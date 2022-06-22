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Масвидаль призвал UFC устроить ему бой с Конором Макгрегором

Ирландец готовится к поединку в полусреднем весе.
22 июня 2022 22:06
автор: Артур Гичунцев

Американец Хорхе Масвидаль изъявил желание стать соперником экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Думаю, что ноябрь или декабрь мне бы подошли. Нужно успеть до того, пока у этого парня не произошла передозировка кокаином и бой не сорвался.

Потому что тогда я не смогу забрать свои легкие деньги и разбить Конору лицо», – сказал американец YouTube-каналу Blockasset.

Ранее сообщалось, что Макгрегор проведет бой в сентябре 2022 года, а среди потенциальных соперников рассматривают Нейта Диаса, а также Колби Ковингтона (оба – США).

Что касается Масвидаля, то он дважды дрался за титул UFC в полусреднем весе и оба раза потерпел неудачу, проиграв нигерийцу Камару Усману.

источник: «Советский спорт»
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