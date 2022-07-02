Иван Штырков: Если Хабиб вернется, это будет история непонятно, про что

Российский боец смешанных единоборств высказался о карьере непобежденного легковеса Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Мне кажется, Хабибу не нужно возвращаться. Но это как с разговорами про Федора Емельяненко, стоит ли ему продолжать карьеру. Человек такого уровня сам решит, без подсказок: продолжать, возвращаться, останавливаться или нет.

То, как Хабиб завершил карьеру – это красиво. Это не просто точка, а восклицательный знак. Если он вернется, это будет другая история, и непонятно про что», - приводит слова Штыркова Metaratings.

Всего в своей карьере Нурмагомедов провел 29 боев и во всех одержал победы. Последний поединок Хабиба состоялся в 2020 году: россиянин победил Джастина Гэтжи удушающим приемом.