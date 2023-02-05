Туменов прокомментировал поражение Федора Емельяненко в поединке с Бейдером

Боец лиги АСА Альберт Туменов высказался о поражении Федора Емельяненко в бою с чемпионом Bellator в тяжелом весе Райаном Бейдером.

«Нечего грустить, что Федор проиграл. В 46 лет Емельяненко выступал против чемпиона одной из лучших организаций мира. Да, он захотел уйти красиво, забрать пояс, но так не всегда происходит, время никого не щадит», - приводит слова Туменова «ВсеПроСпорт».

Емельяненко завершил карьеру седьмым поражением при 40 победах. В свою очередь, Бейдер выиграл 32-й бой из 39.