Масвидаль призвал UFC устроить ему бой с Конором Макгрегором

Американец Хорхе Масвидаль изъявил желание стать соперником экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Думаю, что ноябрь или декабрь мне бы подошли. Нужно успеть до того, пока у этого парня не произошла передозировка кокаином и бой не сорвался.

Потому что тогда я не смогу забрать свои легкие деньги и разбить Конору лицо», – сказал американец YouTube-каналу Blockasset.

Ранее сообщалось, что Макгрегор проведет бой в сентябре 2022 года, а среди потенциальных соперников рассматривают Нейта Диаса, а также Колби Ковингтона (оба – США).

Что касается Масвидаля, то он дважды дрался за титул UFC в полусреднем весе и оба раза потерпел неудачу, проиграв нигерийцу Камару Усману.