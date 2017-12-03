Поединок между Холлоуэем и Алду проводился за титул чемпиона в полулегком весе. Американский боец нанес серию точных ударов в третьем раунде, благодаря чему нокаутировал Алду.

В других поединках шоу в Мичигане Генри Сехуло победил Серджио Пэттиса решением судей. Бой между тяжеловесами Алистаром Оверимом и Фрэнсисом Нганну, второй отправил соперника в нокаут в первом раунде. 

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