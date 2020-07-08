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Главный бой в карьере Петра Яна. В эти выходные россиянин может стать чемпионом UFC
08 июля 17:48
автор: Сергей Ващенко

Главный бой в карьере Петра Яна. В эти выходные россиянин может стать чемпионом UFC

Бойцу из Омска необходимо побить легендарного бразильца, чтобы стать обладателем титула.

12 июля на острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 251. Файткард заряжен по-максимуму: три титульных поединка, реванш бывших чемпионок и четыре бойца из России, которые не должны разочаровать. «Советский спорт» рассказывает о самых ожидаемых поединках первого шоу на «Бойцовском острове».

Ян дерется за титул, Гришин и Богатов дебютируют в лиге

Конечно же, все фанаты ММА из России будут смотреть этот турнир, ведь он может стать историческим для наших единоборств. Представитель легчайшего дивизиона Петр Ян может стать чемпионом UFC и стать вторым обладателем пояса из России после Хабиба Нурмагомедова.

Соперником Петра станет известнейший боец из Бразилии Жозе Алдо, который долгое время считался лучшим миксфайтером вне зависимости от весовых категорий. Южноамериканец не знал поражений почти десять лет, пока в октагоне в декабре 2015 года не встретился с ирландцем Конором Макгрегором. Все помнят, чем та схватка закончилась — нокаутом в исполнении европейца на 13-й секунде первого раунда. Это было восхождение Макгрегора на вершину и резкое падение в рейтингах Алдо. Это поражение изменило бразильца, он уже не был прежним. Да, ему вскоре удалось вернуть титул в полулегком дивизионе. Макгрегор ушел в легкий вес, а за вакантный трофей Жозе победил не лучшую версию Фрэнки Эдгара.

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Публикация от José Aldo Junior (@josealdojunioroficial)

Но добиться реванша с Конором не удалось, а затем Алдо дважды проиграл Максу Холлоуэю. В прошлом году Жозе решил опуститься в легчайший вес. Это случилось после поражения Александру Волкановски. Но и в новом дивизионе для Алдо все пошло не так. Он проиграл по очкам соотечественнику Марлону Мораесу. Но глава UFC Дана Уайт так любит экс-чемпиона, что вновь дал ему шанс драться за титул.

Это решение в обществе приняли с критикой, но промоутер плевать хотел на любые выкрики в его сторону. Как он сказал, так и будет. И теперь Жозе Алдо, который идет на серии из двух поражений, будет биться с Петром Яном. Не совсем логично, если смотреть со спортивной точки зрения, но, тем не менее, это настоящий вызов для российского бойца. Он дерется с легендой. И победа даст ему много рейтинговых очков и долгожданный пояс чемпиона.

Фаворитом поединка является россиянин. И неудивительно. В UFC он провел шесть поединков и во всех доминировал, разбивая своих оппонентов что в стойке, что в партере. Не было ни единого намека на травму, рассечение — никто не смог потрясти Яна. Петр номинирован на престижную премию World MMA Awards. Он может выиграть в номинации «Прорыв года».

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Публикация от Петр «No Mercy» Ян (@petr_yan)

Весьма удивил своих болельщиков боец из клуба «Ахмат» Максим Гришин, который подписал контракт с UFC и согласился выйти на коротком уведомлении биться с крепким поляком Марчином Тыбурой, причем в тяжелом весе, а не в полутяжелом, где россиянин дрался ранее. Максим за свою карьеру провел 39 поединков, поэтому ноги у него дрожать не должны. У него достаточно мощи и опыта, чтобы справиться с экс-чемпионом лиги М-1.

Также дебютом должен отметиться непобежденный легковес Роман Богатов. Его соперником станет бразилец Леонардо Сантос, который имеет за своими плечами шесть побед в UFC и одну ничью.

Также на UFC 251 выступит Муслим Салихов, уверенно шагающий по рейтингу в полусреднем весе. После неудачного дебюта в промоушене он одержал уже три победы и должен забирать четвертую в эти выходные. Король кунг-фу сразится с Элизеу Залески из Бразилии. Это крепкий боец, но не более того. В марте нынешнего года он смог одолеть по очкам Алексея Кунченко.

Главный бой турнира

Хедлайнерами первого шоу на острове Яс должны были стать чемпион в полусреднем весе нигериец Камару Усман и претендент из Бразилии Гилберт Бернс. Однако за некоторое время до турнира стало известно, что южноамериканец заразился коронавирусом.

Матчмейкеры уже успели отменить бой Усмана и поставить в качестве главного противостояния ивента схватку между Александром Волкановски и Максом Холлоуэем.

Но прошло несколько часов и разразился новостной бум. Драться с чемпионом согласился самый дерзкий боец лиги Хорхе Масвидаль (обладатель пояса BMF). Усман поддержал эту идею — настоящий чемпион. Именно этого боя и ждали фанаты. Масвидал после побед над Беном Аскреном и Нейтом Диасом стал настоящей звездой промоушена. В клетке он как зверь, а вне ее ведет себя, как настоящий гангстер, который живет по своим правилам. Кажется, еще немного и Конор Макгрегор начнет переживать за свой статус самого популярного бойца мира.

Сложно говорить, каковы шансы Хорхе на победу. Он практически не тренировался. Но этот парень совершенно точно закатит настоящее шоу. Усману будет непросто.

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Все бои турнира UFC 251

Ранние прелимы

  • Мартин Дэй (США, 8-3) — Дэйви Грант (Англия, 11-4)
  • Кэрол Роса (Бразилия, 12-3) — Ванесса Мело (Бразилия, 10-7)
  • Раулиан Пэйва (Бразилия, 19-3) — Жалгас Жумагулов (Казахстан, 13-3)
  • Марчин Тыбура (Польша, 18-6) — Максим Гришин (Россия, 30-7-2)

Прелимы

  • Леонардо Сантос (Бразилия, 17-3-1) — Роман Богатов (Россия, 10-0)
  • Макван Амирхани (Финляндия, 15-4) — Дэнни Генри (Шотландия, 12-3)
  • Элизеу Залески дос Сантос (Бразилия, 22-6) — Муслим Салихов (Россия, 16-2)
  • Волкан Оздемир (Швейцария, 17-4) — Иржи Прохазка (Чехия, 26-3-1)

Основной кард

  • Аманда Рибас (Бразилия, 9-1) — Пейдж Ванзант (США, 8-4)
  • Джессика Андраде (Бразилия, 20-7) — Роуз Намаюнас (США, 8-4)
  • Петр Ян (Россия, 14-1) — Жозе Алдо (Бразилия, 28-6). Бой за титул в легчайшем весе
  • Александр Волкановски (Австралия, 21-1) — Макс Холлоуэй (США, 21-5). Бой за титул в полулегком весе
  • Камару Усман (Нигерия, 16-1) — Хорхе Масвидаль (США, 35-13). Бой за титул в полусреднем весе
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Публикация от ufc (@ufc)

источник: «Советский спорт»
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