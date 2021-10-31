«Поздравляю Петра Яна и всю Россию». Диана Авсарагова о UFC 267

– Впечатления огромные. Могу сказать, что это был российский вечер. Очень порадовал бой Магомеда Анкалаева, я уверена, что скоро он заберет пояс UFC в полутяжелом весе. Крутой бой провел Зубайра Тухугов и впечатлила победа Ислама Махачева, я знала, что он заборет Хукера, но не ожидала, что настолько быстро.

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– Петр Ян показал невероятный уровень, очень тяжелый и напряженный первый раунд, который он проиграл, стало откровенно боязно за исход боя. Но он действовал согласно плану, с каждой минутой набирая обороты, а Сэндхаген их сбавлял. Сомнений в судейском решении не было. Поздравляю Петра Яна и всю Россию с очередным поясом.