Нганну рассказал о своих требованиях по новому контракту с UFC

Бывший боец UFC Фрэнсис Нганну прокомментировал свой уход из американской лиги.
По словам камерунца, он просил у руководителей промоушена контракт на три боя: два – с Джоном Джонсом и один – против Стипе Миочича.
Тяжеловес подчеркнул, что стороны не смогли заключить соглашение из-за разногласий по дополнительным пунктам. Об этом камерунец рассказал журналисту Ариэлю Хельвани.
Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что промоушен предлагал Нганну самый щедрый контракт в истории тяжелого веса.
Напомним, камерунец владел титулом в этом дивизионе и шел на победной серии из шести боев кряду. Теперь за его пояс поспорят Джон Джонс и Сирил Ган.
источник: «Советский спорт»