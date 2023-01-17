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Нганну рассказал о своих требованиях по новому контракту с UFC

Камерунский боец расставил все точки над «i».
17 января 2023 23:39
автор: Артур Гичунцев

Бывший боец UFC Фрэнсис Нганну прокомментировал свой уход из американской лиги.

По словам камерунца, он просил у руководителей промоушена контракт на три боя: два – с Джоном Джонсом и один – против Стипе Миочича.

Тяжеловес подчеркнул, что стороны не смогли заключить соглашение из-за разногласий по дополнительным пунктам. Об этом камерунец рассказал журналисту Ариэлю Хельвани.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что промоушен предлагал Нганну самый щедрый контракт в истории тяжелого веса.

Напомним, камерунец владел титулом в этом дивизионе и шел на победной серии из шести боев кряду. Теперь за его пояс поспорят Джон Джонс и Сирил Ган.

источник: «Советский спорт»
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