Александр Волков: Чтобы мы подрались с Емельяненко, пусть он сначала доберется до UFC

Разговор с 31-летним бойцом получился долгим и содержательным. Вот наиболее интересные моменты.

О САМОИЗОЛЯЦИИ

– Я – интроверт, и мне нравится проводить время дома с семьей. Пандемия меня еще в Таиланде зацепила, потом догнала в Москве. Так что я успел привыкнуть к режиму карантина…

Сейчас провожу по две тренировки в день. Утром - скакалка, работа с гирями, на силовую выносливость, технику ударов. Вечером – снова гири с еще большими весами, жимы, приседания, турник. Иногда выезжаю на дачу, бегаю там кроссы. Вообще, свободного времени остается немного.

О ВЫПЕЧКЕ ХЛЕБА

– Как-то раз пришел в магазин у дома, а хлеб раскупили. Решил скачать рецепт и испечь. Пока жена готовит обед и ужин, я пеку хлеб.

О ВЕСЕ

– Боевой. И качество организма улучшилось. Потому что объем тренировок увеличился, сжигается больше калорий. А к полноте я никогда не был склонен.

О ПЕРЕХОДЕ В ПОЛУТЯЖИ

– Такой цели точно нет. По сравнению с бойцами полутяжелого веса я сильно больше в габаритах. И выше. Сейчас вешу 112 кг, сбросить 20 кило нереально. Да и незачем. Мне комфортнее выступать в тяжелом весе.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ БОЕ С БЛЕЙДСОМ

– Было несколько вариантов. Кертис Блейдс казался самым очевидным. А мне без разницы, с кем драться из мирового топа. Нас не так много, десять человек. И все друг с другом встретятся в ближайшие год-полтора. Все переговоры ведет UFC. А я изначально понимал, что впереди – Блейдс.

Дата? Сначала говорили о 20 июня, но теперь все вилами по воде писано. Много разговоров о бойцовском острове, который будет использоваться UFC во время пандемии. На частной авиации туда добраться можно. Но пока никаких прогнозов строить нельзя. Ситуация меняется каждую неделю. А я просто готовлюсь.

Можно ли назвать бой с Кертисом главным в карьере? Это очень сильный, опытный оппонент. Но у меня были и более важные поединки. На каждом этапе карьеры – свой. А самым важным станет бой за чемпионский пояс UFC. Это моя цель.

О ВОЗМОЖНОМ ПОЕДИНКЕ С ЕМЕЛЬЯНЕНКО

– Чтобы мне с Александром подраться, пусть он сначала попадет в UFC. Иначе бессмысленный разговор. Сам я не собираюсь опускаться на его уровень. Емельяненко – один из самых популярных тяжеловесов. Но на сегодняшний день это, в основном, благодаря поведению. Исходя из кондиций, он не лучший.

О ДОПИНГ-КОНТРОЛЕ

– Почему UFC – вершина ММА? Потому что это единственная бойцовская организация, где спортсменов полноценно тестируют на допинг. В любой момент ко мне домой могут прийти офицеры USADA и проверить. То есть, сюда не попадают люди, сидящие на стероидах. Даже для новичков это исключено. У каждого за плечами долгий, тяжелый путь, годы тренировок. А в других промоушенах, например, таких, где выступает Емельяненко, тебе надо быть готовым к тому, что твой соперник будет не только натренирован, но и «простимулирован». Не исключено – чем-то запрещенным.

О РЕВАНШЕ У ЛЬЮИСА

– Деррик Льюис, которому я уступил в 2018 году, сказал, что готов снова драться со мной только в титульном бою. Поэтому пока вариантов с реваншем нет. Да я за ним и не гонюсь. Другие топовые бойцы в сравнении с Льюисом – реальные монстры.

ОБ ОЧЕРЕДНОМ СРЫВЕ БОЯ НУРМАГОМЕДОВ – ФЕРГЮСОН

– С каждой следующей отменой желание все-таки увидеть их бой усиливается. Посмотрим, чем 9 мая закончится поединок Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи. Если Тони вдруг проиграет, то, возможно, в его бое с Хабибом уже не будет смысла. А вот если наоборот… Для меня Тони – фаворит против Гэтжи. Но в ММА все возможно. Иногда судьбу поединка решает то, как ты выспишься.

О ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ОТЦА ХАБИБА

– У меня нет личного номера Хабиба. Узнал о болезни его отца в интернете. Ситуация, конечно, непростая. Желаю Абдулманапу Магомедовичу скорейшего выздоровления. У него сильное здоровье, он крепкий горец. Думаю, преодолеет болезнь и будет радовать нас своими учениками.

О ВАКЦИНЕ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

– Если ее изобретут, скорее откажусь от прививки. Мне кажется, на ее полноценные испытания нужно пять-десять лет. Это серьезный вопрос. Рисковать здоровьем не вижу смысла. Я против обязательного вакцинирования для всех.

О ЯНЕ

– Кто быстрее доберется до чемпионского пояса UFC – я или Петр Ян? Да я не против, чтобы он меня опередил или кто-то еще из россиян. Главное – чтобы у всех нас было побольше турниров. Чтобы они чаще проходили в России, и не нужно было все время летать в Америку.

О ЛЕНИ

– Знаю, что для многих людей во время карантина это стало проблемой. Но у меня такого нет. Я не то чтобы не ленивый, но мне интересно то, чем я занимаюсь. И я продолжаю идти к поставленным целям, что бы ни происходило вокруг. Это помогает верить в то, что потом все будет классно.