люди обвиняли бойца в попытке «словить хайп» на куда более популярном и успешном, чем он, спортсмене.

Danyakrapivin:

- Этот недоклип был снят исключительно для хайпа… Дешевые факты исковерканы тобой и такими же хейтерами, как ты. Бездомный американский человек отжимался по своей воле, Хабиб его не принуждал, а дал возможность заработать деньги, на что тот с охотой согласился. А что касается концертов, то Хабиб всего лишь высказал сомнения в том, что эти «кальян-рэпереры» могут своим творчеством принести пользу его землякам. Ничего он никому не внушал! Целый Советский Союз не смог внушить народу, что слушать, а один Хабиб внушил?! Так, что ли?

isashakhbanov777:

Пропиариться хочешь? Ты извиняться будешь на весь мир!

za.ira3496:

- Когда посмотрела и увидела, кто это существо, чуть от смеха не умерла... Несостоявшийся спортсмен, который засунул себе между ног голову своего же друга, думая, что этим он позорит Хабиба, а не себя и своих друзей… Так что, ребят, давайте просто пожалеем это существо. Не от хорошей жизни он таким стал.

pravoprav.rus:

- Кто этому выродку там еще подтанцовывает? Геи уже начали натягивать на руки боксерские перчатки. На радость дьяволу.

Khalisov:

- Кузнецов, ты чёрт!

sonj1272

- Только через Хабиба ты смог обратить на себя внимание, а так ты - никто. Просто неудачник. Все вы подавитесь своею желчью когда-нибудь…

hamza7777705:

- Посмотрел клип, ты там реально переборщил! Если такой мужчина, и не боишься, то надо было лично человеку адресовать, а не затрагивать семью. Ты реально мерзкий тип с мерзким клипом!!!

renat_pirov04.89:

- Раз начал раскачивать, зачем оправдания ищешь? Ты знал, на что идешь, так что принимай последствия как мужчина, а не как женщина ищи у кого-то поддержки. И это только начало…

yurii_sidukov:

- Ответит он… Ты в лицо ему скажи, а потом пиши, мужик.

gringo9731:

- Посмотрим как, ты ответишь, посмотрим, насколько тебя хватит! Сто процентов, ты удалишь видео и будешь извиняться. Ты просто решил хайпануть и оскорбил порядочного человека! В отличие от некоторых «легенд» ММА в России Хабиб не рекламирует пиво, не гуляет по шлюхам, ведет здоровый образ жизни!

Но нашлись и редкие голоса против Хабиба.

ric__west:

- Бараны и адепты бумажного «чемпиона». В каждой бочке затычка . Перестаньте скулить . Полностью поддерживаю позицию Дмитрия! И у адекватных русских на 90 процентов позиция схожая!

sergei48lp:

- Четкий клип. Лицемеры не любят, когда говорят правду…

nikol_ithes:

- Молодец. Все по факту раскидал. Все показанное в клипе - объективные факты. Ни у кого не хватило смелости сказать правду о Хабибе, а у тебя хватило. Многие люди проецируют достижения Хабиба на его личные качества, но это неправильно. Как человек он оставляет желать лучшего.

…Сам Хабиб Нурмагомедов никак не отреагировал на скандальный клип. Напомним, 25 апреля был госпитализирован его отец и тренер Абдулманап, у которого диагностировали пневмонию.

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