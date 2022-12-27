Токов получил главный бой на турнире Bellator 290 после отмены поединка Немкова

Россиянин Анатолий Токов сразится с американцем Джонни Эблином за титул чемпиона Bellator в среднем весе. Их бой станет главным событием вечера. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отмечается, что такое решение было принято после отмены поединка с участием россиянина Вадима Немкова и кубинца Йоэля Ромеро. По данным СМИ, Немков отказался от боя по неизвестным причинам.

Таким образом, бой Токова и Эблина пройдет 4 февраля и возглавит турнир Bellator 290 в Инглвуде (штат Калифорния, США).

К слову, за всю карьеру в ММА россиянин одержал 31 победу и проиграл дважды. В активе Эблина – 12 побед и ни одного поражения.