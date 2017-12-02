Промоутсерская компания UFC собирается организовать поединок между тяжеловесами Марчином Тыбурой (Польша) и Дерриком Льюисом (США).

Схватка, скорее всего, состоится 18 февраля в Остине в рамках бойцовского шоу UFC Fight Night 126.

Напомним, бывший чемпион российского промоушена Марчин Тыбура за свою карьеру в ММА провел 19 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел три поражения. В своем последнем поединке он проиграл бывшему чемпиону UFC бразильцу Фабрисио Вердуму.

Деррик Льюис одержал 18 побед и потерпел пять поражений за свою карьеру. Ранее американец проиграл нокаутом Марку Ханту из Новой Зеландии.