Бой Федора Емельяненко в России перенесен. Главное в ММА за неделю

Бой Федора Емельяненко перенесен на следующий год, Джуниор дос Сантос собирается подраться с Джоном Джонсом в полутяжелом весе, Владимир Минеев подписал контракт на поединок с Александром Емельяненко, а также стали известны все бои предстоящих турниров UFC.

Федор не будет драться в 2020 году

Российский тяжеловес Федор Емельяненко не будет выступать в этом году. Об этом сообщил глава промоушена Bellator Скотт Кокер. По его словам, «Последний император» должен был провести поединок осенью в Москве. Но из-за пандемии коронавируса дебютный турнир организации в России перенесли на 2021 год.

«Ситуация с вирусом вмешалась во все наши планы. Бой с участием Федора будет перенесен. Наш график сдвинут на пять месяцев. Фанатам придется подождать и запастись терпением», - сказал Кокер.

Напомним, что Федор Емельяненко последний поединок провел в декабре 2019 года. На турнире в Японии он нокаутом победил американца Квинтона Джексона.

Минеев и Александр Емельяненко подписали контракт

Александр Емельяненко еще не успел подраться с Магомедом Исмаиловым по правилам ММА в промоушене ACA, как стало известно, что у него наклюнулся новый поединок.

Как сообщил Владимир Минеев, он подписал контракт на бой с Емельяненко по правилам бокса. Пока неизвестно, когда состоится бой. По словам Минеева, контракт был подписан еще до того, как было объявлено о пандемии.

Дос Сантос собирается спуститься в полутяжелый вес

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе бразилец Джуниор дос Сантос под конец карьеры решил спуститься в полутяжелый дивизион для того, чтобы подраться с американцем Джоном Джонсом — обладателем пояса в этом весе.

«Уложиться в лимит весе будет очень тяжело. Но мне очень интересна эта идея. У меня большое желание встретиться в октагоне с Джоном. Он величайший на данный момент боец ММА. Вскоре я поговорю со своим врачом и мы разработаем стратегию», - сказал дос Сантос.

36-летний бразилец последний поединок провел в январе нынешнего года на турнире UFC Fight Night 166, где проиграл техническим нокаутом во втором раунде Кертису Блейдсу. На данный момент дос Сантос идет на серии из двух поражений.

Хедлайнеры шоу UFC 249 в режиме онлайн ответят на вопросы

Участники турнира UFC 249, который пройдет 10 мая рано утром по московскому времени, проведут медиадень. Мероприятие, на котором спортсмены ответят на вопросы журналистов, впервые пройдет в режиме онлайн и состоится 7 мая.

Напомним, что бойцовское шоу состоится в Джексонвилле (штат Флорида, США) и пройдет без зрителей. В главном поединке турнира за временный титул в легком весе сразятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.

Видеопревью турнира UFC 249

Кто будет драться 13 и 16 мая

Как известно, с 9 по 16 мая UFC проведет три турнира. Стало известно, кто будет драться в шоу, которые пройдут 13 и 16 мая.

Кард турнира на 13 мая

Энтони Смит — Гловер Тейшейра

Бен Ротвелл — Овинс Сен-Пре

Александр Эрнандес — Дрю Добер

Рэй Борг — Рикки Саймона

Карл Роберсон — Марвин Веттори

Филип Линс — Андрей Орловский

Майкл Джонсон — Тиаго Мойзес

Сиджара Юбэнкс — Сара Морас

Хантер Азур — Брайан Келлехера.

Кард турнира на 16 мая

Алистар Оверим — Уолт Харрис

Клаудия Гаделья — Анжела Хилл

Дэн Иге — Эдсон Барбоза

Эрик Андерс — Кшиштоф Йотко

Сонг Ядонг — Марлон Вера

Энтони Эрнандес — Кевин Холланд

Майк Дэвис — Гига Чикадзе

Кортни Кейси — Мара Ромеро Борелла

Даррен Элкинс — Нейт Ландвер.