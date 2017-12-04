Cборная команда России стала победителем в общекомандном зачете на молодежном чемпионата мира по ММА 2017 (18-20 лет) в Минске.

Наша команда подтвердила своё лидерство в восьми весовых категориях, встретившись в финале с представителями Украины.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись россияне:

до 56,7 кг: Руслан Сатиев

до 61,2 кг: Курбанов Гаджи

до 65,8 кг: Осман Нурмагомедов

до 70, 3 кг: Шамиль Шихшабеков

до 77,1 кг: Ислам Багомедов

до 84 кг: Жамулат Меджидов

до 93 кг: Ибрагимов Магомед

свыше 93 кг: Расулов Магомед.