Емельяненко отправил в нокаут Джонсона в первом раунде боя на турнире Bellator 269

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко в поединке турнира Bellator 269 победил американца Тимоти Джонсона.
Бой завершился в первом раунде. Емельяненко отправил оппонента в нокаут на второй минуте.
Теперь в активе россиянина 40 побед в 47 поединках за карьеру в смешанных единоборствах. Тимоти Джонсон провел 24 боя и потерпел восемь поражений. Для Емельяненко этот был первый поединок с декабря 2019 года.
Ранее на московском турнире другой россиянин Виталий Минаков проиграл суринамцу Саиду Соуме техническим нокаутом.
источник: «Советский спорт»