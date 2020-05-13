Гэтжи поставил жирную точку. Пять лет противостояния Хабиба и Тони – псу под хвост

Два сильнейших легковеса мира шли на победных сериях из 12 поединков. Их бой должен был определить не просто чемпиона UFC. Победитель считался бы величайшим легковесом всех времен. Однако в дело вмешался Джастин Гэтжи, который практически в одну калитку побил Тони Фергюсона — судья Херб Дин остановил схватку в пятом раунде, даже ему было больно смотреть на избиение.

И, похоже, Тони потерял все шансы на бой против Хабиба. Их схватка должна была состояться еще пять лет назад. Тогда они еще не были столь популярными. Бой не состоялся. И потом не состоялся еще четыре раза. Пять лет глава UFC Дана Уайт пытался сделать все возможное, чтобы поединок прошел. Но не судьба. Еще никогда в истории ММА бой не срывался такое количество раз. И, видимо, этот рекорд не побьет уже никто.

2015 год. Хабиб получил травму

Нурмагомедов и Фергюсон должны были разделить октагон в декабре на турнире TUF 22 Finale. Но за несколько недель до шоу россиянин получил травму и был снят с карда.

Тогда Хабиб сломал ребро и заявил, что не уверен в своем возвращении в большой спорт.

2016 год. Кровь в легких у Тони

На этот раз виновником срыва стал американский боец. Поединок должен был пройти 16 апреля на турнире UFC on FOX 19, но за 11 дней его пришлось переносить во второй раз. У Фергюсона обнаружили кровь в легких.

2017 год. Аномальная весогонка Хабиба

Третья отмененная попытка уже вылилась в большие потери для UFC. Хабиб и Тони должны были драться за временный титул в легком весе на турнире 5 марта. Все шло хорошо, казалось, бойцы наконец-то выявят сильнейшего, но… За два дня до начала шоу Нурмагомедов попал в больницу. У Хабиба возникли серьезные проблемы с печенью и почками, он терял сознание. И причина всего этого — аномальная весогонка. Именно после этого Фергюсон стал троллить россиянина, называя его «тирамису».

Россиянин вырвался вперед по срывам — 2:1.

2018 год. Тони споткнулся о провод

Но уже в следующем году Фергюсон сравнял счет, причем он сделал это довольно нелепо. На этот раз на кону стоял уже полноценный титул чемпиона.

За неделю до схватки посетил телевизионное шоу, где споткнулся о кабель и умудрился порвать крестообразные связки колена.

2020 год. Пандемия

Руководство UFC обещало, что турнир UFC 249 с Хабибом и Тони обязательно состоится, несмотря ни на что. Но в дело вмешался коронавирус. Хабиб из США полетел в ОАЭ, где его развернули. Ему пришлось отправиться в Россию, откуда он уже не смог вылететь из-за закрытых границ. Многие стали обвинять россиянина, что он отсиживается. Журналисты стали подкидывать ему варианты, как вылететь в США.

«Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя, - говорил Нурмагомедов. - Получается, что весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру, рискуя своей жизнью ради боя?

Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверное, у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это.

Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо.

Но Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место».

Будет ли шестая попытка?

Шансы на то, что мы увидим бой Хабиба и Тони ничтожно малы. Если даже Фергюсон одержит три победы и станет вновь претендентом на пояс, то не факт, что Нурмагомедов еще не повесит перчатки на гвоздь. Он уже неоднократно говорил, что проведет пару поединков и закончит с ММА.