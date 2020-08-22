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У России появилась новая звезда. Немков жестко избил Бейдера и отобрал у него пояс (видео)
22 августа 07:19
автор: Сергей Ващенко

У России появилась новая звезда. Немков жестко избил Бейдера и отобрал у него пояс (видео)

В Анкасвилле (США) прошел турнир Bellator 244, в рамках которого выступили три ученика Федора Емельяненко.

Главный бой шоу между россиянином Вадимом Немковым и чемпионом из США Райаном Бейдером получился сумасшедшим.

Молдавский не готов драться за титул

Для Fedor Team все началось не очень успешно. В предварительном карде легковес Владимир Токов потерпел первое поражение в карьере. Бой против небитого американца Кристофера Гонсалеса был равным, но судьи посчитали, что представитель США был немного точнее. Токов проигрывает раздельным решением и получает единицу в графе «поражения».

В одном из главных поединков шоу российский тяжеловес Валентин Молдавский одержал трудовую победу над экс-бойцом UFC Роем Нельсоном. До этой схватки Валентин говорил, что не понимает решений лиги по выбору соперников для него. Молдавский отмечал, что хочет большего, но приходится соглашаться на тех оппонентов, которых дают.

Россиянин часто намекает, что готов биться за титул чемпиона в тяжелом дивизионе против Райана Бейдера. Все-таки до боя с Нельсоном он провел четыре победных боя в промоушене. Но как раз схватка на турнире Bellator 244 показала, почему Молдавский еще не готов к титульнику.

Немотивированный Нельсон пропустил почти сотню ударов, но даже и не пошатнулся. Это одна из проблем, почему Валентин не интересен американской публике. В пяти боях в Bellator он завершил досрочно лишь один. В Штатах не очень любят бойцов подобного типа. И чтобы на что-то претендовать, необходимо не просто выигрывать, а делать это ярко и эффектно.

И похоже, что Молдавский не очень любит бороться. Страшно представить, как его затаскает по клетке Бейдер, который является одним из лучших борцов в мире. Да и с «физикой» у россиянина тоже возникли проблемы: он «задышал» уже в первом раунде. В общем, Молдавскому, несмотря на пять побед в лиге, пока рано думать о бое за пояс. Вполне вероятно, что его следующим соперником станет Тимоти Джонсон, который в своем последнем поединке нокаутировал Мэтта Митриона.

Немков финишировал Бейдера

Райан Бейдер был явным фаворитом поединка против Вадима Немкова в битве за титул чемпиона в полутяжелом весе. Но это никак не смущало российского бойца, за свою карьеру он не раз выигрывал у тех, в кого верили намного больше.

Бой начался без раскачки. Вадим с первых секунд действовал первым номером и тактически перебивал чемпиона в стойке. Мощные лоукики в исполнении претендента раз за разом сбивали атакующий пыл Бейдера, который ждал возможности, чтобы перевести схватку в партер. В середине раунда ему это удалось сделать, но в борьбе Вадим ничем не уступил, и даже наоборот, имел возможность провести болевой прием на руку. Когда же Райан понял, что в партере ему ловить нечего, бой продолжился в стойке.

Каждый раз, когда россиянин бил ногой, американец опускал руки и во втором раунде Немков это заметил. Его хайкик будут еще долго показывать по телевизору: Бейдер упал, как подкошенный. Немков ринулся добивать, но судья не спешил останавливать схватку. На волне успеха Вадим еще трижды уронил чемпиона на настил. Было понятно, что все окончено. И судья через минуту после начала тотального избиения остановил схватку.

«Задача на бой – заставить его работать вторым номером. - сказал Немков после победы. - Тогда он теряется, когда его атакуют и бьют. Это был мой план, я его придерживался. После того, как я попал ногой в голову, начал его добивать. Удивился, что судья не остановил схватку сразу же. Да, есть ребята в UFC, но чувствую, что я – лучший боец в мире в этой весовой категории».

Вадим Немков — новый чемпион Bellator в полутяжелом весе. Улыбка Федора Емельяненко, который секундировал в углу, была видна даже через маску. Все-таки он взял реванш у Бейдера за поражение в финале Гран-при тяжеловесов. И победа усилиями ученика намного важнее и приятнее.

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Публикация от Bellator MMA (@bellatormma)

  • Вадим Немков стал уже пятыми чемпионом Bellator из России. Раньше поясами владели Александр Волков, Виталий Минаков (оба - тяжелый вес), Александр Шлеменко (средний) и Андрей Корешков (полусредний).

Результаты российских бойцов на турнире Bellator 244

  • Кристофер Гонсалес (США, 5-0) победил Владимира Токова (Россия, 5-1) раздельным решением судей
  • Валентин Молдавский (Россия, 10-1) победил Роя Нельсона (США, 23-19) единогласным решением судей
  • Вадим Немков (Россия, 12-2) победил Райана Бейдера (США, 27-6) техническим нокаутом во втором раунде. Бой за титул Bellator в полутяжелом весе

источник: «Советский спорт»
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