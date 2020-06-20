Волков может побить Блейдса при правильной тактике. Аналитический разбор предстоящего поединка

21 июня рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе на арене UFC Apex пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 11. В главном поединке бойцовского шоу россиянин Александр Волков сразится с американцем Кертисом Блейдсом. «Советский спорт» решил сравнить спортсменов по различным показателям.

Россиянин — явный андердог

По мнению большинства экспертов Кертис Блейдс является явным фаворитом предстоящего поединка. Считается, что американец — один из лучших грэпплеров в мире и самый крутой тяжеловес-партеровик. Он с детства занимается борьбой, поэтому неудивительно, что он так легко ломает соперников в партере. Но за всю свою карьеру в ММА он ни разу не побеждал болевыми и удушающими приемами. У него другой стиль — повалить соперника на настил и можно добивать его руками. В частности, очень опасны локти.

По мнению букмекеров, американец должен побеждать Волкова. Коэффициент на его победу равен 1,2, в то время, как на победу Александра — 4,65.

Как мы видим из таблицы, у Волкова будет небольшое преимущество в габаритах. Он выше, его конечности длиннее, бОльший размах рук и ног при определенной тактике работы в стойке на дальней дистанции может принести ему немало очков. Однако, Блейдс мощнее физически. И если схватка перейдет в партер, то мастерство американца и его вес могут стать решающим фактором в итоговом успехе.