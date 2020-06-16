Девушка дня. Яна Куницкая подписала контракт на следующий бой в UFC

30-летняя россиянка Яна Куницкая свой следующий поединок проведет 1 августа на турнире UFC серии Fight Night. Ее соперницей станет 28-летняя бразильянка Кетлен Виейра. Девушки уже подписали контракты на поединок.

За свою карьеру в ММА Куницкая провела 18 поединков, в которых одержала 12 побед при пяти поражениях. Один бой с ее участием носит статус «несостоявшийся».

Россиянка выступает в UFC с 2018 года. За это время она провела четыре боя, в которых одержала две победы. Дебют состоялся в рамках шоу UFC 222. Куницкая встречалась с тогда еще чемпионкой Кристиан Жустино по прозвищу «Киборг». Бой завершился поражением Яны техническим нокаутом в первом раунде.

Последний раз россиянка дралась на турнире UFC on ESPN 7 в декабре прошлого года. Тогда она уступила Аспен Лэдд техническим нокаутом в третьем раунде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana “Foxy” Kunitskaya (@yanamma) 18 Май 2020 в 3:55 PDT

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