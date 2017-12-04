Наша команда подтвердила своё лидерство в восьми весовых категориях, встретившись в финале с представителями Украины.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись россияне: 
до 56,7 кг: Руслан Сатиев 
до 61,2 кг: Курбанов Гаджи 
до 65,8 кг: Осман Нурмагомедов 
до 70, 3 кг: Шамиль Шихшабеков 
до 77,1 кг: Ислам Багомедов 
до 84 кг: Жамулат Меджидов 
до 93 кг: Ибрагимов Магомед
свыше 93 кг: Расулов Магомед.

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