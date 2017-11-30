Российский боец Федор Емельяненко может провести летом бой в Екатеринбурге в рамках выставки «Иннопром».

Емельяненко будет участвовать в Гран-при Bellator среди тяжеловесов, где проведет четвертьфинальный бой с американцем Фрэнком Миром в апреле следующего года.

«С Федором ведутся сейчас переговоры. Он, правда, подписался участвовать в Гран-при Bellator, но проведение боя в Екатеринбурге возможно. Как один из вариантов, он будет участником главного боя на «Иннопром-2018», - приводит ТАСС слова исполнительного директора RCC Boxing Promotion Алексея Титова.

Напомним, что 24 июля Емельяненко проиграл техническим нокаутом в первом раунде Мэтту Митриону в рамках шоу Bellator.