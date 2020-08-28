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На этот раз Халк симулировать не будет. В UFC пройдет реванш между Анкалаевым и Куцелабой
28 августа 14:00
автор: Сергей Ващенко

На этот раз Халк симулировать не будет. В UFC пройдет реванш между Анкалаевым и Куцелабой

Первый поединок между бойцами завершился большим скандалом.

30 августа в Лас-Вегасе (США) на арене UFC Apex пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 175. “Советский спортсоставил подробный гид по шоу, в рамках которого состоится реванш между россиянином Магомедом Анкалаевым и молдаванином Ионом Куцелабой.

Главный бой турнира

Хедлайнерами шоу станут полутяжеловесы Энтони Смит и Александр Ракич. Оба бойца потерпели поражения в своих последних боях. Американец уступил бразильцу Гловеру Тейшейре, а австриец — швейцарцу Волкану Оздемиру.

Очевидно, что победитель схватки Смит — Ракич продолжит борьбу в титульной гонке, а проигравший на некоторое время ее покинет.

Напомним, что в полутяжелом дивизионе на данный момент нет чемпиона. Джон Джонс оставил титул вакантным и заявил, что собирается продолжить карьеру в тяжелом весе. Титул будет разыгран 27 сентября в рамках шоу UFC 253 между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем.

Реванш Магомед Анкалаев — Ион Куцелаба

Первый поединок между спортсменами состоялся 1 марта нынешнего года и завершился судейской ошибкой и большим скандалом. В начале боя молдаванин пропустил несколько ударом и, показалось, что его штормит и он вот-вот рухнет на настил. Судья очень быстро вмешался в поединок и остановил его, присудив победу техническим нокаутом российскому бойцу. Но во время остановки молдавский Халк находился в нормальном состоянии, не считая того, что он был взбешен действием рефери. Как он позже сказал, он специально симулировал нокдаун, чтобы сбить с толку соперника. Конечно же, зрители в Норфолке освистали и судью, и зачем-то Анкалаева. Магомед не выдержал такого отношения к себе и показал средний палец трибунам.

Очевидным фаворитом в реванше является россиянин, который на данный момент идет на серии из четырех побед. Но Куцелаба уверен, что он победит: «Ребята, я вам говорю, у Анкалаева нет шансов, просто нет. Не знаю, как у вас там, какое ваше мнение, но меня волнует только мое мнение».

Можно с уверенность сказать, что на этот раз молдаванин не будет симулировать.

Во сколько начало и где смотреть?

Турнир UFC Fight Night 175 начнется 30 августа в 01:00 по московскому времени. Главный поединок должен стартовать в 07:00.

Федеральные каналы, в том числе «РЕН ТВ», не будут транслировать шоу. Посмотреть на поединки можно, подписавшись на платформу UFC Fight Pass на официальном сайте промоушена. Или же, купив подписку на канал UFC ТВ.

Полный файткард турнира

  • 1. Мэлори Мартин (США, 6-3) — Ханна Сайферс (США, 10-6)
  • 2. Эмили Уайтмир (США, 4-3) — Поляна Виана (Бразилия, 10-4)
  • 3. Кристиан Агилера (США, 14-6) — Шон Брэди (США, 12-0)
  • 4. Алекс Касерес (США, 16-12) — Остин Спрингер (США, 12-2)
  • 5. Зак Каммингс (США, 23-7) — Алессио Ди Чирико (Италия, 12-4)
  • 6. Маки Питоло (США, 13-6) — Импа Касанганай (США, 7-0)
  • 7. Магомед Анкалаев (Россия, 13-1) — Ион Куцелаба (Молдавия, 15-5)
  • 8. Рикардо Ламас (США, 19-8) — Билл Альгео (США, 13-4)
  • 9. Алекса Грассо (Мексика, 11-3) — Джи Ен Ким (Южная Корея, 9-2-2)
  • 10. Робби Лоулер (США, 28-14) — Нил Магни (США, 23-7)
  • 11. Энтони Смит (США, 33-15) — Александр Ракич (Австрия, 12-2)

источник: «Советский спорт»
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