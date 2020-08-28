На этот раз Халк симулировать не будет. В UFC пройдет реванш между Анкалаевым и Куцелабой

Напомним, что в полутяжелом дивизионе на данный момент нет чемпиона. Джон Джонс оставил титул вакантным и заявил, что собирается продолжить карьеру в тяжелом весе. Титул будет разыгран 27 сентября в рамках шоу UFC 253 между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем .

Очевидно, что победитель схватки Смит — Ракич продолжит борьбу в титульной гонке, а проигравший на некоторое время ее покинет.

Хедлайнерами шоу станут полутяжеловесы Энтони Смит и Александр Ракич . Оба бойца потерпели поражения в своих последних боях. Американец уступил бразильцу Гловеру Тейшейре , а австриец — швейцарцу Волкану Оздемиру .

30 августа в Лас-Вегасе (США) на арене UFC Apex пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 175. “Советский спорт” составил подробный гид по шоу, в рамках которого состоится реванш между россиянином Магомедом Анкалаевым и молдаванином Ионом Куцелабой.

Реванш Магомед Анкалаев — Ион Куцелаба

Первый поединок между спортсменами состоялся 1 марта нынешнего года и завершился судейской ошибкой и большим скандалом. В начале боя молдаванин пропустил несколько ударом и, показалось, что его штормит и он вот-вот рухнет на настил. Судья очень быстро вмешался в поединок и остановил его, присудив победу техническим нокаутом российскому бойцу. Но во время остановки молдавский Халк находился в нормальном состоянии, не считая того, что он был взбешен действием рефери. Как он позже сказал, он специально симулировал нокдаун, чтобы сбить с толку соперника. Конечно же, зрители в Норфолке освистали и судью, и зачем-то Анкалаева. Магомед не выдержал такого отношения к себе и показал средний палец трибунам.

Очевидным фаворитом в реванше является россиянин, который на данный момент идет на серии из четырех побед. Но Куцелаба уверен, что он победит: «Ребята, я вам говорю, у Анкалаева нет шансов, просто нет. Не знаю, как у вас там, какое ваше мнение, но меня волнует только мое мнение».

Можно с уверенность сказать, что на этот раз молдаванин не будет симулировать.

Во сколько начало и где смотреть?

Турнир UFC Fight Night 175 начнется 30 августа в 01:00 по московскому времени. Главный поединок должен стартовать в 07:00.

Федеральные каналы, в том числе «РЕН ТВ», не будут транслировать шоу. Посмотреть на поединки можно, подписавшись на платформу UFC Fight Pass на официальном сайте промоушена. Или же, купив подписку на канал UFC ТВ.

Полный файткард турнира