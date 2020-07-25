Вердум прощается с UFC, а чеченец из Швеции подерется второй раз за десять дней

Спустя пять лет состоится еще один реванш между бразильцами Маурисио Руа и Антонио Рожерио Ногейра, а также фанаты ММА ожидают яркого противостояния между Александром Густафссоном и Фабрисио Вердумом. Этим поединком бразилец прощается с лигой, в которой когда-то был чемпионом в тяжелом весе.

Кто дерется из россиян?

В рамках турнира выступят трое представителей России. Полутяжеловес Гаджимурад Антигулов попробует прервать черную серию из двух поражений в поединке против шотландца Пола Крейга, который пару лет назад победил Магомеда Анакалаева сабмишеном на последней секунде схватки.

От этого боя стоит ждать досрочной победы. Крейг ни разу в карьере не заканчивал поединок судейским решением, а россиянин довел дело до записок лишь однажды. Для Антигулова очень важно одержать победу, иначе он может быть уволен из промоушена.

Бывший чемпион М-1 Рамазан Эмеев сразится с дебютантом из Германии Никласом Штольце. Немец вышел на бой на коротком уведомлении. Эмееву необходимо показать яркое выступление и попытаться финишировать оппонента, так как предыдущие четыре поединка Рамазана в UFC заканчивались судейскими решениями.

Еще один бывший чемпион М-1 непобежденный Мовсар Евлоев в октагоне встретится с англичанином Майком Гранди, в активе которого всего одно поражение в карьере. Победа в этом противостоянии позволит россиянину попасть в топ-15 легчайшего дивизиона.