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Уставший Демиург. Памяти Абдулманапа Нурмагомедова
04 июля 08:41
автор: Владимир Можайцев

Уставший Демиург. Памяти Абдулманапа Нурмагомедова

Скончавшегося 3 июля в Москве заслуженного тренера России, отца и наставника российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, похоронили в его родном селе Кироваул Кизилюртовского района Республики Дагестан.

Дядя Манап – это не просто один из величайших тренеров в истории нашей страны. Он сам – история. Он – демиург, который сминал в мозолистых ладонях глину реальности и кроил ее так, как считал нужным.

Он брал чужие амбиции, упрямство, гонор – и лепил из всего этого чемпионов. Десятками. Сотнями. Но главное – он, как и положено демиургу, лепил Людей. Людей с большой буквы.

Случившееся вчера просто не укладывается в горы Вселенной. Такие - не уходят. Им просто нельзя уходить, потому что наша земля держится их сухожилиями и силой духа.

…Мы познакомились с Абдулманапом несколько лет назад в Махачкале, где я делал с ним большое интервью. Несколько вечеров делили хлеб, мясо и овощи, неспешно и размеренно делясь еще и словами. Материала в первый же день набралось не то что на интервью – на солидную повесть. Калибра той, что О Настоящем Человеке.

Говорить хотелось бесконечно. Да не только говорить. Хотелось смотреть - на его совсем молодых учеников, готовых перевернуть и спарринг-партнера, и землю, чтобы удостоиться одобрительного кивка. Слушать шепот старых фотографий на стенах зала, где он делал из Хабиба величайшего бойца современности. Касаться устало свисающих с потолка канатов, пропитанных потом и гордостью.

И мы говорили много часов. И такие понятия, как любовь к Родине, почитание старших, готовность к самопожертвованию – из размазанного слишком тонким слоем масла на горбушке пропитанной деньгами и вещами современности постепенно превращались в могучие скалы вечности. Как те, что молча стояли за окном – и чуть склоняли седые вершины, соглашаясь с моим собеседником.

…Нет, Дядя Манап никуда не уйдет. Его сердце будет стучать тысячами благодарных сердец. Его мысли – будут продолжать каждый день делать наш мир лучше. Полет его духа – подхватит настоящие, правильные семена и разнесет их по всей планете, а его пот – прольется на них и даст жизнь новым злакам.

Ты просто немного устал, Демиург. Все в порядке. Мы знаем – ты за нами присмотришь.

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