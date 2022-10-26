Комментатор UFC предположил, почему судьи отняли победу у Петра Яна

Комментатор UFC Джо Роган высказался о поединке между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О’Мэлли.

Напомним, бой состоялся на турнире UFC 280 и прошел всю дистанцию. По итогам трех раундов судьи отдали победу О’Мэлли, что вызвало бурю негодования среди болельщиков и профессиональных бойцов.

«Я не отрицаю, что Петр Ян выиграл, потому что действительно так считаю, но это переводы без ущерба против стойки с ущербом, поскольку Шон нанес больше значительных ударов в стойке. Вопрос в том, насколько ценны тейкдауны и контроль сверху сами по себе?» – сказал Роган в эфире своей программы.