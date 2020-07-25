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Вердум прощается с UFC, а чеченец из Швеции подерется второй раз за десять дней
25 июля 13:01
автор: Сергей Ващенко

Вердум прощается с UFC, а чеченец из Швеции подерется второй раз за десять дней

26 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби пройдет последний турнир UFC. В рамках шоу UFC on ESPN 14 не будет титульных сражений, зато выступят трое россиян и чеченец из Швеции, который дебютировал в промоушене десять дней назад.

Спустя пять лет состоится еще один реванш между бразильцами Маурисио Руа и Антонио Рожерио Ногейра, а также фанаты ММА ожидают яркого противостояния между Александром Густафссоном и Фабрисио Вердумом. Этим поединком бразилец прощается с лигой, в которой когда-то был чемпионом в тяжелом весе.

Кто дерется из россиян?

В рамках турнира выступят трое представителей России. Полутяжеловес Гаджимурад Антигулов попробует прервать черную серию из двух поражений в поединке против шотландца Пола Крейга, который пару лет назад победил Магомеда Анакалаева сабмишеном на последней секунде схватки.

От этого боя стоит ждать досрочной победы. Крейг ни разу в карьере не заканчивал поединок судейским решением, а россиянин довел дело до записок лишь однажды. Для Антигулова очень важно одержать победу, иначе он может быть уволен из промоушена.

Бывший чемпион М-1 Рамазан Эмеев сразится с дебютантом из Германии Никласом Штольце. Немец вышел на бой на коротком уведомлении. Эмееву необходимо показать яркое выступление и попытаться финишировать оппонента, так как предыдущие четыре поединка Рамазана в UFC заканчивались судейскими решениями.

Еще один бывший чемпион М-1 непобежденный Мовсар Евлоев в октагоне встретится с англичанином Майком Гранди, в активе которого всего одно поражение в карьере. Победа в этом противостоянии позволит россиянину попасть в топ-15 легчайшего дивизиона.

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, который уже давно живет в Швеции, проведет свой второй бой в организации за десять дней. 16 июля в рамках шоу UFC on ESPN он победил сабмишеном во втором раунде валлийца Джона Филлипса и попросил главу промоушена Дану Уайта найти ему соперника на ближайший турнир. Уайту так понравился этот парень, что он без раздумий согласился. И теперь Чимаев сразится с дебютантом из Северной Ирландии Рисом МакКи. И у шведа очень хорошие шансы одержать вторую победу кряду.

Дебют Густафссона и прощание Вердума

Экс-претендент на чемпионский пояс в полутяжелом весе швед Александр Густафссон после ряда неудачных баталий решил попробовать свои силы в тяжелом дивизионе. Его соперником станет бывший чемпион из Бразилии Фабрисио Вердум. Для южноамериканца этот поединок станет последним по контракту с UFC. Продлевать он его не собирается и уже заявил об уходе из лиги. Но о завершении карьеры в ММА Вердум ничего не говорил, поэтому стоит ждать его в поединках российского промоушена ACA. Фабрисио находится в хороших отношениях с клубом «Ахмат» и неоднократно говорил, что под конец карьеры подерется в России.

В со-главном противостоянии в третьем очном противостоянии сойдутся бразильцы Маурисио Руа и Антонио Рожерио Ногейра, которые в далекие годы бились под знаменами японского промоушена Pride. Их первый поединок состоялся в 2005 году и завершился победой Руа по очкам. Второй бой прошел пять лет назад на турнире UFC 190 и также закончился победой Руа по очкам. На данный момент Маурисио 38 лет, а Ногейре — 44 года.

Уиттакер — Тилл: кто останется в чемпионской гонке?

Экс-обладатель пояса в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер возвращается в октагон после поражения от Исраэля Адесаньи. Его соперником станет топовый английский боец Даррен Тилл, занимающий в данный момент пятую строчку рейтинга.

Победитель этого противостояния, скорее всего, станет главным претендентом на чемпионский бой. Проигравшему придется начинать свой путь заново.

Файткард турнира UFC on ESPN 14

Прелимы

  • 1. Натаниэл Вуд (Англия, 16-4) — Джон Кастанеда (США, 17-4)
  • 2. Рамазан Эмеев (Россия, 18-4) — Никлас Штольце (Германия, 12-3)
  • 3. Бет Коррейа (Бразилия, 11-4-1) — Пэнни Кианзад (Швеция, 12-5)
  • 4. Таннер Босер (Канада, 18-6-1) — Рафаэль Пессоа (Бразилия, 10-1)
  • 5. Майк Гранди (Англия, 12-1) — Мовсар Евлоев (Россия, 12-0)
  • 6. Том Аспиналл (Англия, 7-2) — Джейк Коллье (США, 11-4)
  • 7. Джесси Ронсон (Канада, 21-10) — Николас Долби (Дания, 18-3-1)
  • 8. Франсиско Триналдо (Бразилия, 25-7) — Джай Херберт (Англия, 10-1)

Основной кард

  • 9. Хамзат Чимаев (Швеция, 7-0) — Рис МакКи (Северная Ирландия, 10-2-1)
  • 10. Алекс Оливейра (Бразилия, 21-8-1) — Питер Соботта (Германия, 17-6-1)
  • 11. Пол Крейг (Шотландия, 12-4-10) - Гаджимурад Антигулов (Россия, 20-6)
  • 12. Марина Родригес (Бразилия, 12-0-2) — Карла Эспарза (США, 16-6)
  • 13. Александр Густафссон (Швеция, 18-6) — Фабрисио Вердум (Бразилия, 23-9-1)
  • 14. Маурисио Руа (Бразилия, 26-11-1) — Антонио Рожерио Ногейра (Бразилия, 23-9)

Главный поединок

  • 15. Роберт Уиттакер (Австралия, 20-5) — Даррен Тилл (Англия, 18-2-1)

источник: «Советский спорт»
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