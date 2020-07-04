Уставший Демиург. Памяти Абдулманапа Нурмагомедова

Дядя Манап – это не просто один из величайших тренеров в истории нашей страны. Он сам – история. Он – демиург, который сминал в мозолистых ладонях глину реальности и кроил ее так, как считал нужным.

Он брал чужие амбиции, упрямство, гонор – и лепил из всего этого чемпионов. Десятками. Сотнями. Но главное – он, как и положено демиургу, лепил Людей. Людей с большой буквы.

Случившееся вчера просто не укладывается в горы Вселенной. Такие - не уходят. Им просто нельзя уходить, потому что наша земля держится их сухожилиями и силой духа.

…Мы познакомились с Абдулманапом несколько лет назад в Махачкале, где я делал с ним большое интервью. Несколько вечеров делили хлеб, мясо и овощи, неспешно и размеренно делясь еще и словами. Материала в первый же день набралось не то что на интервью – на солидную повесть. Калибра той, что О Настоящем Человеке.

Говорить хотелось бесконечно. Да не только говорить. Хотелось смотреть - на его совсем молодых учеников, готовых перевернуть и спарринг-партнера, и землю, чтобы удостоиться одобрительного кивка. Слушать шепот старых фотографий на стенах зала, где он делал из Хабиба величайшего бойца современности. Касаться устало свисающих с потолка канатов, пропитанных потом и гордостью.