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Комментатор UFC предположил, почему судьи отняли победу у Петра Яна

Джо Роган задал справедливый вопрос.
26 октября 2022 19:37
автор: Артур Гичунцев

Комментатор UFC Джо Роган высказался о поединке между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О’Мэлли.

Напомним, бой состоялся на турнире UFC 280 и прошел всю дистанцию. По итогам трех раундов судьи отдали победу О’Мэлли, что вызвало бурю негодования среди болельщиков и профессиональных бойцов.

«Я не отрицаю, что Петр Ян выиграл, потому что действительно так считаю, но это переводы без ущерба против стойки с ущербом, поскольку Шон нанес больше значительных ударов в стойке. Вопрос в том, насколько ценны тейкдауны и контроль сверху сами по себе?» – сказал Роган в эфире своей программы.

источник: «Советский спорт»
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