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Иван Штырков: Если Хабиб вернется, это будет история непонятно, про что

Россиянин завершил карьеру в 2020-м году.
02 июля 2022 23:55
автор: Александр Бойченко

Российский боец смешанных единоборств высказался о карьере непобежденного легковеса Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Мне кажется, Хабибу не нужно возвращаться. Но это как с разговорами про Федора Емельяненко, стоит ли ему продолжать карьеру. Человек такого уровня сам решит, без подсказок: продолжать, возвращаться, останавливаться или нет.

То, как Хабиб завершил карьеру – это красиво. Это не просто точка, а восклицательный знак. Если он вернется, это будет другая история, и непонятно про что», - приводит слова Штыркова Metaratings.

Всего в своей карьере Нурмагомедов провел 29 боев и во всех одержал победы. Последний поединок Хабиба состоялся в 2020 году: россиянин победил Джастина Гэтжи удушающим приемом.

источник: «Метарейтинг»
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