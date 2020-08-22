У России появилась новая звезда. Немков жестко избил Бейдера и отобрал у него пояс (видео)

Главный бой шоу между россиянином Вадимом Немковым и чемпионом из США Райаном Бейдером получился сумасшедшим.

Молдавский не готов драться за титул

Для Fedor Team все началось не очень успешно. В предварительном карде легковес Владимир Токов потерпел первое поражение в карьере. Бой против небитого американца Кристофера Гонсалеса был равным, но судьи посчитали, что представитель США был немного точнее. Токов проигрывает раздельным решением и получает единицу в графе «поражения».

В одном из главных поединков шоу российский тяжеловес Валентин Молдавский одержал трудовую победу над экс-бойцом UFC Роем Нельсоном. До этой схватки Валентин говорил, что не понимает решений лиги по выбору соперников для него. Молдавский отмечал, что хочет большего, но приходится соглашаться на тех оппонентов, которых дают.

Россиянин часто намекает, что готов биться за титул чемпиона в тяжелом дивизионе против Райана Бейдера. Все-таки до боя с Нельсоном он провел четыре победных боя в промоушене. Но как раз схватка на турнире Bellator 244 показала, почему Молдавский еще не готов к титульнику.

Немотивированный Нельсон пропустил почти сотню ударов, но даже и не пошатнулся. Это одна из проблем, почему Валентин не интересен американской публике. В пяти боях в Bellator он завершил досрочно лишь один. В Штатах не очень любят бойцов подобного типа. И чтобы на что-то претендовать, необходимо не просто выигрывать, а делать это ярко и эффектно.