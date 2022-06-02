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Масвидаль готов провести бой с Макгрегором: Это будет очень плохо выглядеть для его бренда

В эти дни ирландец готовится к поединку в полусреднем весе.
02 июня 2022 18:48
автор: Артур Гичунцев

Американский боец UFC Хорхе Масвидаль, выступающий в полусреднем весе, изъявил желание провести поединок с ирландцем Конором Макгрегором.

«Как боец он неплох, но как человека я его просто не выношу. Он настоящая крыса.

Я не борец, так что если и побью его, то это будет очень плохо выглядеть для его бренда. Я вынесу его в стойке, буду бить и нокаутирую», – сказал Масвидаль в интервью The MMA Hour.

Напомним, 33-летний Макгрегор решил попробовать себя в полусреднем весе. По словам главы UFC Дэйны Уайта, ирландец может вернуться в октагон осенью 2022 года.

Что касается Масвидаля, то 37-летний американец дважды претендовал на титул чемпиона и оба раза потерпел неудачу. В данный момент он идет на серии из трех поражений кряду.

источник: «Советский спорт»
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