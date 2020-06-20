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Волков может побить Блейдса при правильной тактике. Аналитический разбор предстоящего поединка
20 июня 10:00
автор: Ващенко Сергей

Волков может побить Блейдса при правильной тактике. Аналитический разбор предстоящего поединка

Есть мнение, что Александру Волкову не под силу справиться с Кертисом Блейдсом на турнире UFC. Но это не так. Объясняем, почему россиянин может победить.

21 июня рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе на арене UFC Apex пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 11. В главном поединке бойцовского шоу россиянин Александр Волков сразится с американцем Кертисом Блейдсом. «Советский спорт» решил сравнить спортсменов по различным показателям.

Россиянин — явный андердог

По мнению большинства экспертов Кертис Блейдс является явным фаворитом предстоящего поединка. Считается, что американец — один из лучших грэпплеров в мире и самый крутой тяжеловес-партеровик. Он с детства занимается борьбой, поэтому неудивительно, что он так легко ломает соперников в партере. Но за всю свою карьеру в ММА он ни разу не побеждал болевыми и удушающими приемами. У него другой стиль — повалить соперника на настил и можно добивать его руками. В частности, очень опасны локти.

По мнению букмекеров, американец должен побеждать Волкова. Коэффициент на его победу равен 1,2, в то время, как на победу Александра — 4,65.

Как мы видим из таблицы, у Волкова будет небольшое преимущество в габаритах. Он выше, его конечности длиннее, бОльший размах рук и ног при определенной тактике работы в стойке на дальней дистанции может принести ему немало очков. Однако, Блейдс мощнее физически. И если схватка перейдет в партер, то мастерство американца и его вес могут стать решающим фактором в итоговом успехе.

Средние показатели во время поединка

Как мы писали выше, Кертис Блейдс опаснее всего в партере, где наносит почти 50% своих ударов. На средней и дальней дистанции он практически не представляет опасности для таких серьезных ударников, как Волков. К тому же, американец довольно скромно ведет себя в стойке, нанося всего по 3,74 удара в минуту, в то время, как россиянин бьет почти в два раза чаще. Но и пропускает Кертис меньше, чем Александр.

Волкову, скорее всего, не избежать борьбы в партере. Но важно, чтобы схватка перешла на настил октагона как можно позже. Россиянину необходимо вымотать соперника в стойке, чтобы на борьбу у Блейдса осталось не так много сил. Не стоит списывать со счетов и то, что Александр хоть и не борец, но все-таки побеждал сабмишенами в карьере, причем не абы кого, а хороших борцов. Например, на турнире М-1 Challenge 64 в 2016 году он заставил сдаться более опытного грэпплера Дениса Смолдарева. Так что надежда на то, что Волков сможет провести болевой прием на Блейдсе все-таки есть, хоть и небольшая. И не стоит забывать, что один из лучших сабмистов мира болгарин Благой Иванов потерпел единственное поражение в карьере сабмишеном именно в бою против Волкова.

Но все будет намного спокойнее, если россиянин на протяжении всего поединка будет держать Кертиса на расстоянии вытянутой руки и тактично разбивать его на дистанции. Шансы у россиянина определенно есть. Он уже не раз на своем пути был андердогом, но в конечном итоге, одерживал победы.

Последние бои соперников

Бой состоится 21 июня рано утром по московскому времени в 05:00. Его в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале «РЕН ТВ».

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